العكيلي يعود إلى بغداد – نوزاد حسن

كانت مفاجأة متوقعة لي ان يقول القضاء كلمته لينهي ملف القاضي رحيم العكيلي ليعود الى وطنه بعد منفى قسري امتد اعواما مدافة بهواجس الحرمان وفقدان العدالة.ولا استطيع حقاً وصف انزعاجي وقلقي حين كنت اقرأ منشورا يتعلق بالعكيلي ومحنته.وكنت احس باني احد الذين تخلوا عنه لينتهي به الامر في منفى مفروض عليه.

شخصيا لا يوجد شيء يثير قلقي اكثر من تعرض شخص نزيه للابعاد والظلم.هذه قضية اخلاقية لا اقدر على تحملها.مع كل نزيه يسقط تحاصرني الكابة بان مصير ابني سيكون مظلما وبائسا. النزيه قلت هذا سابقا لا يقل عن اهمية اية قطعة اثرية توجد في اقدم الحضارات.النزيه سور يحافظ على كل شيء.

وبسقوط النزيه نتعرض للحرمان والسرقة. كانت محنة العكيلي درسا قاسيا عانيته ,وحاولت قدر الامكان الحديث عنه دون هزيمة.لانني في حقيقة الامر كنت مؤمنا ايمانا غير تقليدي بان هناك نظاما اخر يسود العالم يختلف عن نظام كل محاكمنا وقيمنا الاخلاقية.النظام الذي كنت اراه من وراء الواقع الذي اعيش فيه كان نظام الله الذي يتدخل في الوقت المناسب لتغيير حياتنا. واليوم جاءت العناية الالهية لتقول كلمتها.

ولعل ما كنت اقوله قبل اشهر طويلة لسيادة العكيلي قد تحقق.وهذه التجربة بكل المها الطويل ستكون دافعا لكل الخيرين على التمسك بالفضيلة والنبل والايثار. ترى ما الذي يسعني قوله الان.لا شيء.لاني فرح كطفل تخلص من كابوس ايقظه في الليل فبكى.

لقد تخلصت من تبعات محنة العكيلي..برأت نفسي لان العدالة انصفته.ولعل كلماته التي نشرها تعقيبا على فرح محبيه كانت مفتاحا جديدا سيفتح باب مستقبل هذا البلد الذي تعرض لويلات كثيرة. انا سعيد جدا مع اني نادرا ما اشعر بالفرح من داخلي ذلك لان محنة الاوطان لا تنسى بسهولة.لذا انا اوجه شكري لكل من عمل على انهاء هذه المعاناة الانسانية.كما اتمنى ان نقف حقا مع اي نزيه يتعرض للابعاد في سبيل كلمة الحق.اما ان نترك النزيهين وحيدين فهذا يعني تخلينا عن شرف مواجهة الفساد.