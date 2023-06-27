العلاقة بين المشاريع المتلكئة والفساد – ماجد الكلابي

ماجد الكلابي

يعوق الفساد المشاريع الخدمية بعدة طرق، اذ يمكن أن تؤدي الممارسات الفاسدة ، مثل الرشوة والاختلاس ، إلى سوء تخصيص الأموال والمواد والموارد المخصصة للمشاريع الخدمية. بدلاً من استخدامها للأغراض المقصودة ، وقد ينتهي الأمر بهذه الموارد في أيدي أفراد فاسدين أو يتم تحويلها لتحقيق مكاسب شخصية ، مما يحرم المشروع من الدعم الذي تمس الحاجة إليه.

و يمكن أن يؤدي الفساد إلى المساومة في معايير البناء ، ومواد دون المستوى المطلوب ، وصانعة رديئة. عندما تؤثر الرشوة أو الرشاوى على القرارات المتعلقة بتنفيذ المشروع ، فقد يتحول التركيز بعيدًا عن تقديم خدمات عالية الجودة للجمهور. ويمكن أن يؤدي هذا إلى إنشاء بنية تحتية غير رصينة ، مما يقوض التأثير العام للمشروع.

و يساهم الفساد في تأخير المشاريع أو حتى التوقف الكامل لمشاريع الخدمات. عندما يطلب المسؤولون الفاسدون الرشاوى أو ينخرطون في الابتزاز ، يمكن أن يعيق هذا التقدم ويعيق إنجاز المشاريع في الوقت المناسب. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي الممارسات الفاسدة إلى نزاعات أو تقاضي أو تحقيقات ، مما يتسبب في مزيد من التأخير والتعطيل.

و يؤدي الفساد إلى زيادة التكاليف عن طريق تضخيم الأسعار ، ومنح العقود لمقاولين غير مؤهلين أو باهظي الثمن ، وطلب الرشاوى في مراحل مختلفة من المشروع. هذه التكاليف الإضافية تثقل كاهل الميزانيات العامة وتقلل الأموال المتاحة للخدمات الأساسية. في النهاية .

ويقوض الفساد ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية ومقدمي الخدمات. عندما يدرك المواطنون أن الفساد يشوب المشاريع الخدمية ، فقد يصابون بخيبة أمل ويفقدون الثقة في فعالية ونزاهة المشاريع والسلطات المعنية.