موعد إنجاز مسشفى الشعب خلال العام المقبل

العطا يدعو إلى تسليم مشاريع سبع البور والنهروان لشركات رصينة

بغداد – ابتهال العربي

دعت محافظة بغداد، الشركات المُؤهلة الى تنفيذ مشاريع مجاري لخمس مناطق في العاصمة، انسجاماً مع البرنامج الحكومي. وبحسب بيان تلقته (الزمان) امس فإن (المحافظ محمد جابر العطا، وجّه الدعوات الى شركات رصينة ومُؤهلة للشروع ببناء مشاريع المجاري بما يحقق اهداف البرنامج الخدمي الذي اوعز به رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني)، ولفت الى (تسليم مشاريع مجاري ابي غريب والنهروان وسبع البور وناحية الوحدة والراشدية لشركات رصينة تزامناً مع الدعم الحكومي المركزي لتطوير الجانب الخدمي ومشاريع البنى التحتية في مناطق بغداد)، واضاف ان (المحافظة ستوفر إمكاناتها كافة لإنجاح المشاريع وإنجازها بسرعة).

فريق متابعة

بدورها ،افصحت وزارة التخطيط، عن انجاز مشروع مستشفى الشعب في بغداد، بالنصف الثاني من العام المقبل، مؤكدة انه سيخدم اكثر من ثلاثة ملايين نسمة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (فريق المتابعة الميدانية في دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية بالوزارة، اطلع على واقع مستشفى الشعب، وشخّص عدداً من المشكلات التي تعيق إنجاز المشروع، اهمها عدم توفر محطة معالجة ورفع للمجاري، والحاجة الى خط كهرباء مُستثنى من القطع المبرمج)، واشار الى ان (الوزارة دعت الجهات ذات العلاقة الى معالجة هذه المشكلات وازالة جميع المعوقات التي تقف في طريق انجاز المستشفى، وفقاً للبرنامج الحكومي، وتوجيهات رئاسة الوزراء، بتحسين مستوى الخدمات الصحية وزيادة اعداد المستشفيات)، مبيناً ان (المستشفى سيُسهم في تقديم الخدمات الطبية والاستشارية في مناطق الشعب، والبنوك، والقاهرة، وحي اور، وسبع قصور)، واوضح ان (المشروع تم تنفيذه على على مساحة اكثر 40 الف متراً مربعاً وسعة 200 سرير، تشمل ست بنايات، فضلاً عن الساحات الخارجية، ومراب لوقوف السيارات، وكذلك انشاء دور للأطباء المتكونة من خمسة طوابق لسكن الأطباء المقيمين في المستشفى)، مؤكداً ان (نسبة الإنجاز الفعلي للمستشفى وصلت الى 65 بالمئة).

واتجهت محافظة المثنى الى إنشاء مشاريع لتأهيل وتبليط جميع الشوارع الرئيسية في مركز السماوة. وذكر بيان امس ان (المحافظ احمد منفي جودة، اكد توسيع اعمال التطوير والتأهيل في المحافظة مستقبلاً )، مبيناً ان (المثنى ستنجز تأهيل وتبليط الشوارع الرئيسة كافة في مدينة السماوة، حسب خطة العام الجاري)، واضاف ان (مناطق المحافظة تشــــــــهد حركة بناء وإعمار، تدأب الحكومة المحلية على انجازها وشمول جميع المناطق وفق الخطة). ومنحت هيئـــــة استثمار بابل، اجازة استثمار الى شركة محلية لبناء مجمع سكني في مركز المحافظــة.

وحدات سكنية

وقال رئيس الهيئة، محمد جاسم زكم، في تصريح تابعته (الزمان) ان (المشروع سيوفر وحدات سكنية افقية في منطقة الوردية بمدينة الحلة)، موضحاً ان (كلفة المشروع تبلغ 2 مليون و500 الف دولار، لانشاء مجمع سكني متكامل بالخدمات والبنى تحتية وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والغاز)، ولفت الى ان (الهيئة في بابل، تشجع على اقامة المشاريع الاعمارية والخدمية وفق برنامجها لتطوير القطاع السكني والحد من ازمة السكن وخلق فرص استثمارية وتع زيز الخدمات). وفي كركوك، صرّحت دائرة الطرق والجسور في المحافظة، انها ستفتتح جسراً مهماً يربط بين كركوك و صلاح الدين و نينوى. وقال المشرف على المشروع، علي اكبر البياتي، في تصريح امس ان (الدائرة تتابع استكمال وانجاز مشروع جسر صدر النهر الذي يربط بين كركوك وشمال صلاح الدين وجنوب شرق نينوى، حيث وصلت الى اكثر من 80 بالمئة)، مشيراً الى انه (يعد من الطرق المهمة والرئيسية الذي يمر عبر نهر الزاب الأسفل و يربط كركوك مروراً بقضاء الحويجة وناحية الزاب وصولاً الى جنوب نينوى وشمال صلاح الدين)، وتابع ان (الشركة المنفذة باشرت بالمراحل النهائية للعمل بعد إعادة تأهيل وصب ستة دعائم اساسية ، وانهاء اعمال نصب وصب الفضاءات الرابطة بين الدعائم ، ونصب السياج الواقي والأرصفة وإكساء الطريق)، مبيناً ان (إعادة تأهيل الجسر جاء ضمن قرض البنك الدولي بتكلفة مليون و400 الف دولار)، من جهت اكد مدير المشروع وسام الشمري، ان (الموعد المقرر لافتتاح الجسر سيكون خلال شهرين، وفق استمرار العمل بهذه الوتيرة السريعة).