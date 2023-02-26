العلاق يبحث مع صندوق النقد العربي تعزيز القدرات المصرفية

بغداد – ياسين ياس

بحث محافظ البنك المركزي علي العلاق ،مع مدير عام صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي ،تقديم المشورة والتدريب للملاكات المصرفية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (العلاق استقبل الحميدي ،واشاد بدور صندوق النقد العربي الذي قدّم جهودًا حثيثة في الدعم والمشورة والتدريب للبنك المركزي وملاكاته ، في تنفيذ المسوحات الميدانية المتعلقة بمؤشرات الشمول المالي في العراق ). ومن جانبه ،أثنى الحميدي على (دور البنك في تدعيم عمل الصندوق، ودعم سياساته وبرامجه، في حين أبدى استعداد الصندوق لتقديم الدعم الفني وبناء القدرات في المجالات ذات الصلة بعمل البنك)، مشيدًا بـ(دور البنك المركزي في إطلاق منصة المدفوعات بُنى في مجال تغطية المدفوعات للتجارة البينية باستخدام مختلف أنواع العملات).

في غضون ذلك ،باشر المصرف الصناعي، ببيع الدولار للمواطنين لأغراض السفر.وقال إعلام المصرف في بيان تلقته (الزمان) امس أن (المصرف باشر ببيع الدولار للمواطنين لأغراض السفر في جميع فروعه ومكاتبه ببغداد والمحافظات)، وتابع ان (البيع سيكون من خلال بطاقة الدفع الألكتروني الماستر كارد الصادرة من المصرف حصراً وبما لا يزيد عن 10 الاف (دولار للشخص الواحد شهرياً، وبحسب سعر الصرف الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي). واعلن مصرف الرشيد ، وضع الية جديدة لبيع الدولار للمسافرين. وقال المصرف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المصرف دعا المسافرين مراجعة الفروع التي خصصت لايداع المبلغ بالدينار ومن ثم تسلم الدولار من فرع مطار بغداد الدولي حصرا)، واضاف ان (الايداع يكون خلال 24 ساعة من موعد السفر والفروع هي ارخيته والملعب والامام الاعظم والمحمودية والبياع والمأمون ودجلة وثورة العشرين و الشعلة والكرخ).