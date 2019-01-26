نائبة: إصلاح ملف التموينية يبدأ من إستبدال مسؤولي التجارة

العراق يستورد سلعاً من إيران بـ 9 مليارات دولار

بغداد – الزمان

قال مدير عام غرفة التجـــــــارة الايرانية العراقية المشتركة حميد حسيني، ان قيمة صادراتنا غيرالنفطية الى العراق بلغت نحو 9 مليارات دولار خلال العام 2018 حيث تفوقت على قيمة الصادرات غيرالنفطية التركية الى العراق خلال العام نفسه. واشار حسيني في تصريح صحفي امس الى (نمو الصادرات غيرالنفطية للجمهورية الاســـــلامية الايرانية خلال الاشهر التسعة الاولى مـــــــن العام الايــــــــراني الحـــــــالي بدأ في 21 آذار 2018 بنـــــسبة 4.5 بالمئة).

وبين ان (حجم هذه الصادرات بلغ 86 مليونا و940 طنا وبما يعادل 3.33 مليار دولار.) واضاف ان (معظم السلع والبضائع غيرالنفطية خلال عام 2018 تم تصديرها الي العراق، لذلك فان العراق كان واجهة لـ 21 بالمئة من اجمالي صادراتنا خلال هذه الفترة). واضاف انه (ووفقا للاحصاءات المعلنة من قبل تركيا فان قيمة صادراتها غيرالنفطية الى العراق خلال عام 2018 بلغت سبعة مليارات و355 مليون دولار بينما بلغت قيمة ايران غيرالنفطية للعراق خلال هذا العام ثمانية مليارات و738 مليون دولار).

اجراء اصلاحات

الى ذلك طالبت النائبة عن كتلة إئتلاف دولة القانون عالية نصيف وزير التجارة بإجراء اصلاحات جذرية في ملف البطاقة التموينية من خلال استبدال مدراء الأقسام المسؤولة عن مفرداتها واستبعاد من كانوا موجودين منذ عهد الوزير السابق. وقالت نصيف في بيان امس ان (المواطن العراقي كان يعقد الآمال على وزير التجارة الجديد بإعادة الحياة الى البطاقة التموينية التي شهدت فساداً كبيراً خلال الفترة الماضية، ليس فقط من حيث رداءة مفرداتها وتعفنها واستيرادها من مناشئ سيئة، بل النقص الحاصل في مفرداتها حتى باتت لاقيمة لها، والمستفيد الوحيد منها هم الفاسدون الذين يعبثون بقوت الشعب) مؤكدة ان (عدم اجراء أي اصلاح في هذا الملف سيخلق خيبة أمل لدى المواطنين). وأضافت نصيف (نأمل ان يتم على الأقل استبدال مدراء أقسام الطحين، الرز والحنطة في الشركة العامة لتجارة الحبوب، والزيت والسكر وحليب الأطفال في الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية). وبينت ان (إستبدال مدراء الأقسام سيكون أول وأهم إصلاح جذري في ملف البطاقة التموينية، مع ضرورة متابعة القضية بشكل مباشر من قبل الوزير والجهات الرقابية).

واكد رئيس الجمهورية برهم صالح أهمية تعزيز التعاون المشترك والنهوض بآليات التنسيق الثنائي بين العراق وباكستان بما يحقق المنفعة المتبادلة في المجالات كافة. وبحسب بيان رئاسي تلقته (الزمان) فقد استقبل صالح في قصر السلام ببغداد امس الاربعاء مساعد رئيس الوزراء الباكستاني ووزير الدولة ذو الفقار عباس بوخاري والوفد المرافق له حيث (جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، خاصة في مجالات التنمية الإقتصادية والصناعية لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين).من جانبه، اكد المسؤول وزير الباكستاني (حرص بلاده على تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية)، مشيرا الى (دعم حكومته للعراق في مختلف المجالات).

تعاون قضائي

وفي لقاء آخر اكد صالح لوفد اردني اهمية التعاون القانوني والقضائي بين البلدين .

ونقل بيان رئاسي آخر عن صالح تأكيده لدى استقباله رئيس المجلس القضائي الأردني القاضي محمد الغزو (اهمية العمل المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال التعاون القانوني والقضائي)، منوهاً بـ(ضرورة فرض سيادة القانون بما يحقق العدالة في مجتمعاتنا)

.وجرى خلال اللقاء، الذي حضره رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان(بحث التطورات السياسية والأوضاع الأمنية في المنطقة، فضلاً عن مناقشة شؤون عمل المؤسسات القضائية وآليات تطوير عمله) .من جانبه اكد الغزو، الذي يزور العراق للمشاركة بيوم القضاء،( دعم بلاده للعراق وحرص حكومته على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الأمنية والقضائية). ووصل وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة النائب عمران الخطيب الى بغداد امس الاربعاء.

وشددت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية علية الامارة لدى استقبالها الوفد في قاعة الشرف الكبرى بمطار بغداد الدولي على( عمق العلاقات التي تربط بين الشعبين الشقيقين)، مؤكدة (ضرورة التواصل المستمر بين مجلس النواب العراقي والمجلس الوطني الفلسطيني لتوحيد المواقف تجاه القضايا التي تهم امتنا العربية، لا سيما القضية الفلسطينية).وفي سويسرا، التقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم نظيره السعودي إبراهيم العساف على هامش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي وبحث معه العلاقات العراقية السعودية وفي مقدمتها التجارة والتنمية بين البلدين، إضافة الى الأوضاع السياسية في المنطقة.وأكد الجانبان خلال اللقاء (عمق العلاقة بين البلدين الشقيقين، ومركزية القضية الفلسطينية، وضرورة مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بحكمة وتوافق، بما يحقق طموحات البلدين). ومن المؤمل ان يقوم وفد سعودي بزيارة بغداد في العاشر من الشهر المقبل للتباحث بشأن الملعب المهدى الى الشعب العراقي من الحكومة السعودية.

ونقل بيان لوزارة الشباب والرياضة عن وزيرها أحمد رياض قوله ان (إتصالاً هاتفياً جرى بينه وبين السفير السعودي لدى بغداد تم خلاله الاتفاق على زيارة الوفد السعودي للعاصمة بغداد من اجل الاجتماع مع الوزير والجهات الحكومية ذات العلاقة لوضع اللمسات الاخيرة إيذانا لبدء العمل بالملعب).

موضحاً ان(اللقاء سيتضمن الاتفاق النهائي على مكان بناء الملعب الى جانب سعته والتفاصيل الفنية واللوجستية الاخرى، وذلك من خلال وضع لجنة تنسيقية مشتركة لهذا الغرض)، موضحًا انه (سبق وتم ترشيح موقعين لتشييد الملعب، الاول جنوب شرق العاصمة بغداد قرب مجمع بسماية السكني، والاخر جنوب غرب العاصمة قرب علوة الرشيد النموذجية).