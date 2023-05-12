العراق ينتظر رد تركيا لاستئناف صادرات إقليم كردستان النفطية

بغداد‭- ‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬

قال‭ ‬وزير‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬العراق‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬ينتظر‭ ‬رداً‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬استئناف‭ ‬تصدير‭ ‬النفط،‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬بغداد‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬التصدير‭ ‬المتوقفة‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬ستستأنف‭ ‬السبت‭.‬

وبعدما‭ ‬كان‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬يصدّر‭ ‬نفطه‭ ‬عبر‭ ‬تركيا‭ ‬دون‭ ‬العودة‭ ‬لحكومة‭ ‬بغداد،‭ ‬لجأت‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬لإجراءات‭ ‬تحكيم‭ ‬مع‭ ‬تركيا‭ ‬المجاورة‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬لدى‭ ‬غرفة‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬باريس‭.‬

وأصدرت‭ ‬هيئة‭ ‬التحكيم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬قرارها‭ ‬لصالح‭ ‬بغداد‭. ‬وأدى‭ ‬هذا‭ ‬الحكم‭ ‬إلى‭ ‬تعليق‭ ‬الصادرات‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬مارس‭. ‬كما‭ ‬ألزم‭ ‬أربيل،‭ ‬عاصمة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬على‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.‬

وتوصّل‭ ‬الطرفان‭ ‬لاتفاق‭ ‬للعمل‭ ‬سويا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الملف،‭ ‬وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬حيان‭ ‬عبد‭ ‬الغني‭ ‬مساء‭ ‬الخميس‭ ‬استئناف‭ ‬صادرات‭ ‬النفط‭ ‬أعتباراً‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬أيار‭/‬مايو‭.‬

لكن‭ ‬وزير‭ ‬الموارد‭ ‬الطبيعية‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬كمال‭ ‬محمد‭ ‬خلف‭ ‬قلل‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التفاؤل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لقناة‭ ‬تلفزيونية‭ ‬كردية‭.‬

وقال‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬رووداو‮»‬‭ ‬المحلية‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بانتظار‭ ‬قرار‭ ‬تركيا‭ ‬حول‭ ‬اليوم‭ ‬الذي‭ ‬سيتم‭ ‬فيه‭ ‬استئناف‭ ‬التصدير،‭ ‬وان‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬يحددوا‭ ‬ذلك‭ ‬اليوم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بأنه‭ ‬علم‭ ‬من‭ ‬نظيره‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬بغداد‭ ‬بأن‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬مستعد‭ ‬لاستئناف‭ ‬الصادرات‮»‬‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬على‭ ‬تركيا‭ ‬الآن‭ ‬إبلاغ‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬بموعد‭ ‬استئناف‭ ‬العمليات‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬بأن‭ ‬العراق‭ ‬أرسل‭ ‬لتركيا‭ ‬كتابا‭ ‬رسميا‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬‮«‬ولكننا‭ ‬لا‭ ‬زلنا‭ ‬بانتظار‭ ‬ردهم‮»‬‭.‬

ووفق‭ ‬بنود‭ ‬الاتفاق‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل،‭ ‬يتعيّن‭ ‬على‭ ‬مبيعات‭ ‬النفط‭ ‬من‭ ‬كردستان‭ ‬أن‭ ‬تمر‭ ‬عبر‭ ‬شركة‭ ‬النفط‭ ‬الحكومية‭ ‬العراقية‭ (‬سومو‭)‬،‭ ‬وليس‭ ‬حصريًا‭ ‬عبر‭ ‬السلطات‭ ‬الكردية‭ ‬المحلية‭.‬

كما‭ ‬ينصّ‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬إيداع‭ ‬عائدات‭ ‬الصادرات‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬حساب‭ ‬تديره‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬وتشرف‭ ‬عليه‭ ‬بغداد‭.‬

ويشكّل‭ ‬النفط‭ ‬مصدر‭ ‬العائدات‭ ‬الرئيسي‭ ‬لبغداد‭ ‬وإربيل‭. ‬وكبّد‭ ‬توقف‭ ‬الصادرات‭ ‬طوال‭ ‬تلك‭ ‬المدة‭ ‬خسائر‭ ‬بنحو‭ ‬‮«‬المليار‭ ‬دولار‮»‬‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬الخبير‭ ‬النفطي‭ ‬كوفند‭ ‬شيرواني‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭. ‬إذ‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد،‭ ‬يمثّل‭ ‬النفط‭ ‬الرئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للإقليم،‭ ‬مع‭ ‬475‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬كانت‭ ‬تصدّر‭ ‬منه‭ ‬يومياً‭ ‬عبر‭ ‬ميناء‭ ‬جيهان‭ ‬التركي‭.‬‮ ‬