العلماء‭ ‬يبشّرون‭ ‬بعلاج‭ ‬نهائي‭ ‬لمرض‭ ‬السرطان‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬كبار‭ ‬علماءبريطانيا‭ ‬إنه‭ ‬يمكن‭ ‬علاج‭ ‬السرطان‭ ‬نهائياً‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن،‭ ‬باستخدام‭ ‬عقاقير‭ ‬جديدة‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬الأورام‭ ‬وتكبح‭ ‬طبيعتها‭ ‬الفتاكة‭.‬

وأوضح‭ ‬البروفيسور،‭ ‬بول‭ ‬وركمان،‭ ‬رئيس‭ ‬معهد‭ ‬أبحاث‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬لندن،‭ ‬أن‭ ‬عمله‭ ‬الرائد‭ ‬عالمياً‭ ‬«سيجعل‭ ‬السرطان‭ ‬مرضاً‭ ‬يمكن‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه»‭. ‬ويعتقد‭ ‬العلماء‭ ‬أن‭ ‬العقاقير‭ ‬الجديدة‭ ‬ستسمح‭ ‬«بالشفاء‭ ‬الفعال»‭ ‬من‭ ‬السرطان،‭ ‬والسيطرة‭ ‬عليه‭ ‬كمرض‭ ‬طويل‭ ‬الأجل‭ ‬مثل،‭ ‬فيروس‭ ‬نقص‭ ‬المناعة‭ ‬البشرية‭ ‬أو‭ ‬الربو،‭ ‬خلال‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭. ‬ويعد‭ ‬السرطان‭ ‬فتاكاً‭ ‬لأنه‭ ‬يتكيف‭ ‬مع‭ ‬العقاقير‭ ‬بسرعة،‭ ‬لذا‭ ‬ينمو‭ ‬الورم‭ ‬وينتشر‭ ‬ويصبح‭ ‬غير‭ ‬قابل‭ ‬للشفاء‭. ‬ولكن‭ ‬معهد‭ ‬أبحاث‭ ‬السرطان‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬(ICR)‭ ‬حدد‭ ‬الأسباب،‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬هذه‭ ‬التغييرات،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬العقاقير‭ ‬الجديدة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬وقفها‭. ‬وقال‭ ‬وركمان‭ ‬إن‭ ‬النتيجة‭ ‬ستكون‭ ‬«علاجاً‭ ‬فعالاً»،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تعرّض‭ ‬مرضى‭ ‬السرطان‭ ‬للعلاج‭ ‬الإشعاعي‭ ‬والكيميائي‭ ‬والجراحة‭.‬