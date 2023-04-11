العراق يستورد بضائع أردنية بقيمة 117 مليون دينار

بغداد – الزمان

كشفت غرفة تجارة الأردن، عن تصدر العراق قائمة الدول المستوردة للبضائع التجارية خلال الربع الأول من العام الجاري.وقال بيان تابعته (الزمان) امس إنه (تم تصدير بضائع وسلع لبلدان عربية وأجنبية، خلال الربع الأول من العام الجاري ، بنحو 285 مليون دينار)، وأضاف أن (العراق جاء أولاً بأكبر الدول العربية استيراداً من الأردن ،من حيث قيمة السلع المستوردة بقيمة 117 مليون دينار اردني). في غضون ذلك ، اطلق وزير التجارة أثير داود الغريري، البطاقة التموينية الإلكترونية.وقال الغريري في تصريح امس إنه (تنفيذاً للبرنامج الحكومي، أطلقت الوزارة البطاقة التموينية الإلكترونية من خلال تشكيل فريق عمل برئاسة الوزير وإشراف الوكلاء والمديرين العامين)، واضاف ان (كل مدير عام سيكون مشرفا على محافظة ومخمولا لجميع الصلاحيات، حيث تم تهيئة جميع اللجان والشروع بطباعة التموينية الإلكترونية وتحديث البيانات)، داعيا المواطنين إلى (تحديث بياناتهم خلال هذا الأسبوع في مراكز التموين بواسطة البطاقة الموحدة الصادرة من وزارة الداخلية)، وتابع ان (البطاقة التموينية الإلكترونية ستكون رديفا للبطاقة الموحدة)، ولفت الى ان (فائدة البطاقة التموينية يكون من خلالها الانتقال من مرحلة البطاقة الورقية إلى التحديث الإلكتروني والسيطرة على المال العام في جميع المحافظات)، مبينا ان (التجربة نجحت في النجف وتم اكتشاف أكثر من 15 ألف متوفى أو مسافر ويستلم الحصة التموينية بدلاً عنهم الوكلاء).