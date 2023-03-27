العلاقة الروحية بين صوت فيروز وعبد الصاحب شراد

نعيم عبد مهلهل

في الشرق العربي أيام كان هناك والٍ بعمامة ونعل من صندل وحاجب ينبغي أن يكون أصلعاً وسميناً ويملأ وجهه الشارب غليظ، وكانت المدن لا تتفاءل بصمت قصر الوالي الذي لا يُسمع منه سوى شخيره المقدس، وتثاؤب الجواري اللائي سهرن الليل من أجل أن يفرغ كامل قارورته من خمرة عنب التي أتوا بها من بساتين بعقوبة بقافلة راجلةٍ أول أمس.

في هذا الشرق كان الناس يتركون لديكة السطوح أن تقول لهم إن الشمس طلعت إليكم فهيا الى دكاكينكم وأشغالكم، لكن بعض المدن طورت يقظة صباحاتها عندما صار الدراويش ومتصوفة تكيات جوامعها أول من يستيقظون ليبدأوا أناشيد مديح لمن أخرج الشمس من جبّتها ومنها في تشبيهٍ للنور الآتي من وجه يوسف يوم انتصب بخجله الذكوري أمام امرأة العزيز وهاج فيها ما هاج بتأثير هذا النور، وتلك المدائح التي تحولت الى صدى لأول ساعات النهار تظل طوال اليوم عبارة عن لحظات شدو في ترقب من تلك الكائنات التي ارتدت الصفنة والعباءات الصوفية الخشنة، وتعرقت وجاعت ولكنها لم تتوقف عن تلك الأناشيد العالية الصوت والتي كانت تتدلى على شكل أدعية أو قصائد ، ومرات حين تشتد شمس الظهيرة ويهرب الناس الى الظل وعرائش البساتين، تتحول تلك المجابهة بين وجه المتصوف وقوة ضوء الشمس الى ما يشبه الهذيان، والتي حين يفتقدها الناس، بعضهم يحن إليها ، والآخر يقول استرحنا، ومن يتفاءل بتضحيتهم بنعم الحياة الى العشق الخشن، تسكنه دمعة شوق فيبكي. أتذكر هذا وأنا استعيد تأثير الرحابنة في حياتنا، الذين صنعوا لنا بلحنهم الصباحي حنجرة فيروز، هما ( عاصي ومنصور ) وقد رحلا عن عالمنا الآن ، وابقوا لنا فيروز التي هي واحدة من ظواهر الشرق الحضارية التي تقترب في تأثير صوتها الصباحي الى ما يشابه ذلك التأثير التي كانت فيه ديكة الشرق ومتصوفته ترسم الخطوات الأولى لنهار رزقهم وحروبهم وأحلامهم.

عرفت فيروز حين كبرت، والغريب أن الأطفال في صغرهم لا يأنسون إليها بالرغم من أنها تصادفهم كل صباح في مذياع الأب أو المقهى حين يمرون ، ولكن مع أول لحظات ذكورة الشباب ونشوء خواطر الغرام والرسائل تراهم يذهبون إليها من دون وعي ويصبحون عشاقاً لها بالفطرة.

سائقو حافلات الحرب يعرفونها أيضا، وكانوا يتندرون على أغانيها التي تبث بشكل يومي في كل صباح من قبل إذاعة بغداد، ويقولون عنه أن صوتها يعلس شريط الكاسيت الذي في غالبه كانت تسكنه أصوات المنكوب وجعفوري وحسين سعيدة وصباح الخياط بقولهم: الشريط علس، إخوان بعد ماتكدرون تسمعون ( بهروز ) حيث يحوِّلون قصداً وتندراً الفاء والياء الى باء وهاء. لأن شريط الكاسيت عَلسْ.

ثلاثة أرباع الجنود ممن أتت بهم معاشات عرفاء التطوع ومواليد الاحتياط والخوف من اشتعال الجبهات حيث يتوجهون، هم من يقولون لسائق الحافلة بصوتٍ احتاجي: لا نريد بهروز، ابحث عن كاسيت آخر..

اللحظة الروحية

المثقفون عشاق صوتها هم من يتمنون أغانيها المصنوعة ببكاء تلك اللحظة الروحية التي عرف الرحابنة كيفية يحولونها الى نوتة وحس شعبي لبساطة الحياة وغرامياتها وسرياليتها حين تصبح أغنية مثل (حنه السكران ) التي كانت دافعاً للشعراء ليبدأوا بكتابة تهدجات أرواحهم كما كان يفعل متصوفة تكيات الجوامع في مدن الشرق العريقة ، لكنهم لا يستطيعون المجاهرة بالطلب من سائق الحافلة الريم إبقاء أغانيها، وصمتهم يمثل قبولاً مع رأي الأغلبية التي تعتقد أن هجع عبد الصاحب شراد يتفوق على نسيم الهوى من مفرق الوادي ورومانسية مشاعر آخر أيام الصيفية، ما دامت نسائمهم تحولت الى رائحة لبارود المدافع والخنادق الشقية ونعوش من خشب ثقيل أما أن يسكنوا في داخلها أو يحملونها على ظهورهم كمعتمدين لإيصالها الى أهلها في قرية نائية من قرى المشخاب أو الرفاعي أو ينكجه وهي قرية تركمانية من قرى طوز خروماتو اغلب ساكنيها من البيات.

كنا نحتاج الى بكاء الرحابنه لشعورنا أنهم من خلال صوت فيروز يوصلون إلينا عشرات الرسائل التي تستطيع فيها أرواحنا أن تصمد أمام مجهول الحرب، أو تعيننا على استيعاب المنهج الممل في كتاب تاريخ السادس أدبي، وبعضهم جعل من هذا البكاء أيقونات فرح تساعده في إيصال هواجسه لمن يعشقها. الآن فيروز وحدها ، والرحابنة وحدهم مع هياكلهم العظميّة، نحن أيضا وحدنا مع هذه الغربة الرهيبة من العولمة والاتصالات التي فتحت على الجميع هوّة من مجهول لا يعرف كيف تحولت كل تلك المسافات التي طواها ابن بطوطة بسنوات عديدة وبناقته الى قرية صغيرة تستطيع فيها أن ينالك النعاس في اسطنبول لتفتح عينيك في مطار النجف. وحتماً مع العولمة ومطالبة أمي عبر الواتس آب أن اشتري لها واتر بم جديد لمبردتها وإرساله لها ببريد ( الدي أج ال ) من مدينة فوبرتال الألمانية الى مدينة الناصرية السومرية، حتما سنفقد متعة تلك البكاءات الأسطورية الكثير من لذتها الروحية والطقوسية، وما عليك سوى أن تنتصر على مزاج ما يفرضه عليك محللي البرامج السياسية والبرامج ذات المحتويات الهابطة ودعاية معجون التون ساك ورز محمود. تنتصر على كل هؤلاء، وتدفن رأسك تحت اللحاف، وتتخيل أنك في حافلة الريم القديمة، وتجادل ركابها من الجنود لتقنعهم بضرورة إبقاء أغاني فيروز الآتية من المذياع، فهي أسلم لقلوبنا من صوت عبد الصاحب شراد وحسين سعيدة وسلمان المنكوب وجعفوري. . لكنك في حافلة ثلاث أرباعها ينتظرون (خيط الاستبسال والترفيع) لن تستطيع أبداً كما يقول صعايدة مصر أن تبدل عتريس بباريس.