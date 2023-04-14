العلامات التجارية الفاخرة تتصدر الأزياء الرمضانية

باريس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬مع‭ ‬ملابس‭ ‬فضفاضة‭ ‬ومحتشمة،‭ ‬أو‭ ‬عباءات‭ ‬وجلاّبيات‭ ‬،‭ ‬تحرص‭ ‬دور‭ ‬غربية‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأزياء‭ ‬الفاخرة‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعات‭ ‬خاصة‭ ‬بشهر‭ ‬رمضان،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬سعيها‭ ‬المتزايد‭ ‬لاستقطاب‭ ‬الزبائن‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬طفرة‭ ‬سريعة‭.‬

فقد‭ ‬طرحت‭ ‬أشهر‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الفاخرة،‭ ‬من‭ ‬لويس‭ ‬فويتون‭ ‬إلى‭ ‬فرساتشي،‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬رمضان،‭ ‬حقائب‭ ‬يد‭ ‬وأحذية‭ ‬ونظارات‭ ‬شمسية‭ ‬وملابس‭ ‬بألوان‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬الباستيل‭ ‬الرصين،‭ ‬والنقوش‭ ‬الزهرية‭ ‬والتطريز‭.‬

كما‭ ‬استوحت‭ ‬دار‭ ‬غوتشي‭ ‬مجموعتها‭ ‬الرمضانية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬بعنوان‭ “‬نجوم‭”‬،‭ ‬من‭ ‬السماء‭ ‬المتلألئة‭ ‬خلال‭ ‬الليل،‭ ‬وتضم‭ ‬أزياء‭ ‬باللون‭ ‬الأرجواني‭ ‬الداكن‭ ‬وأزياء‭ ‬نهارية‭ ‬مخصصة‭ ‬للرجال‭.‬

وقالت‭ ‬الإماراتية‭ ‬موزة‭ ‬الكتبي‭ ‬خلال‭ ‬تسوقها‭ ‬في‭ “‬مول‭ ‬الإمارات‭” ‬في‭ ‬دبي‭ ‬إن‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬الفاخرة‭ “‬باتوا‭ ‬يعرفون‭ ‬إسلامنا‭ ‬وثقافتنا‭”‬،‭ ‬لذلك‭ ‬أصبحت‭ ‬الماركات‭ ‬الفاخرة‭ ‬الكبرى‭ ‬تطرح‭ “‬مجموعات‭ ‬لرمضان‭” ‬تتضمن‭ “‬جلابيات‭ ‬وعباءات‭”. ‬من‭ ‬ناحيتها،‭ ‬تبدي‭ ‬فريال‭ ‬فرج،‭ ‬وهي‭ ‬عراقية‭ ‬مقيمة‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬سعادتها‭ ‬بالاهتمام‭ ‬الذي‭ ‬تظهره‭ ‬الماركات‭ ‬الكبرى‭ ‬بالأزياء‭ ‬الرمضانية‭.‬

وخلال‭ ‬تسوقها‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬حيث‭ ‬تزور‭ ‬ابنها‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات،‭ ‬تقول‭ ‬فرج‭ “‬نفرح‭ ‬عندما‭ ‬نرى‭ ‬ذلك،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬يشجع‭ ‬الشخص‭ ‬على‭ ‬الشراء‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬كانت‭ ‬لديه‭ ‬الإمكانية‭”.‬

وتضيف‭ ‬أثناء‭ ‬معاينتها‭ ‬المجموعات‭ ‬الرمضانية‭ ‬المعروضة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬فاخرة‭ ‬مثل‭ ‬مجموعتي‭ “‬ديور‭” ‬و‭”‬لويس‭ ‬فويتون‭” ‬الفرنسيتين،‭ ‬إن‭ ‬الأزياء‭ “‬الغربية‭ ‬ليست‭ ‬وحدها‭ ‬الجميلة،‭ ‬بل‭ ‬أيضاً‭ (‬اللباس‭) ‬الشرقي‭”.‬

‭ ‬قطاع‭ ‬مزدهر‭ ‬

ويعكس‭ ‬الاتجاه‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬مجموعات‭ ‬خاصة‭ ‬بشهر‭ ‬رمضان‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬تطور‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ليصبح‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الهامة‭ ‬لدى‭ ‬ماركات‭ ‬الأزياء،‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الطلب‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭ ‬الذين‭ ‬يُعدّون‭ ‬من‭ ‬الأكثر‭ ‬إنفاقاً‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

وتشهد‭ ‬مواقع‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ازدهاراً‭ ‬كبيراً،‭ ‬كما‭ ‬يتمتع‭ ‬المؤثرون‭ ‬عبر‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بنفوذ‭ ‬متزايد،‭ ‬وتضطلع‭ ‬النساء‭ ‬بدور‭ ‬متنام‭ ‬في‭ ‬أسواق‭ ‬العمل‭ ‬المحلية‭.‬

وقالت‭ ‬المحللة‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ “‬يورومونيتور‭” ‬مارغريت‭ ‬لو‭ ‬رولان‭ “‬إن‭ ‬التحول‭ ‬بعد‭ ‬الجائحة‭ ‬في‭ ‬الإنفاق‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬الرفاهية،‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬السياحة‭ ‬وتغير‭ ‬سلوك‭ ‬المستهلكين،‭ ‬والاهتمام‭ ‬المحلي‭ ‬المستجد‭ ‬بالحميات‭ ‬المخصصة‭ ‬للصحة‭ ‬واللياقة‭ ‬البدنية،‭ ‬والآفاق‭ ‬الاقتصادية‭ ‬القوية‭ ‬والتضخم‭ ‬المنخفض‭ ‬نسبياً،‭ (‬عوامل‭) ‬تجعل‭ ‬المنطقة‭ ‬جذابة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬للعلامات‭ ‬التجارية‭ ‬للاستثمار‭ ‬فيها‭”.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬العالمية‭ ‬حريصة‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬التنويع،‭ ‬بعد‭ ‬التبعات‭ ‬السلبية‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جراء‭ ‬حرب‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬والضبابية‭ ‬السائدة‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬الأسواق‭ ‬الرئيسية‭ ‬لشركات‭ ‬المنتجات‭ ‬الفاخرة،‭ ‬بسبب‭ ‬القيود‭ ‬المشددة‭ ‬لمكافحة‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭.‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬تصنف‭ ‬بعض‭ ‬دور‭ ‬الأزياء‭ ‬الراقية‭ ‬بوضوح‭ ‬مجموعاتها‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬مخصصة‭ ‬لرمضان،‭ ‬تكتفي‭ ‬دور‭ ‬أخرى‭ ‬بالحديث‭ ‬عنها‭ ‬على‭ ‬أنها‭ ‬مناسبة‭ ‬لأجواء‭ “‬الشهر‭ ‬الفضيل‭” ‬أو‭ “‬لهذا‭ ‬الوقت‭ ‬المميز‭ ‬من‭ ‬السنة‭”.‬

تجنب‭ “‬الكليشيهات‭” ‬

كما‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬تلمح‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ “‬الشرق‭ ‬الأوسط‭” ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬أجواء‭ “‬ألف‭ ‬ليلة‭ ‬وليلة‭” ‬عند‭ ‬الترويج‭ ‬لمنتجاتها‭ ‬خلال‭ ‬رمضان‭.‬

ويشير‭ ‬سفيان‭ ‬سي‭ ‬مرابط،‭ ‬مؤسس‭ ‬مجموعة‭ “‬كارتا‭” ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬التسويق‭ ‬الثقافي،‭ ‬ومقرها‭ ‬دبي،‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬الموازنة‭ ‬بين‭ “‬التسويق‭ ‬التجاري‭ ‬المتزايد‭ ‬لرمضان‭ ‬والتقدير‭ ‬الثقافي‭” ‬لهذه‭ ‬الفترة‭ ‬الهامة‭. ‬ويقول‭ “‬لا‭ ‬تتوانى‭ ‬بعض‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬شتى‭ ‬أنواع‭ ‬الكليشيهات‭: ‬الهلال،‭ ‬والجِمال،‭ ‬والنساء‭ ‬في‭ ‬الصحراء‭”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬بالقواعد،‭ ‬لكنّ‭ ‬الأمر‭ ‬يعتمد‭ ‬حقاً‭ ‬على‭ ‬كيفية‭ ‬القيام‭ ‬بذلك‭”.‬

ويؤكد‭ ‬سفيان‭ ‬سي‭ ‬مرابط‭ ‬أن‭ “‬الأمر‭ ‬الأساسي‭ ‬عندما‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬رمضان‭ ‬هو‭ ‬الأصالة‭ … ‬وليس‭ ‬التسويق‭ ‬المفرط‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعتمد‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬على‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬والفنانين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استيراد‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬باريس‭”.‬