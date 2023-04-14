وزير البيئة يناقش في واشنطن تداعيات التغير المناخي

العلاق يكشف للبنك الدولي عن توجه لهيكلة المصارف

واشنطن – مرسي أبو طوق

اكد محافظ البنك المركزي علي محسن العلاق، للبنك الدولي وجود برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (العلاق شارك وفد العراق اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية واشنطن، واكد أن الأصول والموجودات للمصارف الحكومية تشكّل أكثر من 80 بالمئة من القطاع المصرفي)، واشار الى ان (المركزي لديه برنامج لإعادة هيكلة المصارف الحكومية ويعمل عليه منذ سنوات بالتعاون مع المنظّمات الدولية المعنية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، ولفت الى ان (هناك تناغما بين الحكومة المركزي في عملية إصلاح القطاع المصرفي)، واستطرد بالقول (وجود احتمالات تتعلق بإعادة هيكلة المصارف الحكومية ،إذ تعتمد على نتائج التحليلات للبيانات المالية لبعض المصارف التي لديها مشكلة الحسابات الختامية)، مضيفا ان (جميع الاحتمالات المتضمنة الاندماج والاستحواذ موجودة، وأن أي صيغة تكون نافعة سنقوم بدراستها مع الجهات المختصة والمنظمات الدولية التي تمتلك خبرةً وباعاً طويلاً في هذا المجال). كما إلتقى العلاّق بمساعد وزير الخزانة الأمريكية براين نيلسون على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين. وناقش الطرفان (تسهيل إجراءات المركزي في عملية التحويلات المالية)، وابدى نيلسون (مرونة واستعداداً كبيرين لمساعدة المركزي في جهوده الرامية إلى تحقيق استقرار سعر الصرف)، من جانبه ، اكد العلاق أنّه (اتفق على زيادة التواصل بين الفرق الفنية للطرفين لتنفيذ خطوات تسهيلية جرى استعراضها أثناء اللقاء). فيما ناقش وزير البيئة نزار ئاميدي ،في اعمال جلسة الحوار رفيعة المستوى التي ضيفها البنك الدولي في واشنطن.

خطوات جادية

وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزير قدم ضمن هذا السياق ،برامج الحكومة والخطوات الجادة التي اتخذتها لمواجهة تداعيات التغير المناخي الذي بات يهدد العالم اجمع وليس العراق فحسب ، وايلاء هذا الملف الاهمية). مشددا على (اهمية تفعيل الدعم الدولي في برامج ومشاريع التخفيف والتكيف لمواجهة تحديات التغير المناخي )، واشار الى ان (البنك الدولي قدم تقرير المناخ والتنمية في العراق ليكون أساسا تحليليًا لتلبية احتياجات التنمية الأكثر إلحاحا وتحديات المناخ في وقت واحد، والى اتخاذ إجراءات ومعالجات للتغلب على أخطار تغير المناخ وتسريع التنمية الخضراء والمرنة والشاملة في العراق بما يساعد على التحول التدريجي للاقتصاد الاخضر المستدام)، مؤكدا ان (الاجتماع تطرق لاهمية تطور التعاون المشترك وبرامج العمل في المجالات كافة ، ولاسيما ملف التغير المناخي والتصدي لاثاره وابعاده السياسية و الاقتصادية والاجتماعية بل وحتى الامنية)، ودعا ئاميدي الى (تحويل البرامج والمشاريع التي قدمت في تقرير البنك الدولي إلى مشاريع تخدم القطاع البيئي خاصة في ما يتعلق باعادة تدوير النفايات وقطاع المياه والزراعة وتحسين كفاءة ادارة المياه والطاقات المتجددة المستدامة).