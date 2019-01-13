إيران تحجز مقعدها في ثمن نهائي كأس آسيا

العراق يمضي وأثقاً عبر شباك اليمن والأخضر يجتاز لبنان

{ ابوظبي – وكالات

تأهل منتخب العراق إلى ثمن نهائي كأس آسيا، بفوزه على نظيره اليمني بثلاثية نظيفة، اول امس السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب الشارقة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحصد أسود الرافدين الفوز الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، ليتشارك مع منتخب إيران في صدارة المجموعة الرابعة.

سجل الهدف الأول لمنتخب العراق، مهند علي “ميمي”، في الدقيقة 11وأحرز الهدف الثاني بشار رسن في الدقيقة 19 قبل أن يضيف علاء عباس الهدف الثالث في الدقيقة 91.

بداية نارية

شهدت المباراة بداية نارية لمنتخب العراق الذي تمكن من ترجمة سيطرته بهدف عبر المبدع ميمي الذي توغل في دفاعات اليمن وعكس الكرة داخل الشباك، محرزا الهدف الأول في الدقيقة 11.

وحاول منتخب اليمن من كرة رأسية علت العارضة، قبل أن تستقبل شباكه هدفا ثانيا بواسطة اللاعب بشار رسن الذي سدد الكرة من مشارف منطقة الجزاء، في الدقيقة 19.

وحاول علاء مهاوي بتسديدة، لكنها ذهبت بعيدة، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب العراق بهدفين دون رد.

انخفاض الإيقاع

وفي الشوط الثاني انخفض إيقاع المباراة بعد ضمان منتخب العراق النتيجة، وكاد أن يقلص اللاعب اليمني أحمد منصور النتيجة لكن الحارس جلال حسن تصدى للمحاولة.

ورد عليه مهند ميمي بكرة ردها القائم، وعادت لبشار رسن الذي سددها فاصطدمت بالمدافع، لتضيع فرصة الهدف الثالث، وأهدر ميمي فرصة أخرى بعد توغله في دفاعات اليمن لكنه سدد الكرة فوق العارضة.

وأجرى منتخب العراق عددا من التغييرات بإدخال علاء عباس بدلا من ميمي، ومحمد داود، وتمكن البديلان من جملة تكتيكية من إحراز الهدف الثالث، عن طريق عباس الذي سدد كرة قوية بالشباك في الدقيقة 91 لتنتهي المباراة بثلاثية بيضاء للعراق.

السعودية تعبر لثمن

وحجزت السعودية، مكانها في الدور الثاني لبطولة كأس آسيا، بعد الفوز بثنائية نظيفة على لبنان، بملعب آل مكتوم في دبي، اول امس السبت، لتحقق انتصارها الثاني على التوالي في المسابقة القارية.

ومنح فهد المولد، هدف التقدم للمنتخب السعودي بعد 12 دقيقة، مستغلًا خطأ جورج ملكي مدافع لبنان، وضاعف حسين المقهوي النتيجة للأخضر في الدقيقة 67.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الخامسة، بينما ظل نظيره اللبناني في المركز الأخير، بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.

حضرت البداية القوية والسريعة من جانب المنتخب السعودي أمام لبنان، لكن منتخب الأرز حاول التصدي لهجمات الأخضر، مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

وحملت الدقيقة 12 الهدف الأول للمنتخب السعودي، بعد خطأ دفاعي لجورج ملكي لاعب لبنان، الذي شتت الكرة بشكل غير صحيح، لتصل إلى فهد المولد داخل منطقة الجزاء ويطلق تسديدة قوية داخل الشباك بنجاح.

وكاد جوان العمري أن يرد بهدف التعادل للبنان في الدقيقة 15 إثر ضربة ركنية من الناحية اليمنى ارتقى لها العمري برأسه، لكن الكرة مرات بمحاذاة المرمى السعودي.

وكاد حمدان الشمراني أن يضيف الهدف الثاني للسعودية في الدقيقة 30 بعدما وصلت له الكرة أمام المرمى مباشرة، لكن الحارس مهدي خليل تدخل وأنقذ الموقف.

واعتمدت الهجمات السعودية على محمد البريك وعبد الله عطيف وفهد المولد، لكن الدفاع اللبناني تصدى لها بنجاح، لينتهي الشوط الأول بتقدم السعودية بهدف دون رد.

واصل المنتخب السعودي، حضوره الهجومي، عن طريق هتان باهبري بتسديدة مميزة، لكن الحارس اللبناني أبعدها ببراعة في الدقيقة 53.

واستمرت السعودية في شن الهجمات والسيطرة على الكرة، قبل أن تعزز تقدمها في الدقيقة 67 عن طريق حسين المقهوي، بعد مجهود مهاري من البريك، قبل أن يمررها لباهبري الذي أرسل عرضية متقنة قابلها المقهوي بلمسة واحدة داخل الشباك.

واستمرت الهيمنة السعودية على مجريات المباراة، لكن دون خطورة حقيقية على المرمى اللبناني، في الوقت الذي تواصل فيه غياب المنتخب اللبناني عن المشهد الهجومي تمامًا.

ولم يحدث أي جديد في الدقائق الأخيرة لينتهي اللقاء بفوز السعودية بهدفين دون رد أمام لبنان.

تاهل إيران

وحسم المنتخب الإيراني تأهله إلى دور الستة عشر (ثمن النهائي) ببطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 المقامة حاليا بالإمارات، بعدما تغلب على نظيره الفيتنامي 2 ـ 0 اول امس السبت في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة.

ويدين المنتخب الإيراني بفضل كبير في الفوز للاعبه المتألق سردار أزمون، الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 38 و69 من المباراة، التي أقيمت على ملعب ملعب “آل نهيان” بنادي الوحدة في أبوظبي.

ورفع المنتخب الإيراني، الذي كان قد افتتح مشواره في البطولة بانتصار ساحق على نظيره اليمني 5 ـ 0 رصيده بذلك إلى 6 نقاط منفردا بصدارة المجموعة

وتأهل المنتخب الإيراني لأنه ضمن على الأقل احتلال المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط ما يعني أنه سيتفوق في رصيد النقاط على أصحاب المركز الثالث في أي من المجموعات الأولى والثانية والثالثة بغض النظر عن النـــــــتائج التي ستتحقق في مباريات الجولة الثالثة.وباتت مباراة المنتخب الإيراني المرتقبة مع نظيره العراقي في الجولة الثالثة (الأخيرة) مواجهة من أجل حسم ترتيب المنتخبات في المجموعة.