التعليم يعيّن دفعة جديدة والبرلمان يناقش مصير المحاضرين والأجراء

العشرة الأوائل يحتجّون لليوم الثالث على التوالي

بغداد – قصي منذر

ضيفت اللجنة المالية النيابية ، وزيرة المالية طيف سامي ، لمناقشة مصير المحاضرين والعقود في وزارات الدولة. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللجنة ضيفت برئاسة نائب رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي ،سامي للمرة الثانية ،لمناقشة موازنة الوزارة وامكانية إجراء مناقلات المبالغ بما يضمن تقليل الإنفاق وزيادة المدخولات التي ترفد خزينة الدولة، فضلاً عن وضع ستراتيجية مناسبة في ما يتعلق بوحدات الإنفاق)، وقدم المندلاوي (طرحاً بشأن المبالغ المالية المخصصة للمحافظات لتنفيذ المشاريع الخدمية وإمكانية إجراء مناقلات كونها غير كافية بمقابل حجم المشاريع ضمن تنمية الأقاليم)، وتابع البيان ان (الجلسة تضمنت كيفية تسديد الديون الخارجية بذمة العراق ، وكذلك تقدير الايرادات النفطية وغير النفطية وحجم العائدات والحسابات وموضوع المحاضرين المجانيين وعقود بعد الثاني من تشرين الاول عام 2019? وآلية تضمين المخصصات الخاصة بهم، وتعيين الخريجين الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، وعقود المفوضية وبعض العقود التي لم تخصيص المبالغ لهم). فيما طالب الخريجين الاوائل ،الحكومة بشمولهم بالتعيين . وقالوا في تظاهرات لليوم الثالث على التوالي (نأمل من الحكومة شمول العشرة الاوائل بالتعيين اسوة باقرانهم الذين باشروا في مؤسسات الدولة)، وطالبوا بـ (ايجاد آلية تحقق العدالة في ملف التعيين وانصاف الخريجين الاوائل الذين ينتظرون الفرصة منذ سنوات). وعينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 265 من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم العالي والماجستير. ودعت الوزارة في بيان تلقته (الزمان) امس (المشمولين بالتعيين المنشورة أسماؤهم في الموقع الرسمي إلى الحضور إلى مركز الوزارة لاستكمال إجراءات التعيين الأصولية التي تتطلب استصحاب المستمسكات الثبوتية الأربعة بنسخها الأصلية، فضلا عن النسخ الملونة والصور الشخصية ووثائق التخرج أو تأييد التخرج أو قرار التقويم الخاص بمنح الشهادة والشروع بالمباشرة في مدة أقصاها عشرة أيام عمل في ضوء الأمر الوزاري)، واضاف ان (الوزير نعيم العبودي ، قدم التهاني للمعينين والتحاقهم بالمؤسسة التعليمية ويرجو لهم مشوارا وظيفيا مكللا بالتوفيق والسداد). وجدد العبودي، دعمه للطلبة العراقيين الدارسين في الجامعات البريطانية . واشار البيان الى ان (العبودي، التقى جمعاً من الطلبة العراقيين الدارسين في المملكة المتحدة، وناقش معهم مسارات التوظيف الصحيح لطاقاتهم واختصاصاتهم النادرة والمتنوعة التي سترفد مؤسسات الدولة بالتجارب والخبرات العالمية)، مؤكدا ان (الوزير وجه بتذليل التحديات التي ترافق ظروف دراستهم وتمكينهم من تحقيق واستكمال مشوارهم العلمي على وفق التوقيتات التي تخدم هدف ابتعاثهم الذي سيعود إيجابا على بيئة التعليم العالي)، وجدد العبودي تأكيده ان (سياسة الوزارة وستراتيجيتها تعمل على التوظيف الصحيح للإمكانات العلمية للطلبة العراقيين الدارسين في الخارج ومواكبة ما تقتضيه محددات التطوير والتحديث المعرفي والمنهجي). الى ذلك ،افتتحت وزارة التربية 19 معهداً جديداً للفنون الجميلة للدراستين الصباحية والمسائية. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (الوزارة افتتحت بعد حصول موافقة الوزير إبراهيم نامس الجبوري، 19 معهداً جديداً للفنون الجميلة موزعة بين عدد من المحافظات ،في خطوة تشجع الشباب على دراسة الفن الهادف وصقل المواهب وتجديد الطاقات).