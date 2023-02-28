العطّار يتحدّث عن ملامح الشخصية في الرواية العراقية

بغداد- ياسين ياس

ضمن فعاليات منظمة حرية المراة في العراق،وبرامج منتدى الاثنين المعرفي التنويري الذي يعقد العديد من المحاضرات والندوات الاسبوعية لعدد من المختصين والمفكرين والادباء والفنانين، تم الاحتفاء بالناقد حمدي العطار،للحديث عن كتابه (المنجز النقدي في ملامح الشخصية في الرواية العراقية) بجلسة قدمها هادي تشكيلي قائلا(محاضرة اليوم تتناول ملامح الشخصية في الرواية العراقية ، ادب الرحلات)، بعدها تحدث العطار قائلا(الرواية

تحدد توجهات الناقد وانا ادخلت على الادب النص وهذا بعد اضافي اخر،ظهرت حالة اخرى التاويل لكشف المضمون داخل النص، هناك مصادر جعلتني ناقدا،كنا نقرا للناقد فاضل ثامر وتاثرت بالناقد عبدالله ابراهيم كونه يستخدم السردية في النقد يقسم النص ويبدا بالعنوان والاهداء،ثم البعد الاجتماعي من خلال السردية وتحليل النفسي ثم الزمان والمكان، هذه السردية استخدمها عبدالله ابراهيم.في موت بائع متجول)،وعن ملامح الكتاب قال العطار(عندما نكتب عن الكل قديم او حديث بعض الروايات.،ليس بها بطل الكل الموجودين في الرواية ابطال،هناك امثلة لاتوجد رواية بدون شخصية وحوار،الابطال اصبحوا شكل ثاني هناك تغيرات في الشخصية ناقصة وعلى القارى اكمالها).

وشهدت الجلسة العديد من المداخلات والشهادات بحق المحتفى به من ادباء وكتاب نقاد،،بعدها عاد العطار ليقول(الكتاب تناول السياسة والجنس،لماذا لم تشتهر الرواية العراقية لعدم تناولها دراما اوسينما كي تنتشر،لاتوجد نظرية نقدية عراقية لاتوجد لدينا السينما،والكتاب جمع عدة مناهج في منهج واحد ،حول هذا الموضوع).

وتحدث العطار عن ادب الرحلات قائلا(اخر كتاب ادب الرحلات كان لخليجي 25. كنا نتابع الكرة لم نحضر لصعوبة الدخول ،نزور الاماكن الاثرية والتراثية في البصرة ،كذلك الكرم لاهالي البصرة احد الاشخاص وفرلنا المكان والطــعام والسكن، زرنا العديد من الجوامع منها جــــامع الرحمن وكذلك زرنا راس البيشة الذي كان المنفذ الوحيد للبصرة ،سماه البرطانيين بخليج البصرة،لان البصرة كانت اهم مدينة في الخليج،).

مشيرا الى (تعويذة دورة الخليج السندباد ،الشخصية الاسطورية، والسياب استخدم السندباد في احدى قصائده ، وايضا الباص الخشبي البصراواي الذي زار كل محافظات العراق،اما زيارتي الاخيرة فكانت الى ايران حيث كل مدينة لها اكلها وعاداتها وتقاليدها ،كذلك وجود قوميات مختلفة،).

وفي نهاية الجلسة تم تكريم المحتفي به درع التميز وشهادة تقديرية ، من المنتدى .