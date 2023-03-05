العلماء يبحثون تحت الماء عن علاجات للزهايمر والسرطان والصرع

باريس‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬ينكبّ‭ ‬علماء‭ ‬مستكشفون‭ ‬على‭ ‬البحث‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬المحيطات‭ ‬عن‭ ‬جزيئات‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬توفر‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬علاجاً‭ ‬ثورياً‭ ‬للسرطان‭ ‬مثلاً‭ ‬أو‭ ‬مضادات‭ ‬حيوية‭ ‬جديدة‭ ‬شديدة‭ ‬الفاعلية،‭ ‬ويأملون‭ ‬في‭ ‬إيجاد‭ ‬ضالتهم‭ ‬في‭ ‬ميكروبات‭ ‬الرواسب‭ ‬وفي‭ ‬بكتيريا‭ ‬تتعايش‭ ‬مع‭ ‬حلزون‭ ‬البحر‭ ‬أو‭ ‬تتضمنها‭ ‬إفرازات‭ ‬الإسفنج‭.‬‮ ‬

وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يضطر‭ ‬العلماء،‭ ‬بسبب‭ ‬ميزانياتهم‭ ‬المحدودة‭ ‬وعدم‭ ‬تلقيهم‭ ‬دعماً‭ ‬كافياً‭ ‬من‭ ‬المختبرات‭ ‬الكبرى،‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬مجموعات‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭ ‬وابتكار‭ ‬طرق‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬العينات‭ ‬اللازمة‭ ‬لأبحاثهم‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬ببساطة‭ ‬أنبوباً‭ ‬من‭ ‬الوحل‭.‬

وعندما‭ ‬يجري‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬الفوائد‭ ‬التي‭ ‬ينطوي‭ ‬عليها‭ ‬أحد‭ ‬الجزيئات‭ ‬المُكتشفة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يخص‭ ‬الامراض‭ ‬كالزهايمر‭ ‬أو‭ ‬الصرع‭ ‬مثلاً،‭ ‬يستغرق‭ ‬تحويله‭ ‬إلى‭ ‬دواء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد،‭ ‬بتكلفة‭ ‬تبلغ‭ ‬مئات‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارات‭.‬

وسُلّط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الاكتشافات‭ ‬الرائدة‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬محدودة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والرامية‭ ‬إلى‭ ‬إبرام‭ ‬معاهدة‭ ‬لحماية‭ ‬أعالي‭ ‬البحار‭.‬

وتختلف‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬توزيع‭ ‬عائدات‭ ‬الموارد‭ ‬الجينية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬جمعها‭ ‬في‭ ‬أعالي‭ ‬البحار،‭ ‬وتحديداً‭ ‬تلك‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬الأدوية‭ ‬أو‭ ‬البلاستيك‭ ‬الحيوي‭ ‬أو‭ ‬الإضافات‭ ‬الغذائية،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يوضح‭ ‬دانييل‭ ‬كاتشيلريس،‭ ‬وهو‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬المباحثات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬تحالف‭ “‬هاي‭ ‬سيز‭ ‬ألاينس‭” ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬منظمات‭ ‬غير‭ ‬حكومية‭. ‬وليس‭ ‬مُتاحاً‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬سوى‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬المتأتية‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬جينية‭ ‬بحرية،‭ ‬فيما‭ ‬جرى‭ ‬تسجيل‭ ‬سبعة‭ ‬منها‭ ‬فقط‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬على‭ ‬قول‭ ‬كاتشيلريس‭.‬

وتراوح‭ ‬رسوم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تراخيص‭ ‬لتسويق‭ ‬منتجات‭ ‬مماثلة‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬و30‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬سنوياً‭. ‬لكنّ‭ ‬التنوّع‭ ‬البيولوجي‭ ‬الهائل‭ ‬للمحيطات‭ ‬يشكل‭ ‬مؤشراً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬جزيئات‭ ‬كثيرة‭ ‬لم‭ ‬تُكتشف‭ ‬بعد‭.‬

‭ ‬عقاران‭ ‬مضادان‭ ‬للسرطان‭ ‬

يقول‭ ‬مارسيل‭ ‬غاسبارس‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬أبردين‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭ “‬كلّما‭ ‬بحثنا‭ ‬بصورة‭ ‬متزايدة،‭ ‬ارتفع‭ ‬احتمال‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اكتشافات‭ ‬أكثر‭”.‬

ومنذ‭ ‬أن‭ ‬اكتشف‭ ‬ألكسندر‭ ‬فليمنغ‭ ‬عام‭ ‬1928،‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬العفن‭ ‬يقضي‭ ‬على‭ ‬البكتيريا‭ ‬هو‭ ‬البنسلين،‭ ‬عثر‭ ‬الباحثون‭ ‬على‭ ‬جزيئات‭ ‬علاجية‭ ‬في‭ ‬النباتات‭ ‬والحيوانات‭ ‬والحشرات‭ ‬والميكروبات‭… ‬على‭ ‬اليابسة‭.‬

ويقول‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬سكريبس‭ ‬لعلوم‭ ‬المحيطات‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬ويليام‭ ‬فينيكال‭ ‬إنّ‭ “‬الغالبية‭ ‬الكبرى‭ ‬من‭ ‬المضادات‭ ‬الحيوية‭ ‬وأدوية‭ ‬السرطان‭ ‬متأتية‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬طبيعية‭”.‬

وعندما‭ ‬بدأ‭ ‬فينيكال‭ (‬81‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يرأس‭ ‬أحد‭ ‬المختبرات،‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬الجزيئات‭ ‬البحرية‭ ‬عام‭ ‬1973،‭ ‬سادت‭ ‬الشكوك‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬إمكانية‭ ‬إنجاز‭ ‬الخطوة‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬البحار‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬ثمانينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬اكتشف‭ ‬وزملاءه‭ ‬نوعاً‭ ‬من‭ ‬المرجان‭ ‬الناعم‭ ‬في‭ ‬جزر‭ ‬الباهاما،‭ ‬ينتج‭ ‬جزيئاً‭ ‬له‭ ‬خصائص‭ ‬مضادات‭ ‬الالتهابات‭. ‬واسترعى‭ ‬هذا‭ ‬الاكتشاف‭ ‬اهتمام‭ ‬شركة‭ “‬استيه‭ ‬لودر‭” ‬لمستحضرات‭ ‬التجميل‭ ‬التي‭ ‬استخدمته‭ ‬في‭ ‬منتجاتها‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬الكميات‭ ‬المطلوبة‭ ‬من‭ ‬المرجان‭ ‬لتسويق‭ ‬الجزيء‭ ‬دفعت‭ ‬فينيكال‭ ‬للتخلي‭ ‬عنه‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬الكائنات‭ ‬الحية‭ ‬الدقيقة‭. ‬وبات‭ ‬الباحثون‭ ‬حالياً‭ ‬يستخرجون‭ ‬الرواسب‭ ‬من‭ ‬قاع‭ ‬المحيطات‭ ‬ثم‭ ‬يربّون‭ ‬الميكروبات‭ ‬في‭ ‬المختبرات‭. ‬وفي‭ ‬جزر‭ ‬البهاماس‭ ‬أيضاً،‭ ‬اكتشف‭ ‬العلماء‭ ‬عام‭ ‬1991،‭ ‬بكتيريا‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬معروفة‭ ‬هي‭ ‬سالينيسبورا،‭ ‬تدخل‭ ‬راهناً‭ ‬في‭ ‬تركيبة‭ ‬عقارين‭ ‬مضادين‭ ‬للسرطان،‭ ‬يخضعان‭ ‬حالياً‭ ‬لمراحل‭ ‬التجارب‭ ‬السريرية‭ ‬النهائية‭.‬

‭ ‬الكيسيات‭ ‬

لم‭ ‬يحمل‭ ‬هذا‭ ‬المسار‭ ‬الطويل‭ ‬مفاجأة‭ ‬لكارمن‭ ‬كويفاس‭ ‬مارشانته،‭ ‬وهي‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬الأبحاث‭ ‬في‭ ‬شركة‭ “‬فارما‭ ‬مار‭”‬الإسبانية‭ ‬للتكنولوجيا‭ ‬الحيوية‭.‬

وخلال‭ ‬تطوير‭ ‬أول‭ ‬عقار‭ ‬لها،‭ ‬بدأت‭ ‬الشركة‭ ‬بجمع‭ ‬300‭ ‬طن‭ ‬من‭ ‬الكيسيات،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أنواع‭ ‬اللافقاريات‭ ‬الأسطوانية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬إيجادها‭ ‬على‭ ‬الصخور‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬القوارب‭.‬

وتقول‭ ‬كويفاس‭ ‬مارشانتت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬إنّ‭ ‬عزل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬غرام‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الجزيء،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬ضرورية‭ ‬لإجراء‭ ‬الاختبارات،‭ ‬تطلّب‭ ‬طنّاً‭ ‬من‭ ‬الكيسيات‭. ‬وتمكنت‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬ابتكار‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقاقير‭ ‬مضادة‭ ‬للسرطان‭ ‬أُجيز‭ ‬استخدامها‭ ‬كلها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تحسين‭ ‬طرق‭ ‬التصنيع‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭.‬

وفي‭ ‬المجموع،‭ ‬أُجيز‭ ‬استخدام‭ ‬17‭ ‬دواء‭ ‬متأت‭ ‬من‭ ‬جزيئات‭ ‬بحرية‭ ‬لعلاج‭ ‬الأمراض‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1969،‭ ‬فيما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬40‭ ‬عقاراً‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬السريرية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يذكر‭ ‬موقع‭ “‬مارين‭ ‬درَغ‭ ‬بايبلاين‭”‬الإلكتروني‭.‬

وتعالج‭ ‬معظم‭ ‬هذه‭ ‬الأدوية‭ ‬مرض‭ ‬السرطان،‭ ‬فيما‭ ‬تشكل‭ ‬عقاقير‭ ‬أخرى‭ ‬مضادة‭ ‬لفيروس‭ ‬الهربس‭ ‬مُستخرجة‭ ‬من‭ ‬الاسفنجيات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مسكن‭ ‬للآلام‭ ‬متأت‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أنواع‭ ‬الحلازين‭.‬

ويُرجع‭ ‬الخبراء‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬العدد‭ ‬المحدود‭ ‬للعقاقير‭ ‬إلى‭ ‬التكلفة‭ ‬الباهظة‭ ‬للتجارب‭ ‬التي‭ ‬تتجاوز‭ ‬أحياناً‭ ‬المليار‭ ‬دولار‭.‬

ويقول‭ ‬أليخاندرو‭ ‬ماير،‭ ‬وهو‭ ‬أستاذ‭ ‬متخصص‭ ‬في‭ ‬علم‭ ‬الادوية‭ ‬لدى‭ ‬جامعة‭ ‬ميدويسترن،‭ ‬إن‭ ‬ثمة‭ “‬عدداً‭ ‬لا‭ ‬يحصى‭ ‬من‭ ‬الأبحاث‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالامراض،‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الملاريا‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬السل‭”.‬

وقد‭ ‬يكون‭ ‬الجزيء‭ ‬الذي‭ ‬سيتألف‭ ‬منه‭ ‬المضاد‭ ‬الحيوي‭ ‬المقبل‭ ‬أو‭ ‬العلاج‭ ‬المستقبلي‭ ‬ضد‭ ‬فيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬البشرية،‭ ‬موجوداً‭ ‬داخل‭ ‬كائن‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬قاع‭ ‬البحار‭ ‬أو‭ ‬يتشبّث‭ ‬بهيكل‭ ‬قارب،‭ ‬أو‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أصلاً‭ ‬في‭ ‬حوزتنا،‭ ‬داخل‭ ‬المكتبات‭ ‬الكبيرة‭ ‬للجزيئات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتعيّن‭ ‬إخضاعها‭ ‬للاختبارات‭.‬