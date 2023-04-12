العراق يشارك في بطولة تركيا الدولية لتنس البارالمبي

بغداد- الزمان

يغادر وفد اتحاد التــــــنس البارالمبي ، متوجها لتركيا للمــــــــشاركة في بطــــولة دولية للمدة 11-27 من الشــــــهر الجاري.

وقال رئيس الاتحاد ماجد العكـــــــيلي ان وفد المنتخب الوطني بفــــــــعالية الــــــتنس على الكراسي يغادر اليوم للمشاركة في بطولة تركيـــا الدولية وهي من البطولات المهــــــــمة التي تمنحنا النقاط للمشــــــــاركة في البطــــــــولات الكبرى مثل الاسياد للعام الحالي او بارالمبيـــــــاد باريس للــــــــعام المقبل.

واضاف وفدنا يتألف من عضو الاتحاد اســــــماء حامد رئيسا للوفد وبهاء الدبن علي مدربا اضافة الى اربعة لاعبـــــــينا وهم حسين حامد، ومحمد المهـــــــدي يوسف، ونصر مهدي، وحســــــــين خليل، ونتوقـــــــع ان تكــــــون نتائــــــجنا ايــــــجابية على الرغم المــــــشاركة القوية من خيرة لاعبي منتخبات العام باللعبة.

معسكر تدريبي

واشار رئيس الاتحاد الى ان الوفد العراقي سيدخل في معسكر تدريبي في تركيا استعدادا للبطولة.

مبيناً ان منافساتها ستحظى بمــــــــشاركة قــــــــوية من افضل لاعبي الدول المشــــاركة لضمان تأهل لاعبــــــــيهم للبــــطولات الكبرى.

وتابع بالقول نسعى ان تكون نتائج منتخبنا بمستوى الطموح الذي نأمــــــله كي نواصل نتائجنا الايجابية التي تحقـــــــقت في نهاية العام الماضي والتي منحت لاعبينا النقـــــــــاط التي تؤهــــل بعضهم كمرحلة اولى للمـــــــشاركة في بطـــــــولة الاسياد او البارالمبياد المقبلة في فرنسا.

وختـــــــم العكيلي نحن لدينا ثقة كبيرة وعالية بلاعبينا ومدربهم بأن يكونوا عند حسن الظن بتحقــــــــيق افضل النتائج التي تليق باتحادنا وباللجنة البارالمبية التي تدعم اتحــــــــادنا معــــــــنويا من اجل تحقيق الانجاز.