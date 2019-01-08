العلمُ في الآونة الاخيرة – فاطمة فاضل ابراهيم

أصبح العلم في أغلب المدارس على وشك الانحطاط من قبل بعض المدرسين و الطلبة ايضاً أصبح مجرد وسيلة للتسلية وليس بناء مستقبل قد يكون الطرفان على خطأ لكن يجب أن يكون هناك نظام عقوبة خاص وينفذ لكي يخشى الجميع منه ويقوم كل من الطرفين بعملهُ على أكمل وجه أصبحنا نرى بعض المدرسين يقومون بقذف كلام غير مناسب لأعمار التلاميذ حيث يقف امام الطالب ويتكلم بكلام ثقيل ويشتُم انواع الشتائم غير اللائقة به كمعلم ينشأ جيل كامل بعض المدرسين يقومون بضرب الطلاب وحتى يصل المعلم في بعض الاحيان بشتم والديَّ الطالب . هل يسمى هذا علم

نرى حالات كثيرة عند قيام المعلم بضرب ذلك الطالب فكر ربّما تكون تلك الضربة في أماكن خطرة غير مناسبه سيفقد الطالب حياته او تسبب له ضرراً ما كما نرى مثل هذه الحالات بكثرة في حياتنا يومياً أنت ايضاً ستؤدي حياتك المهنية إلى خطر من قبل عائلة الطفل سواء عشائرياً او من قبل المحكمة ايضاً من الحالات المنتشرة وهي السخرية من الطالب هناك بعض من المدرسين او المدرسات يقومون بالسخرية امام التلاميذ على احد الطلاب اما عن ارتدائه للثياب او المستوى الدراسي قد تكون حالتهُ المادية ضعيفة جداً فكروا جيداً ايها المعلمون قبل النطق في حالة ذلك الطفل قد يكون يمّر في اوقات ضيق او عدم توفر المال لا يستطيع ارتداء كما تحبون انتم او يمّر بظروف داخل اسرته مما تسبب له حالة نفسية وضغوطات فأنت ايها المعلم الفاضل كن بالقرب منه اعرف ما به لما هو هكذا فكر في إيجاد حل لمشكلته قدم مساعدة جميلة له كن ذكرى طيبة يتذكرها طوال العمر بدل من تلك السخرية كون بمثابة اب له

وأنت ايضاً عزيزي لكونك طالب يجب عليك الالتزام في النظام فكر في مستقبلك كن مجتهد ومهذب استمع لنصائح مدرسك فكر بشيء واحد وضعهُ امام عيناك وهو أن تُقدم لنفسك شيء جميل تفتخر به اترك المشاغبة لا تنفعك بل تضرك تعلم أن تكون نظامي ومحبوباً من قبل الجميع ساعد نفسك حتى يستطيع المدرس مساعدتك

فالعلم نور ينير مستقبلك وحياتك يجعل منك انساناً ناجحاً طموحا محبوبا يتكلم الجميع عنه وعن انجازاته.