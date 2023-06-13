العراق يعتقل 21 تاجر مخدرات والأردن يسقط مسيّرة من سوريا محملة بالكبتاغون

بغداد‭- ‬عمان‭ -‬الزمان‭ ‬

أعلنت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اعتقال‭ ‬21‭ ‬تاجرا‭ ‬ومروجا‭ ‬للمخدرات‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ومحافظات‭ ‬أخرى‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬البلاد،‭ ‬وضبط‭ ‬44‭ ‬ألف‭ ‬حبة‭ ‬كبتاغون‭ ‬مخصصة‭ ‬للبيع‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬يتزايد‭ ‬تعاطيها‭.‬‮ ‬‭ ‬وقال‭ ‬بيان‭ ‬لجهاز‭ ‬الامن‭ ‬الوطني‭ ‬العراقي‭ ‬إن‭ ‬‮«‬مفارز‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬تمكنت‭ ‬بعملية‭ ‬نوعية‭ ‬من‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬متهم‭ ‬بتجارة‭ ‬ونقل‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬النجف‮»‬،‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد‭.‬كما‭ ‬ضبطت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬العراقية‭ ‬44‭ ‬ألف‭ ‬حبة‭ ‬كبتاغون‭ ‬مخدرة‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬المتهم‭ ‬وكان‭ ‬ينوي‭ ‬توزيعها‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬النجف،‭ ‬وفقا‭ ‬للبيان‭. ‬ونقل‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬صورة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬البيان‭ ‬لأكياس‭ ‬بلاستيكية‭ ‬مليئة‭ ‬بحبوب‭ ‬الكبتاغون‭ ‬ووضع‭ ‬عليها‭ ‬صورة‭ ‬جمل‭ ‬ورقم‭ ‬2023‭. ‬فيما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬أسقطت‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬حاولت‭ ‬اجتياز‭ ‬الحدود‭ ‬الأردنية‭ ‬وهي‭ ‬محملة‭ ‬بالمخدرات‭. ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬ألقت‭ ‬مفارز‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬آخرين‭ ‬بتهم‭ ‬تجارة‭ ‬وترويج‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬بغداد‭ ‬وبابل‭ ‬والنجف‭ (‬جنوب‭ ‬بغداد‭) ‬ومحافظة‭ ‬ذي‭ ‬قار‭ (‬جنوب‭ ‬العراق‭) ‬وضبطت‭ ‬كميات‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬متنوعة‭ ‬وأدوات‭ ‬تعاطٍ‮»‬،‭ ‬حسبما‭ ‬نقل‭ ‬البيان‭. ‬واضافة‭ ‬لحبوب‭ ‬الكبتاغون،‭ ‬يعد‭ ‬مخدر‭ ‬الكريستال‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تهريبها‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وتعاطيها‭ ‬كذلك‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬وسط‭ ‬وجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬الجارة‭ ‬الشرقية‭ ‬إيران‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬الوطني‭ ‬أرشد‭ ‬الحاكم‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬أغلب‭ ‬التجار‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬توريد‭ ‬المخدرات‭ ‬خاصة‭ ‬الكريستال،‭ ‬لجأ‭ ‬باقي‭ ‬التجار‭ ‬إلى‭ ‬حبوب‭ ‬الكبتاغون‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تهريبها‭ ‬يتم‭ ‬‮«‬عادة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحدود‭ ‬السورية،‭ ‬الغربية‭ ‬للعراق،‭ ‬لوجود‭ ‬بعض‭ ‬الثغرات‭ ‬الأمنية‭ (‬التي‭) ‬تستغل‭ ‬لدخول‭ ‬هذه‭ ‬المواد‮»‬‭ ‬المخدرة‭. ‬وتعهد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين‭ ‬والسوري‭ ‬فيصل‭ ‬المقداد‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬الأخير‭ ‬مطلع‭ ‬حزيران‭/‬يونيو،‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬اللذين‭ ‬يشتركان‭ ‬بحدود‭ ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬600‭ ‬كلم‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بنشاط‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وتهريب‭ ‬المخدرات‭. ‬وضاعفت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬عمليات‭ ‬ضبط‭ ‬تجارة‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬حيث‭ ‬تزايدت‭ ‬تجارة‭ ‬وتعاطي‭ ‬المخدرات‭ ‬بشكل‭ ‬لافت‭. ‬ففي‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬أعلن‭ ‬العراق‭ ‬ضبط‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬ملايين‭ ‬حبة‭ ‬من‭ ‬الكبتاغون‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬سوريا‭. ‬وحبوب‭ ‬الكبتاغون‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الأمفيتامين‭ ‬المحفّز‭ ‬ازداد‭ ‬تهريبها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬‮ ‬‭ ‬وفي‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2022،‭ ‬ضبطت‭ ‬القوات‭ ‬الأمنية‭ ‬العراقية‭ ‬طائرة‭ ‬شراعية‭ ‬كانت‭ ‬محملة‭ ‬مليون‭ ‬حبة‭ ‬كبتاغون‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬الكويت

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‭. ‬وقبل‭ ‬ذلك‭ ‬بأشهر،‭ ‬أعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬مصادرة‭ ‬ست

ة‭ ‬ملايين‭ ‬حبة‭ ‬من‭ ‬الكبتاغون‭.‬‮ ‬أواخر‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬أعلنت‭ ‬وحدة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬أن‭ ‬محافظتي‭ ‬البصرة‭ ‬وميسان‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬تحتلان‭ ‬الصدارة‭ ‬بين‭ ‬محافظات‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬تجارة‭ ‬المخدرات‭ ‬وتعاطيها‭.‬

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ونقل‭ ‬البيان‭ ‬الأردني‭ ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬مسؤول‭ ‬في‭ ‬القيادة‭ ‬العامة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬العسكرية‭ ‬وإدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات،‭ ‬رصدت‭ ‬محاولة‭ ‬اجتياز‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬الحدود‭ ‬بطريقة‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الأردنية،‭ ‬وتم‭ ‬إسقاطها‭ ‬داخل‭ ‬الأراضي‭ ‬الأردنية‮»‬‭.‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬إسقاط‭ ‬الطائرة‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬تحمل‭ ‬500‭ ‬غرام‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الكرستال‭ (‬المخدرة‭)‬‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬‮«‬تحويل‭ ‬المضبوطات‭ ‬إلى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأردنية‭ ‬ماضية‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬وحزم،‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬تهديد‭ ‬على‭ ‬الواجهات‭ ‬الحدودية،‭ ‬وأية‭ ‬مساعٍ‭ ‬يراد‭ ‬بها‭ ‬تقويض‭ ‬وزعزعة‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬وترويع‭ ‬مواطنيه‮»‬‭.‬

أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬إسقاط‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬وهي‭ ‬تحمل‭ ‬قنابل‭ ‬يدوية‭ ‬وبندقية‭.‬توعد‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬ىيار‭/‬مايو‭ ‬بضرب‭ ‬عصابات‭ ‬المخدرات‭ ‬المحلية‭ ‬والإقليمية‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬أمن‭ ‬المملكة‭ ‬‮«‬الوطني‭ ‬والإقليمي‭ ‬بيد‭ ‬من‭ ‬حديد‮»‬

وأعلن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬مقرا‭ ‬في‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مقتل‭ ‬مرعي‭ ‬الرمثان‭ ‬وعائلته‭ ‬المؤلّفة‭ ‬من‭ ‬زوجته‭ ‬وأطفاله‭ ‬الستة‭ ‬جراء‭ ‬استهداف‭ ‬طيران‭ ‬حربي‭ ‬أردني‭ ‬لمبنى‭ ‬يضم‭ ‬منزلهم‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬الشعاب‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬السويداء‭ ‬الشرقي‮»‬‭ ‬عند‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬الأردن‭.‬ويعد‭ ‬الرمثان،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬من‭ ‬‮«‬أبرز‭ ‬تجّار‭ ‬المخدرات‭ ‬بينها‭ ‬الكبتاغون‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والمسؤول‭ ‬الأول‭ ‬عن‭ ‬تهريبها‭ ‬إلى‭ ‬الأردن‮»‬‭.‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬أردني‭ ‬على‭ ‬الغارة‭.‬يعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأردني‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬إحباط‭ ‬عمليات‭ ‬تهريب‭ ‬اسلحة‭ ‬ومخدرات‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭.‬‮ ‬في‭ ‬17‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الأردني‭ ‬أنه‭ ‬أحبط‭ ‬عددًا‭ ‬كبيرًا‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬تهريب‭ ‬المخدرات‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬الممتدة‭ ‬على‭ ‬حوالى‭ ‬375‭ ‬كيلومترا‭ ‬والتي‭ ‬باتت‭ ‬‮«‬منظمة‮»‬‭ ‬وتستعين‭ ‬بالطائرات‭ ‬المسيّرة‭ ‬وتحظى‭ ‬بحماية‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭.‬‮ ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬آنذاك‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬الأردنية‭ ‬أحبطت‭ ‬خلال‭ ‬نحو‭ ‬45‭ ‬يوما‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬دخول‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬مليون‭ ‬حبة‭ ‬كبتاغون،‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬الكمية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬ضبطها‭ ‬طوال‭ ‬العام‭ ‬2021‭.‬

وتؤكد‭ ‬المملكة‭ ‬أن‭ ‬85‭ ‬بالمئة‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬التي‭ ‬تضبط‭ ‬معدة‭ ‬للتهريب‭ ‬الى‭ ‬خارج‭ ‬الأردن،‭ ‬وخصوصا‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬ودول‭ ‬الخليج‭.‬

وصناعة‭ ‬الكبتاغون‭ ‬ليست‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتُعد‭ ‬سوريا‭ ‬المصدر‭ ‬الأبرز‭ ‬لتلك‭ ‬المادة‭ ‬منذ‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬عام‭ ‬2011‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬النزاع‭ ‬جعل‭ ‬تصنيعها‭ ‬أكثر‭ ‬رواجاً‭ ‬واستخداماً‭ ‬وتصديراً‭. ‬كذلك‭ ‬تنشط‭ ‬مصانع‭ ‬حبوب‭ ‬الكبتاغون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬المجاور‭.‬

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وتُشكل‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وخصوصاً‭ ‬السعودية‭ ‬الوجهة‭ ‬الأساسية‭ ‬لحبوب‭ ‬الكبتاغون‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬المخدرات‭ ‬سهلة‭ ‬التصنيع‭ ‬ويصنّفها‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لمكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬والجريمة‭ ‬على‭ ‬أنّها‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أنواع‭ ‬الأمفيتامينات‭ ‬المحفزة‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬عادة‭ ‬مزيج‭ ‬من‭ ‬الأمفيتامينات‭ ‬والكافيين‭ ‬ومواد‭ ‬أخرى‭.‬