العطا ومسؤول أردني يستعرضان نظام اللامركزية الإدارية

الغزي: قريباً إعتماد التصاميم الأساسية لمداخل ذي قار

عمان – رند الهاشمي

الناصرية – باسم الركابي

بحث محافظ بغداد محمد جابر العطا، مع رئيس مجلس محافظة عمان ،ممثل مجالس محافظات المملكة الأردنية الهاشمية أحمد مروان، سبل تعزيز التعاون المشترك وتطبيق نظام اللامركزية الادارية. وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (العطا التقى على هامش زيارته الى العاصمة الاردنية عمان ، رئيس مجلس المحافظة ، بحضور القائم بالأعمال في السفارة العراقية منيف علي حسين ،حيث جرى مناقشة نظام اللامركزية الإدارية، التي بدأ العراق بتطبيقه بعد تشريع قانون المحافظات ، وأهمية ترسيخه في الدول العربية، فضلاً عن مناقشة القانون وكيفية تعامل مجالس المحافظات مع الحكومة المحلية في تطبيق القوانين)، وشدد العطا على (أهمية إقرار المشاريع من قبل مجلس المحافظة، على أن تتكفل المحافظة والدوائر التنفيذية بتنفيذها)، وتابع انه (جرى خلال اللقاء تأكيد العلاقات الطيبة التي تربط الحكومتين والشعبين الشقيقين، وأطر التنسيق والتعاون التي تجمعهما على مر التاريخ ومناقشة القضايا والأهداف المشتركة). وفي ذي قار، كشف المحافظ محمد هادي الغزي،عن تحديد الاسبوع المقبل موعداً نهائياً لاعتماد التصاميم الهندسية لبوابات المحافظة الموحدة التي سيتم تنفيذها ضمن مشاريع الإعمار والتنمية. وقال الغزي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (اجتماعاً عقد مع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي ،ناقش عدداً من الملفات الخدمية والتنموية التي تخص المحافظة واتخاذ جملة من القرارات المهمة)، مؤكدا ان (الامين العام للمجلس حدد الاسبوع المقبل موعداً نهائياً للانتهاء من اعتماد التصاميم الخاصة ببوابات المحافظة الموحدة التي تتضمن انشاء مداخل حديثة وعصرية من مختلف الحدود الإدارية، لغرض الشروع بعملية التنفيذ). ووقع مركز البيانات الوطني، مذكرة تعاون بشأن ترصين مشروع التحول الرقمي الشامل في العراق.وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان تابعته (الزمان) امس إن (مركز البيانات الوطني وقعَ برعاية الغزي ،مذكرة تعاون مع مؤسسة الحوكمة للمديرين بشأن ترصين مشروع التحول الرقمي الشامل في العراق). بدوره ، قال مدير المركز عمار مظهر التميمي أنه (استنادا إلى المتابعة الجادة لرفد مشروع الحكومة الإلكترونية، تم توقيع هذه المذكرة)، مؤكدا ان (أهم ما يميزها أنها بين طرفين محلييْن يمثلان معا فريقا وطنيا يتمتع بالكفاءة والقدرة والتميز).