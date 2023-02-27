العراق يعتذر عن المشاركة ببطولة العرب للمصارعة

بغداد- الزمان

اعتذر الاتحاد العراقي للمصارعة، عن المشاركة في البطولة العربية المقبلة المقررة شهر اذار المقبل في السعودية للأعمار تحت 17 و23 عاماً.

وقال نائب رئيس الاتحاد مهدي حسن اسماعيل، ان الاتحاد العراقي للمصارعة اعتذر رسميا عن المشاركة في البطولة العربية المقبلة بسبب الضائقة المالية التي يعاني منها الاتحاد.

واشار الى ان الاتحاد ينتظر مشاركات عديدة هذا العام وأنه يرى المشاركة في بطولات قارية وعالمية قوية افضل من المشاركة في بطولات عربية تكون الاستفادة فيها أقل وطأة وتستنزف اموالاً طائلة. وبين ان الاتحاد العراقي أقام في الثاني من شهر شباط الجاري منافسات المصنفين تحت 17 و23 سنة للمصارعة الحرة والرومانية على بساط قاعة الاتحاد العراقي للمصارعة بملعب الشعب الدولي .