المالية توجّه الرشيد والرافدين بزيادة منافذ بيع الدولار

العلاق يجدّد السعي لأحداث نقلة في مجال التكنولوجيا الرقمية

بغداد – قصي منذر

جدد محافظ البنك المركزي علي العلاق، تأكيده للسعي وإحداث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (العلاق استقبل، الرئيس الإقليمي لشركة ڤيزا العالمية أندرو توري والوفد المرافق له، وبحثا الدعم الذي تقدّمه الشركة لتنظيم السوق وزيادة قبول التحصيل الإلكتروني، دعماً لتوجهات الحكومة والقرارات التي اتخذتها في تفعيل الدفع الإلكتروني عبر استخدام التكنولوجيا التي تقدّمها الشركة، فضلاً عن تحسين اللوائح والتعليمات الخاصة بالخدمات المالية الرقمية)، واكد العلاق ان (البنك داعم في خطواته لتوسيع استخدام أحدث التقنيات الرقمية في القطاع المصرفي وتعزيز الشمول المالي في العراق).

احداث نقلة

وتابع ان (المركزي يسعى لإحداث نقلة نوعية في مجال التكنولوجيا المالية بالقطاع المصرفي العراقي من خلال مواكبته لأحدث التقنيات العالمية). بدورها ، ناقشت وزير المالية طيف سامي، مع مدير صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي والوفد المرافق له ،إصلاحات العراق في القطاع المصرفي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الجانبين ناقشا خطوات العراق في الانخراط بالنظام المالي بين الدول العربية ، إلى جانب استعراض الإجراءات والإصلاحات التي تجريها الحكومة العراقية في مجال القطاع المصرفي والمالي بما يُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في العراق)، واستعرضت سامي (أهم التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجه دول المنطقة، فضلاً عن العلاقات الثنائية المشتركة بين العراق والصندوق العربي ، والدفع باتجاه تنمية التعاون المتبادل في مجال المال والاقتصاد، وبحث آليات التعاون المشترك في مجال دعم السياسات المالية والمصرفية وبناء القدرات البشرية). ما وجهت الوزيرة ، مصرفي الرشيد والرافدين ، بزيادة عدد منافذ بيع الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي. وقالت سامي خلال زيارتها الى المصرفين انه (يجب استكمال مشاريع تحديث الانظمة المصرفية واعتماد الاساليب المتطورة للارتقاء بمستوى الخدمات للمصرفين، في ما يتعلق بأنظمة نقاط البيع والتسهيلات التي تعمل الوزارة المالية على تقديمها في اطار تعميم التجربة الجديدة بأعتبارها من الركائز الاساسية في الأنظمة المصرفية الحديثة)، واشارت الى (تأمين متطلبات انجاز مراحل مشروع النظام المصرفي الشامل بالاتفاق مع الشركة المنفذة ارنست ويونغ من حيث تأمين قواعد البيانات والسيرفرات الى جانب الاتفاق على عقد الصيانة والتشغيل والتدريب وكافة الإجراءات الكفيلة بضمان نجاح المشروع)، وشدد سامي على (أهمية إكمال شروط اعتماد نظام تحديث الإدارة المالية العامة مع المصرفين، والذي سيوفر بدوره بيئة معلوماتية آمنة ومتكاملة لعمليات الإدارة المالية بشكل يتيح انتقالاً آمناً للمعلومات بين الوزارات والدوائر الحكومية والمصارف والمؤسسات المالية)، ووجهت ادارتي المصرفين بـ(زيادة عدد منافذ بيع الدولار للمواطنين بالسعر الرسمي المثبت من قبل البنك المركزي، من خلال الفروع المنتشرة في بغداد والمحافظات، لضمان انسيابية الحصول على العملة الأجنبية وتقليل حالات الزخم والتأخير الناتجة عنها)، وتابع البيان ان (الزيارة شملت ،الاطلاع على اقسام المصرفين وأستمعت الى مجموعة من الموظفين والمراجعين، ووجهت بالنظر بطلبات واحتياجات المواطنين وتذليل العقبات امام اتمام معاملاتهم والحث على تبسيط الإجراءات وتقليل حلقات الروتين لضمان السرعة والدقة في تمشية مصالح الزبائن والمواطنين كافة).