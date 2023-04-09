العشر الأواخر من رمضان – صباح الربيعي

شهر رمضان , ليس كغيره من الشهور الإعتيادية ، فهو يعادل الف شهر مما سواه ، وفي هذا معنى استثنائي يجدر التوقف عنده بإهتمام وروية فهو الشهر الذي قال فيه رب العالمين : ” كل عمل ابن آدم له ، الا الصيام فانه لله وحده وهو يجزي به” وفيه الإعتكاف في العشر الأواخر منه ، حتى يبلغ المسلم ليلة القدر التي انزل فيها القرآن الكريم هدى وبينات للهدى والفرقآن وهو الركن الرابع من اركان الاسلام . انه شهر التوبة والعودة الى الله سبحانه سريعا واغتنام الفرصة السانحة للمغفرة والصفح والرضا فهو فرصتنا لتوسيع الصدر وتقوية الإرادة وإزالة اسباب الهم والعلو بصاحبها الى اعلى المنازل فيكبر المرء في عين نفسه ويصغر حينها كل شيء في عينه وتلد حالة من السمو الروحي لا يبلغها الا من يتأمل في حكمة الله من وراء هذه الفريضة في الصيام والقيام وعمل الخير تنقية للنفس من اخطائها المتراكمة . ان الصيام وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ” جُنــة ” من النار والقول هنا موجه لإولي الأمر ، في العشر الأواخر من رمضان ، فالدعوة مفتوحة امامهم الى التوبة ايمانا واحتسابا اذ يجب ان ينتهي الحقد في العيون والقلوب ، وهنا يجب ان يموت الشر فأبواب الجحيم ستغلق وستفتح ابواب الجنة فهو الشهر الذي ينتظر فيه المسلمون ان تغفر خطاياهم وان تبعث من جديد ارواحهم الطيبة . ان ابواب الجنة مشرعة للاحسان ” واحسنوا إن الله يحب المحسنين ، وماتفعلوا من خير فإن الله به عليم”. انه شهر الصدقات والإحسان ، شهر تقل فيه العثرات . ان الله سيغفر ذنوبكم لو استقبلتموه بالعزيمة على ان تبداوا صفحة جديدة في حياتكم اساسها الخير ومنفعة الناس والكف عن الاذى والشرور والمبادرة الى التوبة النصوح من سائر الذنوب ، امامكم فرصة تطهير النفس وتهذيبها من بث الأذى بصنوفه المختلفة وتعويدها على الاخلاق الحميدة كالصبر والجود والحلم ومجاهدة النفس . لاتنسوا ان الصيام هو وسيلة للتقوى في اطاعة الله بفعل ما امر به وترك مانهى عنه .تذكروا ان ابواب الجنة ستكون مفتوحة فيه وفيه تفصد الشياطين وتغلق ابواب النار .ان عمل الخير في شهر رمضان خير من العمل في الف شهر ،وفيه ليلة القدر المباركة ، ولاتنس فضائل ” صلاة التراويح ” و ” الاعتكاف ” انه شهر دراسة القرآن الكريم والاستمرار في قراءته وترتيله وتجويده . إن الصوم يعني ان يصوم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم والابتعاد عن اذى القربى من الاهل والاقارب والمعارف . وليكن دعاؤنا جميعا : ربنا تقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا واصلح ولاة امور المسلمين وانصرهم لدعم مبادئ دينهم الاسلامي الحنيف واخذل اعداءهم ” اللهم لاتضع هذه الفرصة من ايدينا ، ودعاؤنا في العشر الاواخر من رمضان الكريم . اللهم احفظ العراق ارضا وسماء وبشرا، انت خير الحافظين.