إتفاق على تشكيل لجان فنية للتوصل إلى تفاهمات

العراق يطلب من الجوار إنضاج مشروع طريق بري يربط الخليج بتركيا

بغداد – قصي منذر

حظي مشروع طريق التنمية العراقي الذي اعلنت تفاصيله الحكومة في بغداد امس، بثناء وفود الدول المشاركة بشأن اهميته الواعدة في توسيع شبكة ربط الخليج بتركيا. ولا يزال المشروع الذي حدّدت كلفته بنحو 17 مليار دولار وبطول الف و200 كيلومتر داخل العراق، في مراحله الأولى. وتطمح بغداد إلى تنفيذه بالتعاون مع دول في المنطقة، هي قطر والإمارات والكويت وعمان والأردن وتركيا وإيران والسعودية، التي دعي ممثلوها من وزارات النقل امس في المؤتمر المخصص لإعلان المشروع. وتمخض عن المؤتمر بيان ختامي جاء فيها انه (تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية لوضع التصوّر الكامل عن طبيعة وحجم مشاركة الدول الشقيقة والصديقة في هذا المشروع الحيوي الستراتيجي). واكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال افتتاح اعمال المؤتمر أن (طريق التنمية شريان اقتصادي، وفرصة واعدة لالتقاءِ المصالح والتاريخ والثقافات،وقيمة مضافة للنواتج القومية والمحلية، ورافعات اقتصادية، هو خطةٌ طموح ومدروسة لتغيير الواقع نحو بنية اقتصادية متينة)، مؤكدا ان (هذا المشروع ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي، وعقدة ارتباطٍ تخدم جيران العراق والمنطقة)، وتابع ان (المؤتمر وما سيخرج به من خطوات، هو في مسار تحرّكنا على صعيد الإصلاح والنهوض الاقتصادي،وتقع على عاتقكم مسؤولية إنضاج تلك التفاهمات، ستتولّون وضع خارطة طريق عملية للانتقال إلى حيز التنفيذ والمباشرة بتحقيق الأهداف المرجوّة). من جانبه ، قال وزير النقل رزاق محيبس ان (الخطوة تصب بصالح المنطقة، حيث نتشاور مع دول الجوار بشأن مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو الكبير)، واضاف (أنهينا الجدوى الاقتصادية لمشروع طريق التنمية ،ودَخَلنا في مرحلة التصاميم، وعازمون على إنجازِ طريق التنمية برغمِ كلِّ التحديات)، ولفت الى ان (طريق التنمية سيشكل انتقالةً نوعية في الواقع الاقتصادي والتجاري)، مؤكدا ان (الحكومة تعتزم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الفاو في نهاية العام 2025). وتوقع وزير النقل السعودي صالح الجاسر، مضاعفة الرحلات الجوية بين بغداد والرياض.وقال خلال المؤتمر ان (المملكة حريصة على تعزيز العلاقات المشتركة مع العراق)، واكد ان (منفذ جميمة عرعر شهد تصاعدا في حركة نقل البضائع والمسافرين،وان التجارة بين البلدين وصلت الى أكثر من مليار دولار خلال العام الماضي).

وعبر الوفد الاماراتي عن استعداده لتسخير جميع الخبرات لخدمة العراق في سبيل إنجاز المشروع. واقترح وزير الطاقة والبنى التحتية سهيل المزروع (تشكيل لجنة من الحاضرين للنظر ومناقشة مشروع طريق التنمية). بدوره ،أكد ممثل الوفد التركي علي رضا غوناي، أن أنقرة شريك رئيسي في طريق التنمية.وقال خلال المؤتمر (نحن شريك رئيسي في طريق التنمية الذي يعد مكسباً للجميع)، واضاف ان (المسؤولية تكمن في إزالة الحواجز للتجارة بين العراق وتركيا)، واكد ان (طريق التنمية من شأنه أن يزيد الترابط بين دول المنطقة). من جانبه ، اشار وكيل وزير النقل القطري حمد عيسى، الى أن مجلس التعاون الخليجي سيدرس آلية الاستفادة من مشروع الطريق.وقال إن (مشاركة قطر في هذا المؤتمر جاءت لمعرفة طبيعة هذا المشروع وامكانية تنفيذه في المرحلة المقبلة وما هي الاهداف منه)، ولفت الى ان (هذا المشروع له صدى ايجابي واقتصادي وبيئي مستدام في المنطقة). ورأى ممثل الوفد السوري زهير خزيم، ، أن الطريق الذي يعتزم العراق إنشائه يعد طريقاً حيوياً ويضم مزايا تنموية واقتصادية.وقال إن (سوريا داعمة لهذا المشروع ومشاركة في المؤتمر للاستماع إلى المقترحات والرؤى بشأن المشروع لما له من أهمية وحيوية)، واضاف ان (بلاده حريصة على تكامل الربط السككي الثلاثي بين سوريا والعراق وإيران والخطوات الجدية التي تعمل عليها في إعادة تأهيل السكك فيها). وعد وكيل وزير النقل الايراني أفندي زاده، المشروع فرصة لدول المنطقة.وقال زاده انه (يوجد الكثير من الإمكانيات والفرص في قضية ممرات السكك الحديدية، شمال جنوب، وممرات شرقية غربية لجميع دول المنطقة مثل إيران والإمارات والعراق والسعودية وتركيا وعمان والتي تمثل فرصة في مجال نقل البضائع). فيما قد ممثل البنك الدولي ،حاجة العراق لتطوير قطاع النقل.وقال ممثل البنك إن (العراق يحتاج للاستثمار بأكثر من 21 مليار دولار في قطاع النقل خلال السنوات الخمسة المقبلة)، واشار الى ان (طريق التنمية سيزيد من الترابط بين العراق ودول المنطقة).