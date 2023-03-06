العلاقة بين الصدق والكاتب – حقي الراوي

تجنب ان تصرح اعلامياً عن موقف يرتبط بمشكلات شخصية ذات ابعاد تشير الى انحرافات قيمية مجتمعية فتميل ميلاً كبيراً تجاه طرف دون الاخر قبل ان تطلع وتستمع بل تنصت واقعياً على ما يصرح به الاطراف ذات العلاقة كافة او ان تكون لديك وثائق لحقائق رسمية تستند لدلائل قانونية محكمة.

واحترس مهنياً لان تكن على مسافة واحدة من الاطراف قيد الحوار الصحفي كافة ولا ينبغي عليك ان تكن مع اي طرف دون الطرف الاخر وان عكس ذلك فانك لم تكن كاتباً مهنياً لاعلام صادق بل ويثير ميلك هذا الكثير من علامات الاستفهام المشبوهة تجاه شخصيتك المهنية التي ينبغي ان لا ترتدي الانحراف في يوم من الايام لمكاسب شخصية مرتبطة بهوى النفس .