المركز العراقي الكوري يختتم الدورة الرابعة للتصوير

العمل: إصدار 152031 بطاقة ذكية للأسر المشمولة براتب الإعانة

بغداد – الزمان

أصــدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الشركة العالمية للبطاقة الذكية 152031 بطاقة (كي كارد) في بغداد والمحافظات عدا إقليم كردستان ضمن وجبتي الشمول الجديد الثالثة والرابعة لغاية يوم الخميس الموافق 7 اذار الجاري ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن مدير عام دائرة تكنولوجيا المعلومات في هيئة الحماية الاجتماعية جمال عبد الرسول قوله (إن أقسام الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات عدا الإقليم مازالت مستمرة يوميا ولساعات عمل تمتد للمساء باستقبال الأسر المشمولة براتب الإعانة الاجتماعية ضمن وجبتي الشمول الأخيرتين لتدقيق معاملاتها وتم إصدار (152031) بطاقة (كي كارد) وذلك بالتعاون مع الشركة المصدرة). وأضاف عبد الرسول إن (الأقسام تستقبل يوميا طلبات الاعتراض للمتقدمين ممن أظهرت نتائج التخطيط أنهم فوق مستوى خط الفقر لتدقيق معاملاتهم ورفعها إلى اللجان العليا الخاصة بالنظر في تلك الاعتراضات لحسم موضوعهم بالشمول او عدمه). واثني (على جهود العاملين في الأقسام لترجمتهم توجيهات وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية باسم عبد الزمان القاضية بسرعة انجاز معاملات الأسر المشمولة والمتقدمة للشمول بدقة ومهنية من اجل التخفيف عن كاهلها).

وانجزت هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معاملات المواطنين الذين قدموا طلباتهم من خلال الانترنت للشمول بفقرات القانون رقم 38 لسنة 2013 فيما يخص راتب المعين المتفرغ، واجازة التفرغ الوظيفي، والاعفاءات الضريبية والكمركية، وتخفيض تذاكر السفر وغيرها من الامتيازات التي من شأنها ان تكفل حق المستفيد وتضمن له الحياة الكريمة. وقال البيان ان ( ذلك جاء بتوجيه من النائب الاداري لرئيس الهيئة علي محمد الحلو ومتابعة مباشرة من قبل مدير عام الدائرة الادارية والمالية والقانونية الحقوقي عادل حاشوش الركابي ومدير عام دائرة التخطيط والمتابعة إسماعيل موسى جعفر. وقد تمت متابعة استكمال الاجراءات الادارية في مقر الهيئة السابق/ بناية الصحة والسلامة المهنية الواقع مقابل دائرة الكهرباء). كما اشرف النائب الفني لرئيس الهيئة عصام عبد اللطيف وبمتابعة ميدانية لمدير عام دائرة التأهيل ياسين كاظم خلف على استقبال عدد من المواطنين الراغبين في تزويدهم بكتب تأييد تخص العديد من دوائر الوزارات التي تدخل في إطار تقديم الخدمات لذوي الاعاقة ومنها الخطوط الجوية العراقية لغرض تخفيض أسعار تذاكر السفر وحسب ماجاء في القانون المذكور آنفا، المعني بوزارة النقل (المادة 15/ سابعا/ جـ)، فضلا عن منح تأييد الى وزارة التعليم العالي لتخصيص مقعد دراسي واحد في كل إختصاص للقبول في الدراسات العليا وحسب المادة (15/ ثالثا / جـ)، يضاف الى ذلك تأييد الى وزارة الصحة لعمل الاطراف الصناعية، حيث بذل موظفو الهيئة جهودا استثنائية لغرض انجاز المعاملات بالسرعة الممكنة).

تدريب مهني

واختتم مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة عمار عبد الواحد الدورة الرابعة لورشة التصوير الفوتوغرافي والفيديوي المقامة في قاعة التصوير في المركز العراقي الكوري.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عمار عبد الواحد في بيان ثان تلقته (الزمان) امس (ان الدائرة خرجت اليوم الدورة الرابعة التي شارك فيها 18 متدربا حصلوا من خلالها على شهادة مصور فوتوغرافي وحاضر فيها المدربون مريم محمد وأميرة حسن ومحمد عبد الرضا لمدة شهرين إذ تم في الشهر الأول تدريب المشاركين على التصوير الفوتوغرافي والفيديوي وفي الشهر الثاني تدربوا على معالجة الصور ببرنامج لفوتوشوب وبعدها يقدم المتدرب مشروع تخرج يتضمن صورتين الأولى معدلة ببرنامج لفوتوشوب والثانية خام وتضمنت الدورة أيضا تقارير أسبوعية يقدمها المتدربون عن التصوير واختبارات نظرية وعملية).وتراس وكيل الوزارة لشؤون العمل عبد الكريم الجنابي وفدا رسميا لزيارة محافظة النجف لغرض الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في المحافظة ، تنفيذا لقرارات مجلس الادارة بهذا الصدد والتي صدرت مؤخرا .

واضاف البيان ان (الوفد اجرى زيارات تفقدية لفندق النجف الدولي والبناية العائدة لقسم ضمان النجف التي كانت مشغولة سابقا من قبل مديرية الشرطة الاتحادية والمحافظة ومعهد المعلمين لغرض استغلالها كمشروع استثماري بالاتجاه الذي يسهم في تعزيز ايرادات الصندوق وفي نفس السياق اطلع وكيل الوزارة على عمل قسم ضمان النجف و المعوقات التي من شانها اعاقة عمل القسم . واكد على اهمية شمول المشاريع بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم 39 لسنة 1971 لما فيه من مزايا تهدف الى خدمة العمال ، واستمع الى طلبات واستفسارات لفـــــــــيف من موظـــــــفي القسم ووجه بتلبيتها وفقا للضوابط والتـــــــعليمات النافذة).