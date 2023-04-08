العقوبة الدولية تلغي لقاءً بين العراق وبيلاروسيا بكرة اليد

بغداد- الزمان

اعلن المتحدث باسم اتحاد كرة اليد العراقي كاظم كامل، إلغاء مباراة منتخب العراق الوطني ونظيره البيلاروسي المقرر إقامتها نهاية الشهر الحالي في العراق.وقال كامل في تصريح صحفي إن سبب الإلغاء جاء نتيجة العقوبات الدولية المفروضة على بيلاروسيا.واكد ان اتحادنا تلقى رسالة توضيحية تؤكد عدم موافقة الاتحاد الدولي على اقامة هذا اللقاء الودي نتيجة فرضه عقوبات بحق بيلاروسيا ومنع تنظيم أي مباراة معهم ولجميع منتخباتها الوطنية ليمتثل الاتحاد العراقي لمثل هكذا قرارات دولي. في سياق متصل، جرت مباراتان ضمن منافسات الدور الثامن من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة اليد.

وضيفت قاعة كلية التربية الرياضية في محافظة ميسان مباراة فريق نادي نفط ميسان وضيفه فريق نادي الكرخ وانتهت بفوز فريق نادي الكرخ بفارق هدفين وبنتيجة 26 – 24.

كما ضيّفت قاعة ديالى مباراة فريق نادي ديالى وضيفه فريق نادي الجيش وانتهت المباراة بفوز فريق الجيش بفارق هدف واحد وبنتيجة 25 – 24.

ومن جهة اخرى أعلن رئيس الاتحاد العراقي لكرة اليد احمد رياض، عن ابرام اتفاق تعاون مشترك بين العراق وتركيا لدعم اللعبة بين البلدين.وقال رياض إن الاتفاق يقضي باستضافة الفرق العراقية في معسكرات تدريبية واجراء لقاءات ودية بين منتخبي البلدين وتبادل الخبرات من المدربين الحكام واقامة دورات تدريبية وتحكيمية.وأضاف رياض أن الهدف هو تطوير اللعبة بالعراق وايصالها الى مستويات متقدمة، ولاسيما أن تركيا تعد من البلدان المتطورة بلعبة كرة اليد والرياضة بشكل عام.واشار رئيس الاتحاد العراقي الى انه التقى على هامش البروتوكول بمدير التطوير والفئات العمرية التركي في انقرة وتم الاتفاق معه على وضع برنامج مشترك العام الحالي بغية تطوير المواهب العراقية وفق خطة موحدة يُتفق عليها بين الاتحادين العراقي والتركي لتكون مواهبنا جاهزة لتمثيل المنتخبات الوطنية والأندية بعد سقف زمني معين.

واوضح رياض أن المرحلة المقبلة ستشهد نهضة واسعة للعبة وتغييرا ايجابيا نحو الأفضل في مستويات منتخباتنا الوطنية ، ولاسيما أنها مقبلة على مشاركات مهمة في محافل دولية مختلفة.وكان منتخب العراق لكرة اليد فرط في فرصة بلوغ مونديال اليد بولندا – السويد 2023 بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية في أمم آسيا بنتيجة 26-24 وذلك في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس ببطولة آسيا، والتي أُقيمت في السعودية مطلع العام الحالي .