خيبر دولي: لا قيمة قانونية لتوصية الوزراء العرب برفع حظر الملاعب

العراق يفوز بعضوية غرب آسيا للقوس والسهم

بغداد- الزمان

فاز الأمين العام للإتحاد العراقي للقوس والسهم كريم حمد كاظم، بعضويةِ اتحاد غرب آسيا بالإجماع، وذلك خلال الانتخاباتِ التي أقيمت في المملكةِ العربية السعوديّة. وقال رئيس الاتحاد العراقي للقوس والسهم سعد المشهداني إن فوز كريم حمد، وبالاجماع في انتخابات اتحاد غرب اسيا التي جرت بالسعودية، يؤكد دور العراق بلعبة القوس والسهم على مستوى غرب آسيا. واضاف، ان فوز العراق بالمنصب يعطينا انطباعاً على أن الخبرة العراقية يجب أن تتواجد في الاتحادات الآسيوية والعربية. وتمنى رئيس الاتحاد لـكريم حمد التوفيق والنجاح في هذه المسيرة الآسيوية من أجل خدمة ورفعة لعبة القوس والسهم مع بقية زملائه الآخرين. وعلى صعيد اخر رأى الخبير بالقانون الدولي للشأن الرياضي المحامي نزار احمد ان استحصال وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع رسمياً، على توصية مجلس وزراء الشباب العرب، التي رفعت إلى الجامعة العربية لمفاتحة الاتحاد الدولي والآسيوي والعربي لرفع الحظر عن الملاعب العراقية لا قيمة قانونية لها. وقال أحمد في تصريح صحفي إن هذه توصية لا قيمة قانونية لها وغرضها الاستهلاك الإعلامي لأن الفيفا لا يتعامل سوى عن طريق الطلبات التي تقدم له اصوليا من قبل الاتحادات القارية والوطنية. وأضاف أحمد، أن موضوع الحظر معقد وتوضيحه يحتاج وقت طويل، ووفقا لقرار الفيفا في اجتماع مجلسه الذي عقد في كولومبيا عام 2018 فإنه لا يمانع اقامة المباريات الرسمية على ملاعب البصرة كربلاء اربيل شريطة موافقة الجهة المنظمة للمسابقة وفقا تقييمها للوضع الأمني، مبينا أن ذلك يعني أن الاتحاد الدولي يعتمد على موافقة وقرار الجهة المنظمة للبطولة. وبالنسبة لمسابقات الفيفا مثل تصفيات كأس العالم، أوضح أحمد، أن اقامتها على ارض العراق من عدمه يعتمد على تقييم الفيفا للوضع الامني أثناء الفترة التي تقام بها المسابقة، لذلك فإن موضوع الحظر أشبه بالإناء الذي نصفه مملوء بالماء فهو لا فارغ ولا مملوء. وكان وزير الشباب والرياضة احمد المبرقع قد استحصل على توصية مجلس وزراء الشباب العرب لرفع الحظر عن ملاعب العراق. وجاء في نص الإعلان الصادر عن مجلس وزراء الشباب العرب في جلسته الاعتيادية السادسة والأربعين، “بعد الاطلاع على مداخلة وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، وبعد المناقشة قرر المجلس الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مفاتحة الاتحاد العربي والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، بضرورة رفع الحظر عن ملاعب جمهورية العراق، بعد النجاح الكبير في استضافة بطولة الخليج بنسختها الخامسة والعشرين”.