العراق يشارك في أعمال لجنة النقل الداخلي في جنيف

بغداد – رنا الرفيعي

ترأس وزير النقل عبدالله لعيبي، الثلاثاء ، الوفد العراقي المشارك باعمال الجلسة 81 للجنة النقل الداخلي المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اوربا بمقر الأمم المتحدة في جنيف.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (وزير النقل اعرب عن سعادته لحضور هذه الجلسة من اجل طرح تطلعات وخطط وزارة النقل العراقية لتطبيق الاتمته في جميع انماط النقل سواء كان بريا او بحريا او جويا).وقدم عرضا بالتحديات التي تواجه العمل في ضعف استخدام التكنولوجيا الحديثة. وعدم ربط تشكيلات الوزارة في جميع ارجاء العراق مع بعضها وكذلك مع مركز الوزارة).وأكد لعيبي ان (ضعف الصيانة المستمرة للمنظومة وكذلك البنى التحتية بسبب شح الموارد المالية ، وبذلك فان الوزارة تحتاج تحديث نظام خدمة الزبائن المركزي). وفي ختام الكلمة اعرب الوزير (عن امله بالاستجابة لتلك المقترحات وان الوزارة جادة لتحقيق جميع المتطلبات التكنولوجيا الحديثة للأرتقاء بالعمل). يشار إلى ان الجلسة حضرتها وفود حكومية رفيعة المستوى تمثل وزراء النقل وكبار المسؤولين في الدول العربية والاوربية.