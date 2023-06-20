الخارجية تجدّد دعم وحدة الصف العربي وتثمّن عودة علاقات قطر والإمارات

العراق يعرض على الأردن فرصاً إستثمارية في قطاعات السكن والصناعة

بغداد – ابتهال العربي

عمان – رند الهاشمي

دعا العراق امس ،المستثمرين الاردنيين الى الدخول بقوة للاستثمار في مشروع طريق التنمية الذي اعلنته الحكومة موخرا. وقال رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية خلال أعمال منتدى المال والأعمال العراقي الأردني المنعقد في العاصمة عمان امس ان (العراق يشهد استقراراً أمنياً انعكس بشكل إيجابي على العملية الاستثمارية ، حيث تشهد الساحة حالياً انطلاق الكثير من الفعاليات الاستثمارية في قطاعات عديدة، أخص منها بالذكر قطاع السكن والطاقة والزراعة والصناعة)، واضاف ان (العراق مقبل على مشروع ستراتيجي كبير وهو ،مشروع التنمية، لذلك نأمل من الشركات والمستثمرين بأن يدخلوا وبقوة الى هذا المشروع)، واوضح مكية ان (طريق التنمية هو خطوة للتقابل الاقتصادي بين دول المنطقة، فهناك خط سيدخل إلى سوريا وخط آخر سيدخل إلى المملكة الأردنية وسيكون هناك تأسيس لمدن صناعية واقتصادية وتجارية وغيرها من الفعاليات التي ستكون على هذا الطريق، والذي سيعتبر شريان العراق الاقتصادي غير النفطي)، واستطرد بالقول (نرغب وبقوة أن تشارك دول المنطقة في هذا الطريق، وتسعى جاهدة من أجل وصول التنمية الحقيقية للعراق)، مبينا ان (قانون الاستثمار وتعديلاته، أعطى الكثير من المزايا والإعفاءات من الضرائب تصل الى 10 سنوات، ومن الممكن أن تصل الى 15 سنة، إذا كان المستثمر الأجنبي مشترك مع مستثمر عراقي)، وتابع ان (هذه الإعفاءات والضرائب ساعدت الكثير من دول المنطقة بالدخول إلى الاستثمار في العراق)، واعرب عن امله (في أن يحذوا المستثمرون في الاردن حذوا الآخرين والدخول بقوة، ولاسيما المستثمرين العراقيين الموجودين على أرض الأردن)، ولفت الى ان (العراق سيدخل في ضمانات مع مؤسسات دولية ضامنة، مثل ميجا وغيرها)، واضاف ان (فرص الاستثمار في العراق متعددة، حيث أعلنا عن 5 مدن سياحية وهناك 9 مدن سكنية أخرى من أجل حل أزمة السكن ، فضلاً عن وجود مشاريع ستراتيجية كبيرة في عدد من القطاعات كالصناعة والزراعة والسياحة). من جانبه ، اكد رئيس مجلس الأعمال العراقي ماجد الساعدي إن (هناك جدية وجهوداً كبيرة لتوصيل العلاقات العراقية الأردنية إلى المستوى الذي نطمح به جميعاً)، واضاف ان (أغلب جهود مجلس الإدارة والمستثمرين في الأردن كانت لتطوير العلاقات السياسية اولاً وتقريب وجهات النظر عند الخلافات، التي بنيت عليها العلاقات الاقتصادية في مراحل لاحقة). ولفت إلى أن (مشروع طريق التنمية الذي طرح وخصصت له 17 مليار دولار، سيربط ما بين البصرة وتركيا بكل ما يعنيه من بنى تحتية وشوارع وسكك حديد وموانئ وملحقات، مما سيفتح مجالاً واسعاً وكبيراً في الأردن ومصر ودول الخليج للاستثمار في العراق). بدوره ، قال وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف الشمالي إن (هذا المنتدى يمثل حلقة جديدة في مساهمته لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق والأردن)، واشار الى ان (الملك عبد الله الثاني يؤكد دائماً حرص المملكة على استقرار العراق وأمنه ووحدة أراضيه وإعادة إعماره وأهمية دور العراق في محيطه العربي والاقليمي). من جهة اخرى ،شدد العراق امس ،على وحدة الصف ودعم مسار العمل العربي المشترك عقب ترحيبه بعودة التمثيل الدبلوماسي بين دولتي قطر والامارات . وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقته (الزمان) امس ان (الوزارة تعرب عن ترحيبها بإعادة التمثيل الدبلوماسيّ بين دولتي قطر والإمارات)، واشاد (بهذه الخطوة الإيجابيَّة على مسار دعم العمل العربيّ المُشترَك وترسيخ وحدة صفِّه)، مجدد تأكيد (دعم العراق لكافة الجُهُود الراميَّة إلى تعزيز العلاقات العربيَّة على مختلف المستويات، وحماية المصالح).