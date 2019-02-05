العكيلي في منفاه – نوزاد حسن

منذ ايام والفيس بوك يشتعل بتعليقات ومنشورات تطالب الحكومة بان يشغل القاضي رحيم العكيلي منصب وزير العدل.وقبل كل شيء انا اقدر كل هذه الدعوات الطيبة التي قلناها وتناقلناها على الفيس بوك وبحماسة تقطع الانفاس.نعم انا اقدر هذا كثيرا لكني لا اتمنى ان نصمت اربعة اعوام اخرى ثم نتذكر العكيلي مرة اخرى بعد انتهاء عمر هذه الحكومة الجديدة وتشكيل اخرى يعلم الله من سيكون رئيس وزرائها. كنا متحمسين جدا في تعليقاتنا,وكأننا في ماراثون كلامي لن يتوقف.وفي الحقيقة كنت احس بكل ما كان يدور في الجهات الخفية لقلب هذا القاضي الشهم.كنت اعرف جيدا من خلال تواصلي معه ما نوعية احساسه؟,وكيف يمكن ان يفقد الانسان متعته حين يكون بعيدا عن وطنه.؟وصدق ظني حين شكر العكيلي جميع من طالب وتمنى له ان يكون وزيرا للعدل.شكرنا بوقار جميل لكنه اوضح للجميع انه لا يريد شيئا الا العودة لبلده,والاجتماع باطفاله.والخلاص من المنفى القسري الذي الجأه اليه حبه لوطنه ودفاعه عنه ضد الفاسدين. في منشوره الانساني كان العكيلي يغني كابي فراس الحمداني في اسره.لا فرق بين غنائيات ذلك الشاعر وهو في الاسر وبين ما يقوله العكيلي على الفيس بوك في كل يوم.الالم ذاته والقلق الذي لا ينتهي.والدوران في ضباب الغربة.لذا اقول من يرد ان يعرف محنة الشاعر ابي فراس الحمداني فليقرأ قصة العكيلي,وتفاصيل يومياته في منفاه.قصة متشابهة لبطلين عاشا وفقا لمبادئهما فدفعا الثمن.الاول شاعر وفارس يخوض الحرب بسيفه فاسره الروم والثاني قاض وثوري رفض ان يظل قانعا بامتيازات القضاء فصرخ بقوة ضد خصومنا جميعا من الفاسدين.رجلان احدهما ولد قبل قرون,ورجل ما زال يعيش بيننا ونتعلم منه كل يوم نغمة الم تحرق جانبا من قلوبنا.- لنكن اذن جديين مع قضية العكيلي.لنتظاهر..لنقل في الصحف والفضائيات كلمة عنه وعن مواقفه.ليحمل كل مثقف وكاتب وحقوقي مظلمة القاضي معه ويطرحها عند اللقاء باي من مسوؤلي الحكومة.لنطالب دائما باعادة الشأن لهذا القاضي الذي خذلناه جميعا.وها هو الان في منفاه يعيش هواجسه وشوقه لبغداد كما كان ابو فراس يصرخ من منفاه الذي كان قريبا من سكن العكيلي حاليا. لنتذكر دائما قصة رحيم العكيلي حين نسمع احدى قصائد ابي فراس الحمداني وعلى ولاسيما هذا البيتان العميقان

اقول وقد ناحت بقربي حمامة

اياجارتا لو تعلمين بحالي

معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى

ولا خطرت منك الهموم ببالي.