ندوة عن دور الإدعاء العام بحماية الأموال

العلوم المدمجة تشارك في تدريب دولي للفضاء – بغداد – الزمان

شاركت دائرة الفضاء والاتصالات في وزارة العلوم والتكنولوجيا المدمجة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في البرنامج التدريبي للفضاء الذي أقامه معهد بحوث الفضاء الكوري الجنوبي.

وتضمن البرنامج التدريبي ، الذي شاركت به الباحثة شذى كاظم جاسم ، إلقاء محاضرات نظرية عن نظم هندسة الأقمار الصناعية والصور الفضائية وإدارة المشاريع الفضائية والاتصالات وإدارة مصادر المياه باستعمال الأقمار الصناعية والبحث والتطوير في النظم والتكنولوجيا الأساسية لتطبيقات الفضاء . وتخلل البرنامج زيارات ميدانية إلى المؤسسات والمصانع التي ترتبط بأعمال مع المعهد منها مختبرات فحص وتجميع تكنولوجيا الفضاء التي يتم فيها إجراء الاختبارات قبل إطلاق المركبات الفضائية والأقمار الصناعية ,

ومؤسسة المتخصصة بتصنيع المواد الخاصة بصناعة المركبات الفضائية , ومؤسسة المتخصصة بتجهيز الصور الفضائية ومراقبة الموارد المائية في كوريا الجنوبية والتي تعمل على تجهيز منظومات حديثة في إدارة المياه لعدد من دول العالم ، ومؤسسة البحثية التي تعمل في مجال إطلاق الصواريخ ، ومصنع الطائرات الحربية .

ونظمت كلية القانون في جامعة ميسان ندوة عن دور جهاز الادعاء العام في حماية الاموال بمشاركة تدريسيين وباحثين ومختصين.

وتضمنت الندوة محاضرة ألقاها علاء نافع للتعريف بالجرائم الاقتصادية على انها كل ما يمس الاقتصاد بصفة عامة والجرائم الموجهة ضد إدارة الاقتصاد المتمثلة في القانون الاقتصادي أو السياسة الاقتصادية أو كليهما معاً. وتناولت الندوة تزايد تأثير أخطار الجرائم الاقتصادية في أوقات الأزمات والصراعات والحروب وهي من الجرائم المندمجة حديثاً ضمن التشريعات العقابية وأهمية جهاز الادعاء العام في المحـــــافظة على المال العام ودوره في معالجة الأزمات التي يمر بها البــــلد كونه من الجهات الرقابـــية على أعمال القضاء.