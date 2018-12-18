العسراوي‭ ‬لـ‭ ‬‭(‬الزمان‭): ‬دستور‭ ‬سوريا‭ ‬الجديد‭ ‬سيولد‭ ‬برغم‭ ‬المعوقات‭ ‬ولن‭ ‬نتحالف‭ ‬مع‭ ‬أمريكا‭ ‬لمواجهة‭ ‬ايران

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تجري‭ ‬فيه‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لتشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية‭ ‬لوضع‭ ‬دستور‭ ‬جديد‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬طبقا‭ ‬لاتفاق‭ ‬المجموعه‭ ‬الرباعيه‭ ‬المشكله‭ ‬فى‭ ‬روسيا‭ ‬والمانيا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وتركيا‭ ‬تحدث‭ ‬المهندس‭ ‬احمد‭ ‬العسراوي‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاشتراكى‭ ‬العربى‭ ‬الديموقراطى‭ ‬السروى‭ ‬وعضو‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذى‭ ‬لهيئة‭ ‬التنسيق‭ ‬الوطنية‭ ‬لقوى‭ ‬التغيير‭ ‬الديموقراطي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬واحد‭ ‬ممثليها‭ ‬فى‭ ‬هيئة‭ ‬التفاوض‭ ‬لقوى‭ ‬المعارضة‭ ‬وأحد‭ ‬مرشحيها‭ ‬للجنة‭ ‬الدستورية‭ ‬عن‭ ‬امل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الحلم‭ ‬السوري‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬المعوقات‭ ‬،‭ ‬وهنا‭ ‬نص‭ ‬الحوار

1- كيف‭ ‬ترى‭ ‬مصير‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬تشكيلها‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬اعتراض‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬على‭ ‬تشكيلها؟‭ ‬

–‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬المجموعة‭ ‬الرباعية‭ ‬(روسيا،‭ ‬المانيا،‭ ‬فرنسا‭ ‬وتركيا)‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بها‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتوقيت‭. ‬ومع‭ ‬أن‭ ‬النظام‭ ‬قد‭ ‬وضع‭ ‬شروطا‭. ‬معيقات‭ ‬أمام‭ ‬تشكيها‭ ‬ليضمن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬حرف‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية‭ ‬عن‭ ‬مهامها‭ ‬الأساسية‭ ‬الا‭ ‬أنني‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية‭ ‬ستتشكل‭ ‬وان‭ ‬حدث‭ ‬تأخر‭ ‬عن‭ ‬الموعد‭ ‬الطروح‭ ‬بنهاية‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭ ‬الذي‭ ‬شارف‭ ‬على‭ ‬الانتهاء

2-‭ ‬وهل‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تفرز‭ ‬تلك‭ ‬اللجنة‭ ‬دستوراً‭ ‬يلبي‭ ‬متطلبات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التغيرات‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬مؤخراً‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬لصالح‭ ‬النظام‭ ‬السوري؟

‭ ‬–‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬“‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاشتراكي‭ ‬العربي‭ ‬الديمقراطي‭ ‬“‭ ‬والهيئة‭ ‬“‭ ‬هيئة‭ ‬التنسيق‭ ‬الوطنية‭ ‬لقوى‭ ‬التغيير‭ ‬الديمقراطي‭ ‬“‭ ‬قلنا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لتوجه‭ ‬النظام‭ ‬للحل‭ ‬الأمني‭ ‬العسكري‭ ‬ولقبول‭ ‬بعض‭ ‬المعارضين‭ ‬بالدخول‭ ‬الى‭ ‬ساحته‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬حسماً‭ ‬عسكرياً‭ ‬لصالح‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الطرفين‭ ‬والآن‭ ‬نقول‭ ‬:‭ ‬ان‭ ‬التغيرات‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬يراها‭ ‬البعض‭ ‬أنها‭ ‬حاسمة‭ ‬هي‭ ‬الأقرب‭ ‬الى‭ ‬الوهم‭. ‬ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تنتج‭ ‬اللجنة‭ ‬الدستورية‭ ‬دستوراً‭ ‬وطنياً‭ ‬يحقق‭ ‬الفصل‭ ‬الكامل‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬الثلاث‭ ‬(التشريعية،‭ ‬التنفيذية،‭ ‬القضائية)‭ ‬وأن‭ ‬يسمح‭ ‬للسلطة‭ ‬الرابعة‭ ‬(الإعلامية)‭ ‬بأن‭ ‬تأخذ‭ ‬دورها‭ ‬الطبيعي‭ ‬بالإشارة‭ ‬لنقاط‭ ‬الخلل‭ ‬هنا‭ ‬أو‭ ‬هناك‭ ‬,‭ ‬وان‭ ‬يتساوى‭ ‬السوريين‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬بالحقوق‭ ‬والواجبات

3-‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬استمرار‭ ‬الغموض‭ ‬حول‭ ‬مصير‭ ‬المعتقلين‭ ‬السياسيين‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬تنوون‭ ‬اتخاذها‭ ‬لإجبار‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬مصير‭ ‬هؤلاء‭ ‬المعتقلين‭ ‬والافراج‭ ‬عنهم؟

–‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬احدى‭ ‬فقرات‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬رقم‭ ‬2254‭ ‬لعام‭ ‬2015‭ ‬فوق‭ ‬التفاوضية‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬تنفيذها‭ ‬فوراً،‭ ‬لكن‭ ‬النظام‭ ‬بدأ‭ ‬المماطلة‭ ‬بها‭ ‬ليجعل‭ ‬منها‭ ‬مادة‭ ‬تفاوضية‭ ‬وهذه‭ ‬احدى‭ ‬نقاط‭ ‬عدم‭ ‬التمكن‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬الثقة‭ ‬بين‭ ‬المتفاوضين‭. ‬أما‭ ‬حول‭ ‬اجبار‭ ‬النظام‭ ‬وحتى‭ ‬بعض‭ ‬الفصائل‭ ‬المسلحة‭ ‬المعارضة‭ ‬على‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المعتقلين‭ ‬والمخطوفين‭ ‬وبيان‭ ‬مصير‭ ‬المفقودين‭ ‬فهذه‭ ‬وفق‭ ‬التعقيدات‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمسألة‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬واجبات‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمة‭ ‬هؤلاء‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‭ ‬كونها‭ ‬الجهة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬يمكنها‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذه‭ ‬المسألة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المسائل‭ ‬الأخرى

4-‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬اهداف‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية؟‭ ‬وما‭ ‬هو‭ ‬مستقبل‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬المعارك‭ ‬ضد‭ ‬التنظيم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬دير‭ ‬الزور؟

–‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ولن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ثقة‭ ‬بالتدخلات‭ ‬الخارجية‭ ‬وخاصة‭ ‬منها‭ ‬العسكرية‭ ‬بالمسألة‭ ‬السورية‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬طرف‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬جاءت،‭ ‬فقناعاتنا‭ ‬ثابتة‭ ‬بأن‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬تبنى‭ ‬على‭ ‬المصالح‭ ‬وليس‭ ‬على‭ ‬الأخلاق‭. ‬من‭ ‬ننظر‭ ‬الى‭ ‬قيام‭ ‬داعش‭ ‬مع‭ ‬شكوكنا‭ ‬المستمرة‭ ‬حول‭ ‬من‭ ‬أنشأ‭ ‬أو‭ ‬ساعد‭ ‬على‭ ‬انشاء‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬زال‭ ‬مجهولاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬كحزب‭ ‬وكهيئة،‭ ‬ثم‭ ‬يأت‭ ‬التحالف‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬“‭ ‬قوات‭ ‬سورية‭ ‬الديمقراطية‭ ‬“‭ ‬والقوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬التنظيم‭ ‬المجهول‭ ‬الهوية‭ ‬الغامض‭ ‬الأهداف

5-‭ ‬وما‭ ‬هي‭ ‬ابعاد‭ ‬الدور‭ ‬التركي؟‭ ‬وهل‭ ‬تري‭ ‬ان‭ ‬تركيا‭ ‬تحاول‭ ‬احداث‭ ‬تغيير‭ ‬ديموغرافي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬منح‭ ‬السوريين‭ ‬الجنسية‭ ‬التركية‭ ‬لاستخدامهم‭ ‬في‭ ‬ضمن‭ ‬مناطق‭ ‬إلى‭ ‬تركيا‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ادلب‭ ‬وعفرين؟‭ ‬وهل‭ ‬تتوقع‭ ‬ان‭ ‬تتمخض‭ ‬الامور‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬عن‭ ‬تقسيم‭ ‬سوريا؟

–‭ ‬بداية‭ ‬أود‭ ‬التوضيح‭ ‬بأننا‭ ‬في‭ ‬هيئة‭ ‬التنسيق‭ ‬الوطنية‭ ‬لقوى‭ ‬التغيير‭ ‬الديمقراطي‭ ‬وبكافة‭ ‬قواها‭ ‬السياسية‭ ‬وشخصياتها‭ ‬الوطنية‭ ‬المعارضة‭ ‬نتفق‭ ‬مع‭ ‬الاتراك‭ ‬بقضية‭ ‬واحدة‭ ‬محسوم‭ ‬الموقف‭ ‬حولها‭ ‬وهي‭ ‬عدم‭ ‬قيام‭ ‬كيان‭ ‬كردي‭ ‬منفصل‭ ‬على‭ ‬أية‭ ‬بقعة‭ ‬من‭ ‬الساحة‭ ‬السورية‭ ‬تحت‭ ‬أية‭ ‬تسمية‭ ‬من‭ ‬المسميات‭ ‬(فدرالية‭. ‬كونفدرالية،‭ ‬دولة‭ ‬اتحادية،‭ ‬إدارة‭ ‬ذاتية‭ …‬)،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬موقفنا‭ ‬واضح‭ ‬ومحدد‭ ‬بأننا‭ ‬نعمل‭ ‬لسورية‭ ‬الموحدة‭ ‬أرضاً‭ ‬وشعباً‭ ‬والتي‭ ‬هي‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭. ‬عندما‭ ‬نعود‭ ‬لنص‭ ‬السؤال،‭ ‬فمع‭ ‬تقديرنا‭ ‬لاحتضان‭ ‬الاتراك‭ ‬للمهجرين‭ ‬السوريين‭ ‬الذين‭ ‬غادروا‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬مرغمين‭ ‬نتيجة‭ ‬للظروف‭ ‬القاسية‭ ‬جداً‭ ‬التي‭ ‬تعرضوا‭ ‬لها‭ ‬,‭ ‬ومع‭ ‬ألمنا‭ ‬لأن‭ ‬البعض‭ ‬منهم‭ ‬–‭ ‬وهم‭ ‬قلة‭ ‬–‭ ‬قد‭ ‬طلبوا‭ ‬منحهم‭ ‬الجنسية‭ ‬التركية‭ ‬,‭ ‬فلا‭ ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مشروع‭ ‬تركي‭ ‬للتغيير‭ ‬الديمغرافي‭ ‬الذي‭ ‬نرفضه‭ ‬بكل‭ ‬الحالات‭ ‬سواء‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬أو‭ ‬ايران‭ ‬,‭ ‬فإدلب‭ ‬وعفرين‭ ‬وما‭ ‬يحيط‭ ‬بهما‭ ‬أراضي‭ ‬عربية‭ ‬سورية‭ ‬كما‭ ‬الرقة‭ ‬والحسكة‭ ‬والقامشلي‭ ‬والسويداء‭ ‬والجولان‭ ‬لا‭ ‬يحق‭ ‬لأحد‭ ‬أي‭ ‬كان‭ ‬التنازل‭ ‬عنها‭ ‬أو‭ ‬التفريط‭ ‬بها‭ . ‬سورية‭ ‬لا‭ ‬تقبل‭ ‬القسمة‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬رقم‭ ‬سوى‭ ‬الواحد،‭ ‬فالشعب‭ ‬السوري‭ ‬وحدوي‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬الانفصال

6-‭ ‬هل‭ ‬تتوقعون‭ ‬ان‭ ‬تؤثر‭ ‬العقوبات‭ ‬الامريكية‭ ‬علي‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الايراني‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬سوريا؟

–‭ ‬ان‭ ‬التدخل‭ ‬الإيراني‭ ‬السافر‭ ‬في‭ ‬سورية‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬أهداف‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬وفق‭ ‬تقديرنا،‭ ‬لا‭ ‬يدفعنا‭ ‬لأن‭ ‬نكون‭ ‬حلفاء‭ ‬للأمريكان‭ ‬في‭ ‬مواجهتهم‭ ‬فلنا‭ ‬معهما‭ ‬تجربة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬الشقيق‭ ‬قريبةً،‭ ‬خاصة‭ ‬وأننا‭ ‬نتخوف‭ ‬من‭ ‬المرامي‭ ‬الامريكية‭ ‬كما‭ ‬الأهداف‭ ‬الإيرانية‭. ‬أما‭ ‬حول‭ ‬تأثير‭ ‬العقوبات‭ ‬الامريكية‭ ‬فنعتقد‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬ان‭ ‬صح‭ ‬فسيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬بالقدر‭ ‬الكافي

7-‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬رؤيتك‭ ‬للدور‭ ‬العربي‭ ‬بصفه‭ ‬عامة‭ ‬والدور‭ ‬المصري‭ ‬والسعودي‭ ‬بصفه‭ ‬خاصة‭ ‬من‭ ‬الأزمة؟

–‭ ‬كنا‭ ‬ولا‭ ‬زلنا‭ ‬نحلم‭ ‬بدور‭ ‬عربي‭ ‬مساند‭ ‬للشعب‭ ‬السوري‭ ‬باستعادة‭ ‬حريته‭ ‬وكرامته‭ ‬والعدالة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والمساواة‭ ‬بين‭ ‬أبنائه،‭ ‬ويحمي‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬السورية‭ ‬ويعيد‭ ‬هيكلة‭ ‬اداراتها‭ ‬لتكون‭ ‬مؤسسات‭ ‬الشعب‭ ‬وليس‭ ‬النظام‭. ‬لكن‭ ‬الصراعات‭ ‬والاختلافات‭ ‬البنية‭ ‬العربية‭ ‬/‭ ‬العربية‭ ‬قد‭ ‬ابعدتنا‭ ‬عن‭ ‬ذلك،‭ ‬بل‭ ‬ومهدت‭ ‬الطريق‭ ‬للتدخلات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭. ‬نعم‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬قاعدة‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬والمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬مركزها‭ ‬الديني‭ ‬والجمهورية‭ ‬العربية‭ ‬السورية‭ ‬مركز‭ ‬أمنها‭ ‬القومي‭ ‬والجمهورية‭ ‬العراقية‭ ‬ظهيرها‭ ‬القومي‭ ‬–‭ ‬لن‭ ‬أغفل‭ ‬أياً‭ ‬ممن‭ ‬لم‭ ‬اذكر‭ ‬–‭ ‬لكن‭ ‬عدم‭ ‬وحدتهم‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والموقفية‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬الدور‭ ‬الطبيعي،‭ ‬ويفتح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬التدخلات‭ ‬الخارجية‭. ‬نعم‭ ‬نريد‭ ‬مشروعاً‭ ‬عربياً‭ ‬موحداً‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬مشاريع‭ ‬إقليمية‭ ‬أو‭ ‬دولية‭.‬