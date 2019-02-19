العملية السياسية في العراق ومؤتمر وارسو – احمد يوسف الخضر

بلا شك أن العملية السياسية في العراق ومنذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003 هي ورقة صراع مابين امريكا و ايران وهذا ما كلف العراقيين الكثير ومستقبلهم فضل على ان هذا الصراع هو بيئة مناسبة لتفريخ الفاسدين وتولي بعض الفاقدين للخبرة والمهنية والعلمية مناصب رفيعة ومهمة في الدولة..

فكانت العملية السياسية الحديثة ورقة ضغط في الكثير من اوقاتها مرة لصالح امريكا ومرة اخرى لصالح ايران وتحول العراق وللأسف الشديد حلبة صــــــراع سياسي بين هاتين الدولتين و بأدوات عــراقية .

ولا اريد الخوض هنا في تاريخ جميع العراقيين يعرفونه لكن اركز على جانب مهم ومنعطف قد يكون الاخطر في هذه العملية. وتيرة صراع

مع تصاعد وتيرة الصراع مابين واشنطن و طهران ورغبة الطرفين في تحويل العملية السياسية من ورقة صراع مابين الطرفين الى سلاح حرب خصوصاً من التحركات الامريكية السياسية والعسكرية الاخيرة في المنطقة وفرض العقوبات الاقتصادية على ايران والتي تعد الاشد قسوة عليها .

ومع بدء تطبيق العقوبات ازداد التضخم لديها و ارتفعت معدلات البطالة و انخفظت معدل صرف عملتها وتقلصت عائداتها النفطية من ما انتج الى ارتفاع عجز الموازنة المالية العامة لديها.

وسط كل هذا يأتي مؤتمر وارسو الاخير بمشاركة 60 دولة من كافة انحاء العالم ليكمل الحلقة الاهم في هذه العقويات وهو تشكيل حلف اقتصادي دولي يساعد في جعل هذه العقوبات اشد خنقأ للاقتصاد الايراني وهو ما اعلن عنه في بيانه الختامي ..

جبهة الدفاع : تتصدر روسيا وفرنسا و المانيا داخل اوربا لهذه الحلف وترفض الأن الذهاب الى نقطة النهاية مع ايران وفسخ الاتفاق النووي الذي مازالت هذه الدول متمسكة به الى حد هذه اللحظة معتبرة أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل الخلافات مع طهران وقد وصل هذا الرفض حد عدم حضور مؤتمر وارسو وعدوه ورقة عدائية ضد ايران لكن حتى هذه الجبهة تبدوا غير متماسكة اذا ما نظرنا للمستقبل القريب .

فرنسا والمانيا

فرنسا والمانيا تبدوان محرجتين من اي وقت مضى امام عائلتهم الاوربية خصوصاً بتمسك ايران بسياسات تقييد الحريات وملاحقة معارضيها في الخارج واستمرار انشطة تطوير صواريخها البالستية واتباعها سياسات تجسسية على الكثير من الدول ولقد لوحت هاتان الدولتان بضورة تعديل سياسيات ايران في هذه المجالات كضرورة لاستمرار الحوار.

روسيا

فهي تشكل الحاضر الاقوى على الأرض السورية والمتحكم الرئيسي بتحرك كل القوات البرية الموجودة هناك سواء كانت روسية ام غير روسية ومع استهداف اسرائيل لاكثر من مرة بواسطة الصورايخ والطائرات لمواقع تابعة للقوات الايرانية قرب دمشق دون رد عسكري روسي يظهر لنا ان روسيا لا ترغب بتصعيد الصراع المسلح هناك بالاخص مع اسرائيل على العكس تماماً زادت روسيا بتنسيقها الامني مع تل ابيب فيما يخص سوريا واعطت اوامر للقوات الايرانية بالانسحاب من المناطق القريبة من الحدود السورية الاسرائيلة الى مناطق محادية للحدود العراقية من مايعكس على احتمالية ضغط روسي اخر على ايران في المستقبل بموضوع الملف النووي.

العراق . العلمية السياسية

تحاول طهران اللعب مع خصومها بورقة العراق التي تعتبرها من اقوى اوراقها على الاطلاق . فقد اطلقت قوى سياسية شيعية قريبة من ايران حراكا سياسيا يهدف الى طرد القوات الامريكية من العراق من خلال اصدار قانون من البرلمان العراقي يخص ذلك فيما ترى قوى سياسية شيعية اخرى الاكتفاء في الوقت الحالي بتعديل اتفاقية الاطار الاستراتيجي الموقعة بين حكومة الولايات المتحدة و حكومة العراق في عهد رئيس الوزراء الاسبق المالكي والذي حددت عمل القوات الامريكية في العراق ب اسناد العراق عسكريا وا منيا في حال تعرضه الى تهديد وتعرضت الديمواقراطية والعملية السياسية فيه الى تهديد كما أوجبت على القوات الامريكية تدريب القوات العسكرية العراقية بكل اصنافها وتأهيلها لمواجهة الاخطار الخارجية و التنظيمات الارهابية وتسعى هذه القوى السياسية الشيعية الى تعديل الفقرة الخاصة بتمديد عمل وبقاء هذه القوات دون الرجوع الى البرلمان و رهن بقائها و واجباتها بموافقة مجلس النواب العراقي بينما ترى القوى السياسية الشيعية القريبة من ايران عدم الخوض في تعديل الاتفاقية والذهاب مباشرة الى جدولة خروج هذه القوات باسرع وقت ممكن مستعدة في ذلك الى تقديم المزيد من التنازلات في سبيل ذلك الى القوى السياسية السنية والكردية والذي تعترض على اخراج القوات وترغب بتعديل وتنظيم وتحديد عملها و وجودها . وعلى غرار تنازل هذه القوى السياسية وضغطها على الحكومة والبرلمان لزيادة نسبة الاكراد من الموازنة العامة من 14 بالمئة في عام 2016 الى نسبة 20 بالمئة في عام 2018 في صفقة سياسية واضحة المعالم والمقاصد …

دور حاسم

الاكراد والسنة سيكون لهم الدور الحاسم :

في اطار التحشيد السياسي والذي تقوم به ايران في العراق لغرض اصدار هذا القانون سوف تسعى بكل قوتها الى كسب القوى السنية والقوى الكردية والتي تدرك تماماً ان كسبهم سوف لن يكون مجانيا بل مكلف جداً خصوصاً بعد ادراك السنة والكورد اهمية دورهم في المرحلة القادمة وضرورة حاجة القوى السياسية الشيعية لهم في اصدار هذا القانون وعلى الاقل الضغط على الولايات المتحدة بهذا الجانب لذلك فاتورة السنة والاكراد ستكون موحدة في الغالب وباهظة الثمن السياسي وسوف تعرض على الولايات المتحدة وايران ومن يستطيع تحقيق هذه المكاسب سوف يفوز بهم اما الاحزاب الشيعية سوف يكونون الخاسر الاكبر في حال تمسك قواهم السياسية التقليدية بتبني ورقة الضغط الايرانية على امريكا وتعهد بســــــــداد مستحقاتها الى الاكراد والســــنة كما حدث في مفاوضــــــات تشكيل الحكومة ومفاوضات الموازنة العامة ..

السياسية الحكيمة

اعتقد ان السياسية الحكيمة للعراق صعب اتباعها في ظل ظروف وجود المؤثرات الخارجية القوية على الساحة السياسية العراقية فقد حاولت الحكومة العراقية النأي بنفسها والبقاء محايدة عن هذا الصراع منذ تولي السيد العبادي رئاسة الوزراء في عام 2014 ولغاية الان ومع وجود السيد عادل عبد المهدي على رأس سدة الحكم ومع زيادة الضغوط الايرانية على الحكومة العراقية بخصوص عدم المساس بمعدلات صادراتها الى العراق من غاز ومشتقات نفطية و بضائع والذي يصل الى مليارات الدولارات سنوياً تضغط ادارة الرئيس الامركي ترامب على السيد عادل عبد المهدي والتشكيلة الوزارية بتقليص هذه الصادرات وخفضها الى ادنى مستوياتها و استبدالها بمصادرغير ايران من دول اخرى وتأتي الاتفاقية التجارية العراقية الاردنية مؤخراً واعفاء 350 سلعة اردنية من التعرفة الكمركية في هذا السياق ويبدو ان السيد عبد المهدي قد وافق على هذه الاتفاقية مقابل ابقاء استيراد العراق للغاز من ايران والذي يعد من اهم اولويات طهران في العراق لذلك على العراق قيادة جهد كبير جداً في اقناع ايران وامريكا بان يكون بعيدا عن صراعاتهم لأن اي ميول للسياسية العراقية هنا او هناك وفي هذا الظرف سوف يتسبب بمتاعب كبيرة اقتصادية وغير اقتصادية للعراق هو في غنى عنها .

يجب اقناع واشنطن و طهران مصلحة العراق والحفاظ على السلام فيه مرهون بالاستقرار السياسي الذي لا يتحقق في محاولات الطرفين لجعل العراق سلاح حرب في ما بينهم ..