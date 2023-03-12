العراق يكشف عن تعداد تنظيم داعش في أربع محافظات

بغداد‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬

يحتفظ‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ -‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بنحو‭ ‬400‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬مقاتل‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬كما‭ ‬أكّد‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬عراقي‭ ‬كبير‭ ‬الأحد،‭ ‬فيما‭ ‬يواصل‭ ‬التنظيم‭ ‬شنّ‭ ‬هجمات‭ ‬متفرقة‭ ‬ضد‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬ومدنيين‭.‬

واغلب‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬يحتمون‭ ‬بجبال‭ ‬حمرين‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬جبال‭ ‬مخمور‭ ‬وجبال‭ ‬وصحاري‭ ‬باتجاه‭ ‬الحدود‭ ‬السورية‭ ‬والحدود‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬عمق‭ ‬ديالى‭ ‬،‭ ‬وتعد‭ ‬الموصل‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬عاصمة‭ ‬الخلافة‭ ‬الداعشية‭ ‬من‭ ‬انظف‭ ‬المدن‭ ‬من‭ ‬التنظيم‭ ‬الإرهابي‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬افراد‭ ‬تحت‭ ‬الرصد‭ ‬والملاحقة‭ . ‬قبل‭ ‬اسبوع‭ ‬تم‭ ‬خطف‭ ‬المواطن‭ ‬التركماني‭ ‬علي‭ ‬اكبر‭ ‬عباس‭ ‬وهو‭ ‬راعي‭ ‬غنم‭ ‬خلف‭ ‬جبل‭ ‬طوزخورماتى‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬داعش‭ ‬واليوم‭ ‬تم‭ ‬نحره‭ ‬هذا‭ ‬بفصل‭ ‬رأسه‭ ‬عن‭ ‬جسده‭ ‬وهو‭ ‬رب‭ ‬أسرة‭ ‬من‭ ‬سبعة‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لمقرر‭ ‬البرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬السابق‭.‬‮ ‬‭ ‬وبحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬نشرت‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬لدى‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬ما‭ ‬بين‭ ‬5000‭ ‬إلى‭ ‬7000‭ ‬عضو‭ ‬ومؤيد‭ ‬ينتشرون‭ ‬بين‭ ‬العراق‮»‬‭ ‬وسوريا،‭ ‬‮«‬نصفهم‭ ‬تقريباً‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وبعد‭ ‬صعوده‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2014‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا‭ ‬المجاورة،‭ ‬تعرّض‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬بعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ضده‭ ‬في‭ ‬البلدين‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬دولي‭ ‬تقوده‭ ‬واشنطن،‭ ‬إلى‭ ‬هزيمة‭.‬‮ ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أعلن‭ ‬العراق‭ ‬‮«‬الانتصار‮»‬‭ ‬على‭ ‬التنظيم‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬عناصره‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬ريفية‭ ‬ونائية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬ويشنون‭ ‬هجمات‭ ‬متفرقة‭.‬‮ ‬

وخلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬الأحد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب،‭ ‬قال‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬ركن‭ ‬قيس‭ ‬المحمداوي‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قيادة‭ ‬العمليات‭ ‬المشتركة،‭ ‬التي‭ ‬تنظم‭ ‬تعاون‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية‭ ‬مع‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وفقا‭ ‬لكل‭ ‬الوكالات‭ ‬الاستخباراتية‭ ‬وحسب‭ ‬معلومات‭ ‬دقيقة،‭ ‬فإن‭ ‬مجمل‭ ‬عناصر‭ ‬التنظيم‭ ‬لا‭ ‬يتجاوز‭ ‬400‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬مقاتل،‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬إلى‭ ‬أربع‭ ‬محافظات‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬المسؤول‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التنظيم‭ ‬فقد‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬كسب‭ ‬عناصر‭ ‬جديدة‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬المسؤولان‭ ‬كذلك‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬نُفّذت‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ضدّ‭ ‬معسكر‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬محافظة‭ ‬الأنبار‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬العراق‭ ‬والحدودية‭ ‬مع‭ ‬سوريا،‭ ‬قتل‭ ‬خلالها‭ ‬22‭ ‬جهادياً‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬الفريق‭ ‬عبد‭ ‬الوهاب‭ ‬الساعدي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬العملية‭ ‬التي‭ ‬أطلق‭ ‬عليها‭ ‬اسم‭ +‬فرسان‭ ‬الحق‭+‬‮»‬‭ ‬وجرت‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬نوعية‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تستهدف‭ ‬مفرزة‭ ‬إنما‭ ‬استهدفت‭ ‬معسكراً‭ ‬مهماً‭ ‬يضم‭ ‬قيادات‭ ‬ويوجه‭ ‬المفارز‭ ‬في‭ ‬المحافظات‮»‬‭.‬‮ ‬

في‭ ‬العراق،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬‮«‬التنظيم‭ ‬نشطاً‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬2022‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭.‬‮ ‬‭ ‬وأضاف‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬‮«‬المناطق‭ ‬الجبلية‭ ‬الريفية‮»‬،‭ ‬مستفيداً‭ ‬‮«‬من‭ ‬الحدود‭ ‬العراقية‭ ‬السورية‭ ‬التي‭ ‬يسهل‭ ‬اختراقها‮»‬‭.‬‮ ‬‭ ‬وتركزت‭ ‬أنشطته‭ ‬‮«‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ +‬مسرح‭ ‬لوجستي‭+ ‬في‭ ‬الأنبار‭ (‬غرب‭) ‬ونينوى‭ ‬والموصل‭ (‬شمال‭)‬،‭ ‬و‭+‬مسرح‭ ‬عمليات‭+ ‬يضم‭ ‬كركوك‭ (‬شمال‭) ‬وديالى‭ (‬شمال‭ ‬شرق‭) ‬وصلاح‭ ‬الدين‭ (‬شمال‭) ‬وشمال‭ ‬بغداد‮»‬‭.‬

منتصف‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬قتل‭ ‬أربعة‭ ‬عسكريين‭ ‬عراقيين‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬لملاحقة‭ ‬جهاديين‭ ‬شمال‭ ‬بغداد‭ ‬وتزامنت‭ ‬مع‭ ‬زيارة‭ ‬دينية‭ ‬مهمة‭.‬‮ ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تراجع‭ ‬احتياطاته‭ ‬المالية‭ ‬المقدرة‭ ‬حالياً‭ ‬بين‭ ‬25‭ ‬إلى‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬التنظيم‭ ‬‮«‬بدأ‭ ‬بغسل‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استثمارات‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬تجارية‭ ‬مشروعة‭ ‬مثل‭ ‬الفنادق‭ ‬والعقارات‮»‬‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق‭.‬‮ ‬

واستخدم‭ ‬التنظيم‭ ‬أيضاً‭ ‬‮«‬سرقة‭ ‬الماشية‭ ‬لجمع‭ ‬الأموال‮»‬‭.‬‮ ‬