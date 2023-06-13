العراق يعتقل 21 تاجر مخدرات والأردن يسقط مسيّرة من سوريا محملة بالكبتاغون

بغداد- عمان -الزمان
أعلنت قوات الأمن العراقية الثلاثاء اعتقال 21 تاجرا ومروجا للمخدرات في بغداد ومحافظات أخرى وسط وجنوب البلاد، وضبط 44 ألف حبة كبتاغون مخصصة للبيع داخل البلاد حيث يتزايد تعاطيها. وقال بيان لجهاز الامن الوطني العراقي إن «مفارز جهاز الأمن الوطني تمكنت بعملية نوعية من إلقاء القبض على متهم بتجارة ونقل المخدرات في محافظة النجف»، جنوب بغداد.كما ضبطت قوات الأمن العراقية 44 ألف حبة كبتاغون مخدرة مع هذا المتهم وكان ينوي توزيعها في محافظة النجف، وفقا للبيان. ونقل جهاز الأمن الوطني صورة الى جانب البيان لأكياس بلاستيكية مليئة بحبوب الكبتاغون ووضع عليها صورة جمل ورقم 2023. فيما أعلن الجيش الأردني في بيان الثلاثاء إن قوات حرس الحدود أسقطت طائرة مسيرة قادمة من سوريا حاولت اجتياز الحدود الأردنية وهي محملة بالمخدرات. الى ذلك «ألقت مفارز قوات الأمن الوطني في العراق القبض على 20 آخرين بتهم تجارة وترويج المخدرات في محافظات بغداد وبابل والنجف (جنوب بغداد) ومحافظة ذي قار (جنوب العراق) وضبطت كميات مواد مخدرة متنوعة وأدوات تعاطٍ»، حسبما نقل البيان. واضافة لحبوب الكبتاغون، يعد مخدر الكريستال من بين المواد المخدرة الرئيسية التي يتم تهريبها في العراق وتعاطيها كذلك خصوصا في مناطق وسط وجنوب البلاد القريبة من الحدود مع الجارة الشرقية إيران.
وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم لفرانس برس «بعد القبض على أغلب التجار الذين كانوا مسؤولين عن عملية توريد المخدرات خاصة الكريستال، لجأ باقي التجار إلى حبوب الكبتاغون». وأشار إلى أن تهريبها يتم «عادة عن طريق الحدود السورية، الغربية للعراق، لوجود بعض الثغرات الأمنية (التي) تستغل لدخول هذه المواد» المخدرة. وتعهد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والسوري فيصل المقداد خلال زيارة رسمية قام بها الأخير مطلع حزيران/يونيو، التعاون المشترك بين البلدين اللذين يشتركان بحدود تمتد على طول 600 كلم في ما يتعلق بنشاط تنظيم الدولة الاسلامية وتهريب المخدرات. وضاعفت قوات الأمن خلال الأشهر الأخيرة عمليات ضبط تجارة المخدرات في العراق حيث تزايدت تجارة وتعاطي المخدرات بشكل لافت. ففي آذار/مارس، أعلن العراق ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة من الكبتاغون على الحدود مع سوريا. وحبوب الكبتاغون نوع من الأمفيتامين المحفّز ازداد تهريبها بشكل كبير خلال السنوات الماضية في الشرق الأوسط. وفي حزيران/يونيو 2022، ضبطت القوات الأمنية العراقية طائرة شراعية كانت محملة مليون حبة كبتاغون قرب الحدود مع الكويت
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. وقبل ذلك بأشهر، أعلنت السلطات العراقية مصادرة ست
ة ملايين حبة من الكبتاغون. أواخر العام 2021، أعلنت وحدة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية أن محافظتي البصرة وميسان في جنوب العراق تحتلان الصدارة بين محافظات البلاد على صعيد تجارة المخدرات وتعاطيها.
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ونقل البيان الأردني عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله إن «قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية».وأضاف أن «بعد إسقاط الطائرة تبين أنها تحمل 500 غرام من مادة الكرستال (المخدرة)»، مشيرا الى «تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».
وأكد المصدر أن «القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه».
أعلن الجيش الأردني في 25 شباط/فبراير الماضي إسقاط طائرة مسيرة قادمة من سوريا وهي تحمل قنابل يدوية وبندقية.توعد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في 22 ىيار/مايو بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة «الوطني والإقليمي بيد من حديد»
وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتخذ من بريطانيا مقرا في الثامن من الشهر الحالي عن «مقتل مرعي الرمثان وعائلته المؤلّفة من زوجته وأطفاله الستة جراء استهداف طيران حربي أردني لمبنى يضم منزلهم في قرية الشعاب في ريف السويداء الشرقي» عند الحدود مع الأردن.ويعد الرمثان، وفق المرصد، من «أبرز تجّار المخدرات بينها الكبتاغون في المنطقة والمسؤول الأول عن تهريبها إلى الأردن».ولم يصدر أي تعليق أردني على الغارة.يعلن الجيش الأردني بين الحين والآخر إحباط عمليات تهريب اسلحة ومخدرات قادمة من الأراضي السورية. في 17 شباط/فبراير من العام الماضي، أعلن الجيش الأردني أنه أحبط عددًا كبيرًا من محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود الممتدة على حوالى 375 كيلومترا والتي باتت «منظمة» وتستعين بالطائرات المسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.
وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت خلال نحو 45 يوما مطلع عام 2022 دخول أكثر من 16 مليون حبة كبتاغون، ما يعادل الكمية التي تم ضبطها طوال العام 2021.
وتؤكد المملكة أن 85 بالمئة من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب الى خارج الأردن، وخصوصا إلى السعودية ودول الخليج.
وصناعة الكبتاغون ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سوريا المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011. إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً. كذلك تنشط مصانع حبوب الكبتاغون في مناطق عدة في لبنان المجاور.
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وتُشكل دول الخليج وخصوصاً السعودية الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تعد من المخدرات سهلة التصنيع ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنّها «أحد أنواع الأمفيتامينات المحفزة»، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.