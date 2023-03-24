العمدة: منتخب الشباب سيمثل العرب وليس لديّ خط أحمر تجاه أي لاعب

بغداد- الزمان

أقيم، المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخب الشباب عماد محمد الحائز على المركز الثاني في بطولةِ كأس آسيا والمتأهل إلى نهائيات كأس العالم، بحضور رئيس بعثة منتخب الشباب الى أوزبكستان عضو الاتحاد العراقي لكرةِ القدم محمد ناصر، والمدير الإداري للمنتخب نديم كريم والمنسق الإعلامي قحطان المالكي. في بداية المؤتمر، أشاد رئيس بعثة منتخب الشباب محمد ناصر، بالإنجاز الذي تحقق للكرة العراقيّة والتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة في إندونيسيا ووصافة كأس آسيا، مثمناً الانضباط العالي الذي ظهرت عليه بعثةُ منتخب الشباب في أوزبكستان، وكذلك الدور الكبير الذي بذله الجميع من الجهاز التدريبي والإداري والإعلامي والطبي رغم الضغط الكبير الذي تعرض له هذا المنتخب قُبيل البطولة وفي بدايتها. و ثمّن ناصر، الجهود الكبيرة التي بذلها مدرب منتخب الشباب عماد محمد وتحمله الكثير من الضغوطات، لكنه تميز من خلال تقديمه منتخباً رائعاً ومثابرا. من جانبه، استهل مدرب منتخبنا عماد محمد، المؤتمر بتقديم الشكر والتقدير إلى رئيس اتحاد الكرة عدنان درجال وأعضاء المكتب التنفيذيّ للاتحاد الذين قدموا الدعم لهذا المنتخب. كما قدّم الشكر والامتنان لرئيس وفد منتخبنا الشبابي عضو الاتحاد محمد ناصر ولكل من عمل معه من جهاز تدريبي وإداري وإعلامي وطبي، وكانوا مثالاً للروح المخلصة. وبيّن محمد، إن اللاعبين قدموا بطولةً رائعةً رغم قوة المنتخبات المنافسة، إضافةً إلى الضغوطاتِ الكبيرة التي تعرضوا لها قبل وأثناء البطولة. كما أشاد بحرصهم ومثابرتهم داخل وخارج الملعب. واشار محمد، إلى إن المرحلة المقبلة مهمة للغاية كون العراق سيكون ممثل العرب في كأس العالم إلى جانب تونس، لذا يجب دعمه بكل وسائل الدعم من قبل الحكومة العراقيّة أولاً ومن ثم المكتب التنفيذي والجمهور العراقي والإعلام، وإن المرحلة المقبلة ستشهد دعوة أي لاعب داخل العراق أو خارجه يكون مؤهلاً لتحقيق الإضافة لمنتخب الشباب وليس لديَّ خط أحمر تجاه أي لاعب. من جهته، أكد المدير الإداري لمنتخب الشباب نديم كريم، رغبة اللاعبين المحترفين، زيدان إقبال والاي فاضل والكسندر اوراها، الكبيرة بالانضمام إلى منتخب الشباب في نهائيات كأس العالم. وقد شهد المؤتمر الصحفي تقديم مدرب منتخب الشباب عماد محمد برنامجه التدريبي إلى وسائل الإعلام، حيث ستكون بداية انطلاق التدريبات في الأول من الشهر المقبل إلى الرابع عشر وتتخلله مباراتان، بينما تنطلق المرحلة الثانية من الخامس عشر من الشهر المقبل إلى الخامس من شهر أيار ، وتتخلله معسكر تدريبي في إسبانيا يشمل خوض 4 مباريات مع منتخبات ستشارك في نهائيات كأس العالم المقبلة. كما تشمل المرحلة الثالثة، التي ستنطلق من السابع إلى السادس من شهر أيار، استضافة أحد المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم، أو خوض مباراتين مع أندية الدوري الممتاز.