العظيم لـ (الزمان): مياه السيول أضافت 100 مليون متر مكعب إلى البحيرة

ديالى – سلام الشمري

قال مدير ناحية العظيم عبد الجبار العبيدي لـ(الزمان)، ان(السيول المتدفقة عبر وديان تمتد لعشرات الكيلومترات من محافظات السليمانية وكركوك وصلاح الدين صوب بحيرة سد العظيم خلال الايام الخمسة الماضية أسهمت في اضافة نحو 100 مليون م3 من المياه). وأضاف العبيدي ، أن(زيادة خزين بحيرة سد العظيم رفع معدل اطلاق المياه من 4م3 بالثانية الى 20م3 بالثانية مما سيسهم في تأمين احتياجات الاراضي الزراعية لسقي المحاصيل قبل موسم الحصاد).

خلق مرونة

واشار الى ان(بحيرة العظيم تتغذى عبر وديان تمتد لمحافظات عدة ما يخلق مرونة في تجميع مياه السيول والامطار ضمن ما يعرف باستراتيجية حصــــاد الامطار). فيما قال مدير ناحية السعدية احمد الزركوشي لــ(الزمان)،ان (الامطار الاخيرة ساهمت في زيادة ملحوظة في خزين بحيرة حمرين بفعل السيول التي تدفقت في الايام الماضية).

واضاف الزركوشي ،ان(الزيادة وهي الثالثة خلال 4 اشهر تبقى ضمن نطاق محدود قياسا الى حجم خزين بحيرة حمرين الذي يصل الى مليارين و400 مليون م3 لكن ما موجود فيها لا يتجاوز الـ 230 مليون م3 وربما اكثر بقليل ).

واشار الى ان(حجم خزين بحيرة حمرين لايزال ضمن الدائرة الحمراء المثيرة للقلق ونامل في الموجات المطرية القادمة في اسعاف خزين البحيرة بشكل يؤدي الى زيادته على نحو تعطي اطمئنان على تجاوز ازمة الصيف دون اي اشكاليات).

فيما كشف عضو نقابة البيطريين العراقيين قاسم محمد ، خلو محافظة ديالى من مرض فتاك ينتقل من الحيوان للإنسان.

وقال محمد لــ(الزمان)، ان(الفحوصات المختبرية للعينات في ناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة، اظهرت خلو قطعان الماشية والجاموس من اي اصابة مؤكدة بمرض الحمى القلاعية).

وأضاف، محمد أن(برقية عممت برفع شامل لحظر النقل من المنطقة واليها والذي استمر 15 يوما متتالية كإجراء وقائي).

وأوضح محمد ، أن(ديالى بشكل عام اصبحت خالية من مرض الحمى القلاعية بسبب قرارات فرض الحظر الشامل لمدة 3 اشهر تقريبا في مناطق عدة بعد رصد اصابات مؤكدة).

وأشار الى أن(المحافظة سجلت خلال 2022 حالتي وفاة بسبب مضاعفات الاصابة كون المرض ينتقل من الحيوان الى الانسان)، محذرا من أن(اعلان ديالى حاليا خالية من الحمى القلاعية جاء وفق الفحوصات الاخيرة لكن سيجري اعادة فرض الحظر اذا تم رصد اي اصابة بالمرض في اي منطقة).

الى ذلك أعلنت وزارة التخطيط ، عن إعادة استحداث قضاء مندلي الملغي في محافظة ديالى، مبينةً أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة لتحقيق التنمية المكانية وإعادة إعمار الشريط الحدودي وتنمية المستقرات الحضرية والريفية من خلال إعادة الحياة إلى المدن التي تم إلغاؤها في محافظات ديالى وواســـط والبصرة وميسان).

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في بيان تلقته الــ(الزمان)، إن(نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، صادق على إعادة استحداث قضاء مندلي بمحافظة ديالى الذي أُلغي عام 1987 وتم تحويله إلـــى ناحية).

وأضاف الهنداوي ، أن(دائرة التنمية الإقليمية والمحلية في الوزارة قامت بدراسة ملف إعادة الاستحداث، ومدى توفر المعايير التخطيطية من حيث عدد السكان والنشاطات الاقتصادية السائدة وعدد العاملين فيها، وكذلك عدد الوحدات السكنية ونوع مواد البناء المستخدمة فيها، والخدمات والدوائر والمؤسسات، وخريطة الحدود الإدارية، فضلاً عن تقييم دراسات الجدوى وفق أبعادها المكانية الحضرية والريفية، وما يمتلكه القضاء من إمكانات تنموية كبيرة، طبيعية وبشرية وتوافر الخدمات العامة التي تمكنه من تلبية احتياجات السكان”.

وتابع الهنداوي، أن (قرار إعادة استحداث قضاء مندلي جاء انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2010 المتضمن إزالة الآثار السيئة لمدينة مندلي والمضي برفع درجتها الى قضاء كما كانت قبل عام 1987) مبيناً أن(القضاء المعاد استحداثه ” مندلي” أُعطي الرمز 21082 وتم إدراجه ضمن دليل الوحدات الإدارية لجمهورية العراق، قضاءً تابعاً لمحافظة ديالى ومركزه الحضري في مدينة مندلي). فيما قال رئيس غرف التجارة في ديالى محمد ملا جواد التميمي لــ(الزمان)،ان(زيارتنا الاخيرة الى جمهورية ايران الاسلامية ولقاء غرف التجارة ومستثمرين ورؤساء شركات مهمة دفعتنا الى تبني فكرة اقامة اول ملتقى للاستثمار الدولي في بعقوبة بعد 2003). واضاف التميمي ،ان(الملتقى والذي سيعقد بعد 4 اسابيع من الان سيكون للشركات والمستثمرين الايرانيين حضورا مهم من اجل التنسيق على طرح فرص متعددة تكون بداية تعاون في تفعيل الافاق الاقتصادية والتجارية والصناعية ، مشيرا الى ان الصناعات الايرانية جيدة وهي تمول الكثير من احتياجات الاسواق وبناء شراكة اقتصادية ستخدم البلدين).

توجيه مباشر

ومن جانب آخر قال مدير شؤون العشائر في ديالى العميد علي محمود الربيعي لــ(الزمان) امس انه (بناءا على توجيه مباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في زيارته قبل ايام الى ديالى تم تشكيل لجنة عليا لحسم مصير مهجري 6 مناطق في المحافظة ابرزها ابي صيدا والخيلانية ونهر الامام والسعدية). واضاف الربيعي ،ان(اللجنة اجرت اول تقيم ميداني للمناطق المشمولة بعودة المهجرين واعدت تقرير موسع سيرفع الى بغداد من اجل تحديد الاولويات وسبل تسريع وتيرة حسم ملفهم الانساني مع الاشارة الى وجود بعض التعقيدات التي تستلزم دخول الحكومة بشكل مباشر لحلها ، مشيرا الى ان حسم مصير مهجري المناطق الـ6 اولوية من اجل تعزيز الاستقرار وانهاء معاناة الاف الاسر منذ سنوات طويلة).

وفي الجانب الامني ، اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى في بيان تلقته الــ (الزمان)، ان (مفارز قسم شؤون السيطرات والطرق الخارجية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة في سيطرة باوة محمود شمال المحافظة ، تمكنت من ضبط شاحنة محملة بالمشروبات والعصائر والمواد الغذائية الاخرى المنتهية الصلاحية). واضافت ، انه (تم تسليم الشاحنة والمواد المضبوطة مع سائقها بمحضر ضبط اصولي الى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية).