البروفة الأخيرة للوطني

العراق يواجه شقيقه الفلسطيني غداً في التجريبية السادسة – الناصرية – باسم الركابي

يخوض منتخبنا الوطني غدا الجمعة اخر مبارياته التجريبية السادسة امام نظيره الفلسطيني استعدادا للمشاركة ببطولة امم اسيا التي ستنطلق في الخامس من الشهر المقبل بدولة الامارات العربية وتستمر لغاية الاول من شباط ضمن معسكره المقام في الدوحة بقطر، في اخر محطات الاعداد التي يامل ان يجني المنتخب ثمارها من خلال المشاركة القادمة التي تشكل التحدي الجديد للكرة العراقية تحت انظار الشارع الرياضي في ان تاتي عودة المنتخب قوية عبر الوجوه الشابة بعدما تخلى عنه جميع اللاعبين الكبار في وضع كان لم يحدث لو استقر المنتخب على مدرب واحد وهو من يحدد مصير اللاعبين بعدما خضع لخمسة افكار تدريبية حتى وصل بشق الانفس الى التصفيات النهائية لكاس العلم الاخيرة بهدف علي عدنان في الثوان الاخيرة على منتخب تايلند قبل ان يخرج من التصفيات منكسر نفسيا ومعنويا وفنيا ومحمل بالمشاكل قبل ان يقدم الاتحاد على التعاقد مع المدرب الحالي الذي واجه حملة غير مسوغة من البعض لاسباب مختلفة. ما قاله المدرب كا تانيتش في تصريحه بعد لقاء الصين يدعو للتفاؤل في ان تسير مهمة الاعداد بالطريق الصحيح وهذا امر مقبول في ان يطمئن الشارع على الوضع العام للمشاركة وواقع الفريق المثير للقلق لليوم لكن الفوز على الصين شيء مهم لان المباراة كانت مختلفة عن سابقاتها بسبب قرب موعد افتتاح البطولة وسيكون وضع المدرب افضل وان يرتق بالفريق الى مستوى التوقعات والسمعة التي يتمتع بها على المستوى الاسيوي ولو لامجال للمقارنة اليوم بين المنتخبات في ظل التطور السريع الذي وصلت اليه منتخبات شرقي اسيا المتوقع ان تنافس.

المباراة السادسة

وستكون مباراة فلسطين الذي يفترض ان يلعبها بالتشكيل المنتظر بعدما تم التحاق جميع لاعبي المنتخب بما فيها اسامة رشيد ما يتاح امام المدرب في اختيار اللاعبين ال23 والذي يكون قد اكتمل العدد عند الجهاز الفني امام الفترة القصيرة المتبقية والاعلان على من يمثله في البطولة كما يكون المدرب قد انتهى من تسمية 23 لاعبا لتقديم اسماء اللاعبين الى اللجنة المنظمة في الموعد المحدد الخامس من الشهر المقبل قبل الانتقال مباشرة الى الدولة المنظمة ويكون المدرب قداكد في اخر تصريح له بعد لقاء الصين ان الامور تسير بالاتجاه المطلوب وكل الأشياء مؤمنة وان المنتخب يواصل استعداداته بشكل جيد وسط ظروف عمل متقدمة ويبدو انه امن الامور الفنية كما يجب بعدما اتيحت امامه الفرصة المطلوبة في الوقوف على مستوى اللاعبين عبر المباريات التجريبية من حيث المهارات الفردية واللياقة البدنية والانسجام وحالة اللعب الجماعي والاستقرار والوضع النفسي والحالة المعنوية التي تكون قد ارتفعت بعد الفوز على منتخب الصين الاثنين بهدفين لواحد في اول انتصار بعد سلسلة مباريات عندما تعادل مع المنتخب الكويتي وخسر من الأرجنتين برباعية وتعادل بهدف مع السعودية ومع السلفادور سلبيا قبل ان ينهي لقاء الصين بالنتيجة المطلوبة رغم غياب عدد من اللاعبين الأساسين لاسباب مختلفة قبل مواجهة منتخب فلسطين بعدما التقيا مرتين خلال العام الحالي الاول انتهى بالتعادل سلبيا والاخر انتهى بفوز منتخبنا بثلاثة اهداف عندما كان المنتخب بعهدة المدرب باسم قاسم كما لعب الفريق الفلسطيني مباراة تجريبية مع فريق ايران الاثنين انتهت بتعادلهما بهدف وتعد نتيجة مهمة اذا ما اخذنا الفوارق الكبيرة بين الفريقين وبلا شك يسعى الاشقاء الى الحصول على نتيجة مقبولة اخرى ما يدفعهم الى خوض لقائهم معنا بقوة وتركيز وهو الاخر وكما يريد مدربهم نور الدين ولد علي الفريق الاعلان عن التشكيلة النهائية قبل لقاء منتخبنا ويفترض قد اعلن عنها امس الاربعاء ما يجعله خوض اللقاء المذكور بقوة وان يبني عليها في تحديد طريقة اللعب امام فرق مجموعته لتي تضم قبل التوجه الى دولة الامارات وسيكون مرحب بمشاركة المنتخب كثيرا من قبل المنتخبات العربية لدعم المهمة التي يصل لها مرة اخرى بعد المشاركة الاولى في استراليا ومؤكد يريد ان يحضر بقوة من خلال مجموعته الي تضم منتخبات قوية حيث استراليا والاردن وسوريا وعسى ان يعكس دوره ويريد من لقاء الغد ان يكون حافزا قبل التوجه الى الامارات بعدما مر بمرحلة الاعداد التي تشهد اخر مفرداتها بمواجهة منتخبنا الذي يسعى الى ان تذهب لمصلحته لاسباب عدة.

واقع الدفاع والهجوم

ومهم ان يقف المدرب خلال مباراة فلسطين الهامة جدا على واقع الدفاع لايقاف خطورة الفرق التي سيواجهها عندما يستهل مشواره بمقابلة فيتنام ولابد ان يظهر الدفاع بالشكل الذي تخشاه الفرق بعدما تلقى سبعة اهداف خلال خمس مباريات اذا ما استثنينا لقاء الأرجنتين الذي لم يتمكن أي من فرق اسيا للحد من خطورته عندما تلاعبه بسبب الفوارق الفنية وكلما تماسك خط الدفاع كلما منح القوة للفريق والتصميم على خوض المباريات كما يجب ولان الامور لا تتوقف عند القدرات الدفاعية ولان الدفاع خير وسيلة للهجوم الخط الاخر الذي يجب ان يكون في المستوى اللائق بعدما نشط عدد من المهاجمين في الدوري المحلي ولو المباريات القادمة تختلف عنها في الدوري لكن من سيلعب في الهجوم يكون قد تمرس خصوصا من كان قد احترف مع عدد من الاندية كما يلعب من فترة مع المنتخب الذي مهم ان تظهر خطوطه متكاملة لان المهمة لا تبدو سهلة كما يراها الكل ولان المنتخب مطالب في عكس نفسه من اللقاء الاول ولانه مطالب في ان يقدم ما عليه الاول في تخطي مجموعته خصوصا اللقاء الاول الذي يمثل اهمية واكثر ما تحرص الفرق على المرور منه تحت أي مسوغ كان ولانها مباراة الافتتاح التي سيلعبها المنتخب امام منتخب فيتنام ستكون صعبة للغاية لاكثر من سبب منها التغير الحاصل في صفوف الفريق المنافس ولان المهمة تتطلب قيام اللاعبين بواجباتهم بالشكل المطلوب. وتظهر اهمية المباريات التجريبية وتحرص الفرق على خوضها بقوة وتركيز لتاثيرها على مهمة المدرب واللاعبين على حد سواء حيث الوقوف على مستوى اللاعبين الحقيقي عبر استخدام البدلاء وتطبيق طريقة اللعب وكيف يقوم اللاعبين بتأدية واجباتهم ولان لكل سيكونون امام مهمة الدفاع عن الفريق كما تظهر الاهمية من خلال النتائج نفسها عندما انعكست نتيجة الفوز على الصين على الشارع الرياضي بعد اربع مباريات لم يحقق الانتصار فيها قبل ان تاتي الاهداف احداهم اسلحة الفريق الذي للان سجل ثلاثة اهداف من خمس مواجهات ما يتطلب من المدرب التركيز على هذه الناحية ولو ان المشاركة تتطلب تامين خطوط اللعب كاملة وهو ما يخطط له المدرب الذي يمتلك خبرة من خلال العمل في المنطقة مع فرق مختلفة ما يجعله في الوضع الفني والدفع بالامور نحو الاتجاه المطلوب وهو ما يامل الكل هنا في ان يستعيد المنتخب دوره في البطولة وفرق لعب معها جميعا وتعرف عليها في اكثر من مناسبة وقبلها خطف اللقب وأصبح عند تقدير المنتخبات التي تنظر له باهتمام بالغ.

سامي ناجي

وقال رئيس فرع اتحاد الكرة في البصرة سامي ناجي مهم ان ياتي اللقاء مع المنتخب الفلسطيني في هذا الوقت وقبل ايام معدودات من افتتاح البطولة التي تمثل الحدث الكروي الكبير على مستوى القارة التي اخذت فرق انديتها ومنتخباتها تشهد تطورا واضحا من حيث البنى التحتية والفرق بعدما اعتمدت وسائل عمل متقدمة انعكست عليها بسرعة ما يتوقع ان تشهد منافسات قوية وتعكس اهتمام الفرق المشاركة وتطلعاتها في ان تقدم المستويات الفنية المطلوبة واجد من الفوز على منتخب الصين بالمهم بعد عدة مباريات متباينة قبل ان يستقبله الشارع الرياضي باهتمام في ان يقدم اللاعبين دورهم في مباراة لم تكن سهلة مع فريق يمتلك مقومات اللعب وتطور كثيرا وهذه احدى فوائد اللقاءات التجريبية التي ان تمتد الى لقاء الغد الذي لا يقل اهمية لان المنتخب الفلسطيني يمر بفترة تطور ويعبر عن نفسه من فترة لاخرى رغم ظروف عمله المعروفة لكنه مصمم على ان يظهر من البداية والتطلع الى تقديم نفسه من خلال مباريات مجموعته القوية وما يهمنا هو ان يستفيد منتخبنا من اخر مبارياته التجريبية في الخروج بفوائدها من حيث تحديد اللاعبين الذين سيمثلون المنتخب في البطولة والاهم ان منتخبنا سيلعب بوجود جميع اللاعبين بعدما لتحق البقية الى مكان المعسكر في الدوحة ويعد ذلك بالامر المهم جدا لكي ياخذ المدرب بالامور كما يريد ولانه مطالب بحسم التشكيل ورفع الاسماء الى اللجنة المنظمة التي كانت فد حددت الخامس من الشهر القادم موعدا لاستلامها المؤكد قد تعرف عليها المدرب عن قرب على مستوياتهم وسيختار من يستحق لتمثيل المنتخب الذي سيكون امام واجب كبير من شانه ان يستعيد سمعة الكرة العراقية ودور المنتخب في البطولة التي سبق له وحصد لقبها 2007 كما حقق المركز الرابع في النسخة الأخيرة التي أقيمت في استراليا. واجد مهما ان يكون المدرب قد حدد ملامح من سيلعب اللقاء الاول في مجموعتنا وأهمية تطبيق طريقة اللعب ورفع اللياقة البدنية وتعزيز خطوط اللعب من دون ترك ثغرة دفاعية وان يقدم الهجوم نفسه بالمستوى المطلوب ويدرك المدرب واللاعبين قوة الفرق المنافسة التي تسعى الى مشاركة مقبولة تخدم اهدافها ومتوقع ان ترتق المباريات الى المستوى المنتظر لعدة اسباب منها التطور الفني الذي شهدته وفترة الاعداد الطويلة التي مرت بها ولعبت مباريات تجريبية والاستعانة بمدربين من خارج بلدانها ما يعكس طموحاتها في المنافسة على لقب البطولة خصوصا المنتخبات التي شاركت ببطولة كاس العالم في روسيا التي تظهر قادرة على عكس نفسها في المحفل الكروي الذي يترقبه لكل ومهم ان يقام في دولة الامارات حيث درجة الحرارة المعتدلة والطيبة والاجواء الجميلة التي تلائم جميع الفرق المشاركة اضافة الى قدرة البلد في تقديم البطولة على افضل ما يرام وهو الذي نجح مؤخرا بتنظيم بطولة كاس اندية العالم ومؤكدان اجواء التنظيم تؤثر على الأداء.

احمد مكطوف

وقال رئيس لجنة الحكام في ذي قار احمد مكطوف نترقب كثيرا في ان يحقق منتخبنا النتيجة الايجابية عندما يلاعب نظيره الفلسطيني في اخر مفردات الاعداد لبطولة امم اسيا المقبلة ومهم ان يظهر في الوضع اللائق كدعم معنوي قبل الذهاب الى الامارات وخوض لقاءه الاول مع فيتنام في الثامن من الشهر القادم وعسى ان يمر المنتخب من اللقاء المذكور دون مشاكل صحية وفنية ونفسية واستغلال كلما يمكن استغلاله وتادية مباراة مقبولة ومتوقع ان يزج المدرب بالتشكيل المحدد امام فلسطين وهو امر مهم جدا لكي يطمئن الكل على وضع الفريق الذي مر بفترة اعداد اشاد بها المدرب نفسه واللاعبين وهذا شيء جيد ان تجري الأمور كما يريدها الاتحاد في تجاوز الأخطاء والمعوقات التي رافقت فترة اعداده لبطولة كاس العالم ولان مهمة المنتخب لاتنتهي عند اسيا بل تستمر الى تصفيات كاس العالم المقرر اقامتها بقطر وتحقيق حلم المشاركة فيها.