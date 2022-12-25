محافظ ذي قار يوعز باستلام طلبات تمليك العشوائيات في الأراضي الزراعية

العطا : توزيع الدرجات العقديّة غير منصف ونطالب بزيادتها

بغداد – قصي منذر

الناصرية – باسم الركابي

رأى محافظ بغداد محمد جابر العطا، أن توزيع الدرجات العقدية البالغة الف ضمن قانون الامن الغذائي للدعم الطارئ لم ينصف العاصمة، ونطالب بزيادتها واستثناء بغداد من العدد المقرر للدرجات ضمن القانون.وقال العطا في تصريح تابعته (الزمان) امس إن (توزيع الف درجة وظيفية للتعيين بصفة عقد ضمن قانون الدعم الطارئ لم ينصف بغداد، بسبب عدد سكانها الذي يفوق المحافظات الاخرى)،

عقود خاصة

واشار الى ان (عدد سكان العاصمة وصل إلى 10 ملايين نسمة، ولا يمكن وضعها مع محافظة لا يتخطى عدد سكانها المليون وتمنح ذات العدد من العقود)، مؤكدا ان (أعداد المتقدمين الى تعيينات العقود الخاصة بمحافظة بغداد لحملة شهادات البكالوريوس والدبلوم وفق القانون بلغ 118 ألف متقدم، وتم قبول الف متقدم منهم)، داعيا الى (استثناء بغداد، من العدد المخصص للعقود بين المحافظات على اعتبارها عاصمة العراق وتحتوي على جميع الوزارات، فضلاً عن الكليات المعاهد مقارنة بباقي المحافظات). من جانبه ، اعلن محافظ ذي قار محمد الغزي، انجاز الإجراءات التدقيقية لتثبيت موظفي العقود في دوائر البلديات والماء والمجاري.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم انجاز الاجراءات التدقيقية لموظفي العقود في الدوائر منقولة الصلاحيات ذات التمويل الذاتي البلديات والماء والمجاري،لغرض ارسالها من المالية الى رئاسة الوزراء). وطمأن رئيس مجلس الخدمة العامة محمود التميمي، حملة الشهادات والأوائل بانصاف جميع المشولين باستمارة التعيين. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (التميمي ناشق خلال استقباله عددا من ممثلي حملة الشهادات العليا والأوائل آخر ،مستجدات ملف التعيين للفئات المشمولة، فضلا عن الاستماع الى الملاحظات والاجابة على الإستفسارات، مطمئنا إياهم بإن الإستمارة ستكون منصفة لجميع المشمولين وضمن المدد القانونية المحددة). وكان المجلس ،قد أوضح آخر مستجدات ملف تعيين الطلبة الأوائل وحملة الشهادات والمشمولين بتعيينات الدعم الطارئ. وقال التميمي إن (رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مهتم جداً باستكمال ملف تعيين حملة الشهادات العليا والأوائل ،وكان هناك اجتماع بمكتب رئيس الوزراء برئاسة مدير المكتب وحضور وزيرة المالية ورئيس مجلس الخدمة ووزير التعليم العالي)، وأضاف ان (التعليم اكد خلال الاجتماع مقدار حاجته من التعيينات الجديدة للأوائل وحملة الشهادات ،اما وزارة المالية فقد أوضحت آلية توزيع الدرجات 74 ألفاً التي خصصتها الحكومة لحملة الشهادات العليا والأوائل ،وكان هناك إشكال قانوني لأن التعليم اعترضت على ما خصص لها من درجات ووصفته بالقليل قياساً بحاجتها الفعلية)،

تلبية حاجة

واستطرد بالقول ان (المالية خصصت في وقت سابق من الدرجات أعلاه 24 ألف درجة وظيفية لوزارة التربية وأقل من 5 آلاف للتعليم ، وتم في الاجتماع تحويل 10 آلاف درجة مخصصة للتربية من 24 ألفاً إلى التعليم لتلبية حاجة الأخيرة من الدرجات المخصصة لحملة الشهادات العليا والأوائل).وأوعز الغزي، لدوائر البلدية باستلام طلبات تمليك العشوائيات في الأراضي الزراعية.

وذكر بيان أمس أن (الغزي وجه بتشكيل لجنة لجرد المشمولين بقرار مجلس الوزراء المتعلق بتمليك العشوائيات في الأراضي الزراعية وتحديد مواقع لاستلام طلباتهم).وأضاف البيان، أنه (طبقا لتوجيه المحافظ فأن مديرية بلدية الناصرية ستشكل لجنة لجرد المشمولين والعمل على إعداد مسوحات جوية أو صور فضائية للمناطق المشمولة بالتمليك على أن تكون اللجنة برئاسة مدير البلدية).

وأشار إلى أن” الغزي أمر بتحديد ثمانية مواقع في الناصرية لاستلام طلبات المشمولين بالتمليك موزعة بواقع أربعة مواقع في صوب الشامية هي قسم خدمات الشموخ و قسم خدمات الإسكان الصناعي و قسم خدمات هندسة المرور و قسم متنزه الناصرية، وأربعة مواقع في صوب الجزيرة هي قسم خدمات حي الشهداء و قسم خدمات سومر و قسم حدائق المتنزه في صوب الجزيرة و قسم الحدائق في الإدارة المحلية). وتابع (أما في بقية الأقضية والنواحي فوجه الغزي الدوائر البلدية هناك باستقبال الطلبات في دوائرهم، كل في وحدته الإدارية).