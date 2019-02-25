العلاوات الخمس تدفع لمواجهة مرتقبة بين وزيرة التضامن واتحاد المعاشات في مصر

القاهرة -مصطفى عمارة

توقع مصدر باتحاد المعاشات حدوث مواجهة بين اتحاد المعاشات برئاسه البدر فرغلى ووزير التضامن غادة والي بعد الحكم الذى اصدرته المحكمة الادارية العليا باضافه العلاوات الخمس لاصحاب المعاشات والتى تقدر بـ 80 % من اخر 5 علاوات .

وتوقع المصدر ان تماطل وزيره التضامن فى تنفيذ الحكم خاصه انها حاولت الالتفاف على الاحكام السابقه فى تلك القضيه وقال البدر فرغلى رئيس اتحاد المعاشات فى تصريحات خاصه ان الحكم بات نهائيا وواجب التنفيذ ولايجوز الطعن عليه او نقضه .

واضاف ان عدم تنفيذ هذا الحكم يعرض الوزيره للسجن لعدم تنفيذها احكام القانون وكشف منير سليمان نائب رئيس الاتحاد ان اصحاب المعاشات لن يكلفوا الحكومه ايه اموال لانها سيتم صرفها من اموالهم التى تم اقتطاعها من مرتباتهم اثناء الخدمه . واضاف ان الحكومه تتخوف من صرف العلاوات باثر رجعى كما انها سوف تبالغ فى المبلغ المستحق لاصحاب المعاشات من اجل استعطاف الراى العام موضحا ان اموال اصحاب المعاشات لدى الحكومه تقدر بـ تريليون و 300 مليار لكن الحكومه تقدرها بـ 800 مليار فقط متابعا ان هناك 162 مليار جنيه لم تؤخذ عليها اى فائده من عام 2006 حتى الان فى المقابل اكدت وزير التضامن الاجتماعى غاده والى انها تحترم احكام القضاء ولكن الحكم يحتاج الى دراسة لمعرفة التكييف القانونى له فيما اكد مصدر مسئول بوزارة المالية انه من السابق لاوانه معرفه التكلفه الماليه لتنفيذ الحكم حيث سيتم اولا الاطلاع على منطوقه وحيثياته لحساب التكلفه واذا كان سيترتب عليه اعباء على الوزاره ام لا .