العرب وإسرائيل يتقاسمون الخبز في وارسو – كامل كريم الدليمي

أن ما أعلنهُ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس من وارسو (عاصمة الجمهورية البولندية) ، وكأنهُ ارادَ ان يوصل رسالة مفادها ان عصر النضال والتحرر والمطالبة بتحرير فلسطين قد انتهى وانطلقت بداية عصر جديد يطلق علية (عصر الانبطاح والعبودية) ، وعصر التنازل عن المقدسات والقبول بالتطبيع مع اسرائيل مقابل الحفاظ على كراسي السلطة لبعض من قادة العرب – أيا أمةً ضحكتْ من جهلها الأممُ – علمتمونا ياقـادة الضياع والانصياع ان من الخيانة العظمى التطبيع مع اسرائيل ، وان لا نذكر اليهود بخير لأنهم قتلوا شعبنا الفلسطيني واحتلوا ارضنا وان قضية العرب المركزية التي يجب ان نناضل من اجلها ونضحي بالغالي والنفيس هي (تحرير فلسطين) من شراذم اسرائيل!

ما الذي اخافكم ياقادة القصور واصحاب الجاه الكاذب وجعلكم تتراجعون عن مبادئكم وقيمكم ، ماذا ستقولون لدماء الشهداء والجرحى والاسرى ، ماذا ستقولون للمهجرين والمهاجرين ، كيف ستواجهون من جرفـوا بيوتهم ايها القادة العظام ، وماذا سيكتب عنكم التاريخ بعد ان خذلتمونا وخذلتم شعوبكم وتاريخهم المشرق في النضال من اجل تحرير ارض فلسطين المغتصبة ، ماذا ستفسرون للعالم خذلانكم لأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ومسرى رسول الله (ص) ، اين انتم من قول الله تعالى في سورة المائدة لتأكيد اهمية القدس { ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} ؟

لقد صدقت النبوءه وها انتم ترتدون على ادباركم فاصبحتم خاسرين ، فكيف تتقاسمون الخبز مع (بنيامين نتنياهو) على حساب خسارة دينكم ودنياكم ، ومقابل ماذا نقاسمهم الخبز أجزءً لما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب الفلسطيني المشرد او لأنهم قتلوا الاطفال امام اعين الامهات ، ام لانهم جرفـوا المزارع وهدموا المنازل على رؤوس ساكنيها واستبدلوها بالمستوطنات التوسعية في قلب ارض العرب .. يا قادة الفشل والضياع في امة الصمت والسبات الى اين انتم ذاهبون بنا؟ تجاوزتم كل الخطوط الحمر واصبح ثمن الحفاظ على كراسي سلطتكم ان نقدم المقدسات والارض والعرض قُربانا . لقد اعماكم الله واراد لكم الذل فلم يمنحكم مَلكة التبحر في التاريخ والتعرف جيداً على تجارب الماضي القريب والعهود والأتفاقيات التي ابرمت مع اليهود ماهو مصيرها من عهد سيدنا الرسول الكريم (ص) وكيف ينقضون وينكثون العهود الى يومنا هذا ، البعض سينبري ليقول ان هذا المؤتمر جاء لتحجيم الخطر الايراني واقول انها اكذوبة مؤسفة وغطاء لمشروع التطبيع وانا لا اميل لأيران التي لم نر منها خيراً من يوم ان كتب الله لنا ان تكون جارةً لنا ، فكانت دائماً سباقة في ان تسعى لتحقيق مصالحها على حساب مصالح بلدنا وشعبنا ولنا تاريخ طويل معها في الصراع الايدلوجي والعسكري ، لكن استخدام ايران وتخويف الشعوب بها هو ذر الرماد في العيون لتمرير صفقة القرن في تطبيع العلاقة مع اسرائيل وما سيتلوها من خطوات قد تكون اشد خطراً وقسوة على ابناء امتنا العربية . وفي ظل تلك المماحكات ابحث عن العراق “الـدولـة” عراق الموقف والثبات والتضحية الذي وقـع هـو الأخـر ضحية بين اشلاء أمةً منقسمة على نفسها ومتفرقة في الرأي والرؤيا وقيادات سياسية تسيدت المشهد في العراق البعض منهم لا يفقه الا في علم الموازنة المالية وابواب صرفها فهي الاقرب عملـياً لـه فـي ترسيخ مشروعـة السياسي واثبـات وطنيته وفـق مفهومهم “الخـاص” للوطن ؟

لقـد قالها نائب الرئيس الامريكي دون تـردد لقد بدأت حقبة جديدة من العلاقات خلال اجتماعات مؤتمر وارسو للشرق الأوسط بين قادة إسرائيل وعدد من الدول العربية ، حيث قال بنس: “نحن الآن شاهدون على بدء عهد جديد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من دولة إسرائيل، وقادة البحرين والسعودية والإمارات وجميعهم يتقاسمون الخبز، وسيتشاركون لاحقـاً في هذا المؤتمر وجهات النظر الصادقة بشأن التحديات التي تواجهها المنطقة ” .

والسؤال ؛ وفق اي منطقً تتحدثون وتتفاءلون ، وعن اي منطقة تتبادلون وجهات النظرمن اجل التصدي للتحديات التي ستواجهونها ، والتحدي الحقيقي الذي نواجهه هو وجود اسرائيل في قلب ارض العرب ، اما مناطق التحديات التي تتحدثون عنها سأعلمكم اخبارها السارة !

فالعراق احدى تلك المناطق التي تواجه اعتى تحد وهو يقود حرباً ضروس ضد تنظيم داعش المجرم وهو غارق منذ خمسة عشرعاماً في دماء ابنائه بفضلكم ، والتدهور قد اصاب كل مفاصل الحياة مما شلَّ كل مفاصل بناء الدولة .. وسوريا التي تحول شعبها من شعب حي نابض يسكن المدن المفعمة بالحيوية والنشاط والانتاج ، الى شعب يسكن المقابر بين شهيد وأخر فقد مقومات العيش فاتخذوا المقابرسكناً لهم بجوار من فقدوا من احبتهم ، بعد ان فقدوا منازلهم جراء القصف وماتبقى منهم على قيد الحياة فهو مهجر او مهاجر بعد أن تحولت مدنهم الى اطلال ؟

فعن اي بلـد احـدثكم ( ليبيا ، مصر ، تونس او اليمن) كلها بلدان سكنتها غربان الموت لتشكل فأل شؤم يحصد الارواح ويدّمر البناء ، هل احدثكم عن الربيع الاسود الذي حولَّ بلداننا الى مدارس لصناعة الارهاب من خلال خلق بيىئة مناسبة لها وتهيئة الظروف التي تسهل انتاج اجيال من تنظيم القاعدة وأخواتها .

يعتقد قادة الشر ان مؤتمرهم هذا يمثل إشارات زاهية بالأمل من أجل بناء مستقبل آمن في المنطقة وانا اجزم انها اشارات مكتظة بالآلم والقادم أسوأ على جميع الصعد ، لقد عبرقادة الشر وقادة الجمع “الامريكان”عن فرحهم كون هذا الاجتماع يحدث للمرة الأولى بهذا المستوى والأنفتاح حيث كُسرت حواجز الخوف والسرية في الاجتماعات بين قادة العرب والقيادة الاسرائيلية لتصبح علنية حيث يشارك فيها قائد إسرائيلي ومسؤولون عرب رفيّعو المستوى في مؤتمر دولي بشأن الشرق الأوسط منذ أنعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 والذي مهد الطريق إلى معاهدة أوسلو التاريخية بين اسرائيل والفلسطينين .

لقد وصف نتنياهو (رئيس الوزراء الأسرائيلي) لقاء وارسو بأنه ” سيمثل منعطفاً تاريخياً في العلاقات الإسرائيلية العربية “، نعم لقد شكل المؤتمر نجاحاً للسياسة الاسرائيلية – الامريكية وفشلاً وخزياً وعاراً للســــــياسة العربية وقادتها .. وهنا لايسعني الا ان اقول : أن فلسطين جُرح غائر في ضمير احرار الامة وشرفاء العــــــــالم وقضية ايدلـــــــوجية وعقــــــيدة دينية لايمكن ان نتنازل عنها لمجــــــرد لقاء وزعت به الابتــــسامات ووقعت به الاتفاقيات تحت شعار يهب الملك ما لايملك ، ففلسطين ارض الفداء وقضية الاحرار ولايمكن ان تتحول لسلعة للمساومات السياسية في الصراع الامريكي – الايراني !

يا اسرائيل وامريكا وايران ؛ ابعدوا شر صراعاتكم عن اراضينا فانتم لاتريدون خيراً لبلادنا وشعبنا بل تبحثون عن تحقيق مصالحكم وتنفيذ اجنداتكم وتصدير مشاكلكم خارج بلدانكم، فالعراق بحاجة الى ثـورة وعـي مجتمعي للتصدي والوقوف بحزم بوجه كل المؤامرات واحباطها للحفاظ على بلدنا وشعبنا وسيادتنا وكي نبقى متمسكين بقضايانا المركزية النضـــــــالية وعلى رأسها فلسطين “حرة عربية” .