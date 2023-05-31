العشيرة‭ ‬المائية وثقافة‭ ‬الخادمة‭ ‬-عادل الحسن

لاتوجد‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي‭ ‬ثقافة‭ ‬الخادمة‭ ‬كما‭ ‬نراها‭ ‬في‭ ‬الأفلام‭ ‬والروايات‭ ‬العربية،‭ ‬وذلك‭ ‬بسبب‭ ‬الجذور‭ ‬البدوية‭ ‬للمجتمع‭ ‬العراقي‭ ‬والذي‭ ‬يستنكف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬أولا‭ ‬وعدم‭ ‬وجود‭ ‬طبقة‭ ‬برجوازية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬العراقي‭ ‬جاذبة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تكلفة‭ ‬خادمة‭. ‬

المجتمع‭ ‬العراقي‭ ‬مكون‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬من‭ ‬مجتمع‭ ‬فلاحي‭ ‬من‭ ‬أصول‭ ‬بدوية‭ ‬وطبقة‭ ‬أخرى‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬تكونت‭ ‬مع‭ ‬تكون‭ ‬الدولة‭ ‬العراقية‭ ‬فلم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬فوراق‭ ‬طبقية‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬ولم‭ ‬تتشكل‭ ‬أبدا‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬طبقة‭ ‬برجوازية‭ ‬حقيقة‭ ‬فقد‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬بيوتات‭ ‬غنية‭ ‬من‭ ‬التجار‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬الاقطاعيين‭ ‬في‭ ‬الأرياف‭ ‬وكانوا‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬أغلبيتهم‭ ‬يعيشون‭ ‬حياة‭ ‬عادية‭ ‬وان‭ ‬جذبتهم‭ ‬حياة‭ ‬الشهوانية‭ ‬المدنية‭. ‬

وبسبب‭ ‬حاجة‭ ‬الدولة‭ ‬الى‭ ‬الجيش‭ ‬وتطوع‭ ‬أغلب‭ ‬أبناء‭ ‬القرى‭ ‬الفلاحية‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬أصبحت‭ ‬رواتبهم‭ ‬أكبر‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬المدن‭ ‬الموظفين،‭ ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬لم‭ ‬توجد‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬فليس‭ ‬هناك‭ ‬خادمات‭ ‬عراقيات‭ ‬في‭ ‬البيوت‭ ‬فلم‭ ‬تتشكل‭ ‬هكذا‭ ‬ثقافة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بل‭ ‬انني‭ ‬لم‭ ‬أعرف‭ ‬حتى‭ ‬حالات‭ ‬فردية‭. ‬

مع‭ ‬ذلك‭ ‬فهذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬التكوين‭ ‬بسبب‭ ‬التبيان‭ ‬الطبقي‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬فبعض‭ ‬الأغنياء‭ ‬من‭ ‬طبقة‭ ‬الموظفين‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬والطبيبات‭ ‬أخذوا‭ ‬يستخدمون‭ ‬بعض‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬المنازل‭ ‬وان‭ ‬كانت‭ ‬لحد‭ ‬الآن‭ ‬ظاهرة‭ ‬محصورة‭. ‬

التكوين‭ ‬الجسدي‭ ‬للبدو،‭ ‬اذ‭ ‬ينقسم‭ ‬البدو‭ ‬في‭ ‬تكوينهم‭ ‬الجسدي‭ ‬عموما‭ ‬الى‭ ‬شكلين‭: ‬الشكل‭ ‬الأول‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬محيط‭ ‬بغداد‭ ‬والرمادي‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬والأردن‭ ‬وفلسطين‭ ‬وأقسام‭ ‬من‭ ‬نجد‭ ‬وهؤلاء‭ ‬يكونون‭ ‬ذوي‭ ‬أجساد‭ ‬مربعة‭ ‬عضلية‭ ‬ثقيلة‭ ‬ووجوه‭ ‬كبيرة‭ ‬منتفخة‭ ‬ويتميزون‭ ‬بقوة‭ ‬جسدية‭ ‬هائلة‭ ‬وثقل‭ ‬في‭ ‬الحركة،‭ ‬أما‭ ‬الشكل‭ ‬الثاني‭ ‬فيبدأ‭ ‬من‭ ‬الفرات‭ ‬الأوسط‭ ‬الى‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وأقسام‭ ‬من‭ ‬نجد‭ ‬ويتميزون‭ ‬بالنحافة‭ ‬والأنوف‭ ‬الطويلة‭ ‬المستقيمة،‭ ‬وخفة‭ ‬الحركة،‭ ‬ومنهم‭ ‬أخذ‭ ‬الشكل‭ ‬النمطي‭ ‬للبدو‭. ‬

ولا‭ ‬يوجد‭ ‬عند‭ ‬البدو‭ ‬أي‭ ‬أسئلة‭ ‬فلسفية‭ ‬عن‭ ‬الموت‭ ‬والحياة‭ ‬والكون،‭ ‬لذلك‭ ‬لم‭ ‬يهتموا‭ ‬بالدين،‭ ‬ويمكن‭ ‬ارجاع‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬البدوي‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الطبيعة‭ ‬وليس‭ ‬شيئا‭ ‬يقف‭ ‬في‭ ‬مواجهتها،‭ ‬والبدوي‭ ‬ابدا‭ ‬لم‭ ‬يقف‭ ‬بوجه‭ ‬الطبيعة‭ ‬بل‭ ‬كيف‭ ‬نفسه‭ ‬ليصبح‭ ‬دوما‭ ‬جزءا‭ ‬منها‭ ‬وتابع‭ ‬لها‭. ‬البدوي‭ ‬ليس‭ ‬الفلاح‭ ‬الذي‭ ‬استثمر‭ ‬بالطبيعة‭ ‬ومتناقضات‭ ‬الفصول‭ ‬ولا‭ ‬البحار‭ ‬الذي‭ ‬أستغل‭ ‬الريح‭ ‬والموج‭ ‬ليعبر‭ ‬البحار‭. ‬

‭ ‬البدوي‭ ‬لا‭ ‬يضع‭ ‬خيمته‭ ‬أبدا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الريح،‭ ‬فلقد‭ ‬ظل‭ ‬يهتدي‭ ‬دائما‭ ‬الى‭ ‬حيث‭ ‬تهديه‭ ‬الطبيعة‭ ‬نفسها‭ ‬اينما‭ ‬تمطر‭ ‬يذهب‭ ‬خلف‭ ‬المطر،‭ ‬أين‭ ‬يوجد‭ ‬الكلأ‭ ‬والماء‭ ‬يذهب‭. ‬

أن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬الأسئلة‭ ‬الفلسفية‭ ‬عند‭ ‬البدو،‭ ‬هو‭ ‬كونهم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬الطبيعة‭ ‬ومكون‭ ‬لها‭ ‬وليسوا‭ ‬شيئا‭ ‬خارج‭ ‬عنها،لافالدين‭ ‬هو‭ ‬مجموعة‭ ‬إجابات‭ ‬عن‭ ‬أسئلة‭ ‬غامضة‭ ‬عن‭ ‬الوجود‭ ‬والموت‭ ‬الحياة،‭ ‬وبما‭ ‬ان‭ ‬البدو‭ ‬لم‭ ‬يسألوا‭ ‬هذه‭ ‬الأسئلة،‭ ‬فلذلك‭ ‬لم‭ ‬يهتموا‭ ‬كثيرا‭ ‬بالدين‭. ‬