العراق يستعد لـغرب آسيا بتشكيل لجان ودعوة منتخب تاسع

بغداد- الزمان

بدأ الاتحاد العراقي لكرة القدم، استعداداته لاستضافة بطولة غرب آسيا لمنتخبات تحت 23 عاماً المقررة الشهر المقبل.وأكد الناطق الإعلامي للاتحاد، أحمد عودة الموسوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن “الحكومة تبنت دعم البطولة واسنادها بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقال الموسوي، إن الاتحاد بدأ بتشكيل اللجان التنظيمية وتسميتها من الآن، واستفاد من تجربة تنظيم بطولة خليجي 25 التي أقيمت في البصرة مؤخراً”، مبيناً أن “اللجان التي شكلت هي الاستقبال والتشريفات والمسابقات والإعلام والأمنية والخدمات والحكام.

وأضاف أن الاتحاد بصدد مفاتحة أحد المنتخبات من خارج منتخبات غرب آسيا، لدعوته للمشاركة في البطولة ليكون العدد 9 فرق تقسم على ثلاث مجاميع يتأهل منها منتخب واحد وافضل ثان ليكون المتاهلين للمربع الذهبي أربع منتخبات.وأوضح الموسوي، أن البطولة ستقام في ملاعب المدينة والزوراء في بغداد وكربلاء، وستقسم الفرق على هذه المجاميع.وصوت اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، على منح العراق حق استضافة بطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، في شهر حزيران المقبل، وذلك بعد اعتذار الإمارات عن استضافتها.