العراق يشارك في مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية

بغداد – الزمان

شاركت المحكمة الاتحادية العليا في مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية في مدينة اسطنبول التركية، وأكد رئيس المحكمة مدحت المحمود أن القضاء الدستوري في العراق اصدر العديد من الاحكام اسهمت في حماية الحريات وتعزيز المساواة بحسب بيان تلقته (الزمان) امس. وقد شارك في المؤتمر 42 من رؤساء المحاكم والمجالس العربية والاسلامية والعالمية، وترأس وفد العراق المحمود، وشاركه احد القضاة اعضاء المحكمة. والقى القاضي المحمود بحثاً عنوانه (دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في ترسيخ حكم القانون)، واشار إلى العديد من الاحكام التي صدرت عنها، وعززت الحريات العامة، والمساواة بين العراقيين، وحفظت حقوق المكونات، ورسخت سيادة القانون. من جانبه، أكد رئيس المحكمة الدستورية في جهورية تركيا زهتو ارسلان أن مشاركة العراق، (اسهمت بشكل عظيم في انجاح المؤتمر)، معرباً عن امنياته، بأن (يكون المؤتمر قد ادى الغرض بتاسيس حوار مستمر بين المحاكم الدستورية/ المجالس والمعاهد الموازية للدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي لتبادل المعلومات وافضل التطبيقات). وأورد البيان الختامي التزام اعضاء المؤتمر، بـ سيادة حكم القانون وحقوق الانسان والمبادئ القانونية العالمية)، وطالب دول العالم، بـ(اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التمتع الكامل بالحقوق والحريات من قبل جميع الافراد). وادان المجتمعون، وفق البيان (الاعمال الارهابية التي تقوض تعزيز حياة كريمة لجميع البشر والتعايش السلمي بين جميع الاديان والمعتقدات”. وشدد البيان على اهمية، أن “تؤدي السلطات القضائية والدستورية دوراً مركزياً في دعم سيادة القانون، وحقوق الانسان ضد التدخلات غير المبررة، وأن تقوم هذه السلطات القضائية بدور قيادي في تطوير تعزيز سيادة القانون وحقوق الانسان على المستوى الوطني والاقليمي والدولي في نفس الوقت). وتضمن البيان عدد من المقررات اهمها، (عقد مؤتمرات منتظمة من اجل مناقشة المسائل الدستورية وحقوق الانسان ذات الاهتمام المشترك تبادل المعلومات والاراء والخبرات لتعزيز سيادة القانون وحقوق الانسان في نفس الوقت، كما اتفق المجتعون بحسب البيان، على عقد المؤتمر القادم في عام 2020 تحت رعاية المحكمة الدستورية الاندونيسية).

من جهة اخرى شارك وفد من العراق برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان وعضوية ممثلين عن الرئاسات الثلاث واقليم كردستان في مراسيم العزاء على روح اية الله العظمىمحمود الهاشمي الشاهرودي.

وذكر بيان ان (زيدانا ترأس وفد العراق الى جمهورية ايران الاسلامية والذي ضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة مجلس النواب وسفارة جمهورية العراق في طهران). واشار البيان الى ان “الوفد شارك في مراسيم العزاء المقامة على روح الشاهرودي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في الجمهورية الاسلامية الايرانية والتي اقيمت في العاصمة طهران). واضاف البيان ان (زيدانا قدم الى السيد علي الخامنئي التعازي بأسم العراق حكومة وشعباً مشدداً على ان رحيل الشاهرودي طاب ثراه خسارة للامة الاسلامية وان العراق يشارك ايران الحزن بهذا المصاب دعاياً الباري عز وجل ان يسكن الفقيد فسيح جناته) .