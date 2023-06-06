أمين بغداد يعلن إكساء مليوني متر مربع في العاصمة

العطا: تدشين مشروع خط الطوارئ لمعالجة شح المياه في النهروان

بغداد – الزمان

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، تدشين مشروع خط الطوارئ الرامي للقضاء على الشحة المائية في ناحية النهروان.

وقال العطا في بيان تلقته (الزمان) امس إن (مشروع ماء خط الطوارئ دخل الخدمة الفعلية لتزويد ناحية النهروان بالماء الصافي، ومعالجة ملف شح المياه في المنطقة). وأشار إلى أن (الملاكات الفنية لمديرية ماء محافظة بغداد، أنهت أعمالها في تنفيذ المشروع المتضمن نصب محطة الماء الخام بطاقة 2,000 م3 بالساعة، في منطقة الزعفرانية على ضفاف نهر دجلة، مع إنشاء خط ناقل للمياه بطول 18 كيلومتراً، وهو خط استثنائي يمتد من نهر دجلة ويصل إلى بحيرة النهروان في تقاطع 9 نيسان). وأضاف العطا ان (ضخ كميات المياه بدأ إلى مناطق النهروان بشكل فعلي، بعد إن شهد المشروع خلال الأيام السابقة تشغيلاً تجريبياً).

حل دائم

لافتاً إلى إن (خط الطوارئ سيكون مكملاً لمشروع الحل الدائم، الذي لازال يشهد أعمالاً من جانب وزارة الإسكان والبلديات والإعمار). وتابع أن (المشروع يحظى بمتابعة رئيس الوزراء والاتفاق والتنسيق بين محافظة بغداد ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وسيقدم خدمة إستراتيجية لمناطق الناحية).

في غضون ذلك اعلن امين بغداد عمار موسى كاظم انجاز اعمال اكساء مليوني م2 من اصل 4 ملايين م2 ضمن حملة الاكساء التي انطلقت في شهر آذار الماضي وتشمل عدداً كبيراً من شوارع واحياء العاصمة. ونقل بيان تلقته (الزمان) امس عن كاظم قوله (خلال جولة ميدانية له لمتابعة اعمال تطوير واكساء الشوارع الرئيسة ضمن قاطع بلدية الشعب ان (امانة بغداد تواصل استكمال الحملة التي اطلقتها لاكساء 4 ملايين م2 من شوارع العاصمة بغداد ، اذ نشرف على المراحل النهائية لاكساء وتطوير شارع القدس ضمن قاطع بلدية الشعب للمقطع الممتد من شارع التجار لغاية ساحة 83 بطول 3 كم). واضاف ان (دائرة المشاريع اكملت اعمال صيانة وادامة الجزرات الوسطية ورصف الارصفة بحجر المقرنص ومد القالب الجانبي ومن ثم اعمال الاكساء والصبغ والتخطيط بالعلامات المرورية ليكون شارعاً نموذجياً ينضم للشوارع النموذجية الاخرى التي اكملتها الأمانة بوقت سابق بمدينة بغداد). واشار الى (وجود حزمة اخرى من مشاريع الاكساء ستشمل المحلات السكنية في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد)، مؤكداً ان (الحملة مستمرة لانجاز المتبقي منها خلال الايام المقبلة).