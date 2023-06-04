العمري والحمودي في معرض مشترك

الموصل – هدير الجبوري

أقيم على قاعة المعهد الثقافي الفرنسي العراقي الكائن بالمجمع الثاني لجامعة الموصل معرض مشترك، المعرض الاول للخطاطة والفنانة الطارقة على النحاس فريال العمري والثاني للتشكيلية التدريسية في معهد الفنون الجميلة سابقا مها الحمودي.

وأفتتح المعرضين مدير المعهد الثقافي الفرنسي العراقي محمد زهير زيدان بحضور جمع من الفنانين والمثقفين والمهتمين بالفن التشكيلي والطرق على النحاس في الموصل..

وقد ضم معرض العمري مجموعة كبيرة من اللوحات الخاصة بالطرق على النحاس وبعض من المخطوطات التي أنجزتها خلال سنوات لتثبت براعتها في الرسم بالطرق على النحاس لتوازي بمهارتها المتعاملين بهذا الفن في سوق الصفارين ببغداد وخان الخليلي بالقاهرة ،حيث تميزت المخطوطات واللوحات النحاسية بأنها تجسيداً فنياً للحضارة الأشورية التي نفذتها الفنانة كأنها بانوراما ملونة ..وتم عرض لوحات فنية لمسلة حمورابي والزقورة والملوية وكذلك رموز لمدينة الموصل أشتهرت فيها المدينة منها المنارة الحدباء ونصب فتاة الربيع ورمز بلدية الموصل والعديد من معالمها الفنية والتأريخية ..وتعد العمري من الرائدات في فن الطرق على النحاس في الموصل وسبق لها المشاركة بالعديد من المعارض داخل وخارج القطر .

أما معرض الحمودي فقد مزجت فيه بين الأعمال الفنية التي توشح بها المعرض وبعض اللوحات التي رسمتها أنامل الحمودي والتي أقتربت فيها من التراث البغدادي والشناشيل وفن العمارة البغدادية التي تميزت بها هذه اللوحات ..وقد طغى عليها اللون الفيروزي ليضفي عليها جمالية وسحر للناظر ببصمته الشعبية المتجذرة في العمق ..

وعرضت ضمن المعرض العديد من الأعمال اليدوية المتميزة التي قامت بأنجازها بوقت قياسي وضمتها الى معروضاتها وتعاملت معها بحرفية عالية لتثبت أنها فنانة متنوعة المهارات والنتاجات.