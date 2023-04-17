العراق يعرض وساطة على السودان لتأمين حوار بنّاء بين طرفي الأزمة

بغداد – ندى شوكت

الخرطوم – الزمان

عرض العراق ،على السودان وساطة لتأمين حوار بناء بين طرفي الازمة وايقاف اطلاق النار والعودة الى مسارات الديمقراطية والسلام. وقال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في بيان تلقته (الزمان) امس (نتابع بألم التطورات المؤسفة في السودان التي راح ضحيتها مواطنون وتضررت مؤسسات وتعطلت فرص لمواصلة البناء والتقدم في المسار الديمقراطي والسلمي في البلد الشقيق)، واشار الى ان (ثقتنا الأكيدة بحكمة الإخوة في السودان وقدرتهم على الحوار السلمي الديمقراطي ،كفيلة بأن نطمئن على تجاوز هذه الأزمة بالوقف الفوري للقتال والأعمال المسلحة، بما يحفظ حرمة الدم والعودة إلى مسارات الديمقراطية والسلام)، وجدد رشيد (حرص العراق على أمن وسلام السودانيين وعلى ديمقراطية النظام السياسي)، معربا عن امله (بنبذ استخدام السلاح والقوة والعنف مابين الأشقاء والركون إلى ثوابت الديمقراطية لتعزيز الحوار بما يحفظ الحياة والسلام والعدل)، مؤكدا (استعداد العراق لبذل الجهود والمساعدة في تقريب وجهات النظر وبما يسهم في تغليب منطق السلام ويعزز التوجه الديمقراطي)، وشدد على القول (نتضرع من أجل حفظ الحياة والأمان، ونثق برجاحة العقل وبالحكمة التي عُرف بها الأشقاء في السودان). وارتفعت حصيلة ضحايا الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان إلى 97 قتيلا وعدد كبير من الجرحى على ما أعلنت نقابة أطباء السودان. وجاء في بيان للنقابة أن (ما لا يقل عن 97 شخصا قتلوا منذ اندلاع الاشتباكات في البلاد)، واضاف ان (الحصيلة لا تشمل كل القتلى ،إذ أن الكثير منهم لم ينقلوا إلى المستشفيات بسبب صعوبات التنقل)، واشار الى (365 شخصا أصيبوا أيضا خلال المعارك المستمرة).

ويتواصل القتال في العاصمة السودانية ، لليوم الثالث على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع المسلحة مع سماع إطلاق نار ودوي انفجارات.وكان التوتر بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ، استحال مواجهات عنيفة السبت الماضي، بعد تصعيد في الخلافات السياسية في الأسابيع الأخيرة.وأعرب موفد الأمم المتحدة الى السودان فولكر بيرتيس عن ،خيبة أمله الشديدة من انتهاكات الجيش وقوات الدعم السريع للهدنة الانسانية التي وافق عليها الطرفان.وقال في بيان إن (وقف الأعمال العدائية لأغراض انسانية الذي التزم به الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لم يتم الوفاء به إلا جزئيا. كما أن الاشتباكات اشتدت صباح امس الاثنين). ودعا وزيرا الخارجية الأمريكي والبريطاني بعد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان إلى وقف فوري للعنف في السودان حيث خلفت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع 97 قتيلا. وقال أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي إن (هناك اتفاقا على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات)، واشار الى انه (ثمة قلق عميق مشترك بشأن القتال والتهديد الذي يشكله على المدنيين وعلى السودان والذي قد يشكّله على المنطقة)، واضاف انه (تمت مناقشة الوضع في السودان مع حلفاء في الشرق الأوسط وإفريقيا وهناك اتفاق مشترك بشأن ضرورة أن يعمل العسكريون على ضمان حماية المدنيين وغير المقاتلين،وكذلك مواطنين من دول أخرى).

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