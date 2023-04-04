درجال: حصلنا على 4 جوائز وليس ثلاث في حفل سكاي نيوز

العراق يستحصل توصية العرب لرفع الحظر عن ملاعبه

بغداد- الزمان

استحصل وزير الشباب والرياضة العراقي، أحمد المبرقع توصية رسمية من مجلس وزراء الشباب العرب، التي رفعت الى الجامعة العربية لمفاتحة الاتحاد الدولي والآسيوي والعربي لرفع الحظر عن الملاعب العراقية. يأتي ذلك، بعد النجاح الكبير الذي سجلته البصرة في استضافة بطولة خليجي 25.

وجاء في نص الإعلان الصادر عن مجلس وزراء الشباب العرب في جلسته الاعتيادية السادسة والأربعين، أن بعد الاطلاع على مداخلة وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد المبرقع، وبعد المناقشة قرر المجلس الطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مفاتحة الاتحاد العربي والاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم، بضرورة رفع الحظر عن ملاعب جمهورية العراق، بعد النجاح الكبير في استضافة بطولة الخليج بنسختها الخامسة والعشرين.

جوائز نيوز

وكان العراق قد استضاف بطولة خليجي 25 في محافظة البصرة، وظفر المنتخب الوطني، بالبطولة، التي بدأت في 6 كانون الثاني 2023 وانتهت يوم 19 من الشهر نفسه. وفي سياق منفصل صحح رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال خطأ وقعت به وسائل الإعلام بشأن الجوائز التي حصدها العراق في حفل جوائز شبكة “سكاي نيوز” الذي أقيم في العاصمة الاماراتيّة أبو ظبي.

وقال درجال باتصال هاتفي من الامارات لقد فات على وسائل الاعلام التركيز بأنني حصلت ايضاً على افضل رئيس اتحاد كرة قدم خليجي ويبدو ان الامر حدث فيه لبس بعد تسلمي جائزة افضل اتحاد وافضل رئيس اتحاد في الخليج بآن واحد.واشار الى ان الجوائز قدمت الى اتحاد الكرة العراقي الذي فاز بجائزة أفضل اتحاد عربي خليجي، واللاعب أيمن حسين كأفضل مهاجم خليجي، والحارس جلال حسن كأفضل حارس مرمى خليجي.واوضح درجال ان تقديم الجوائز المنقولة تلفزيونياً وشاهدها المتابعون توضح انني حصلت ايضا على افضل رئيس اتحاد لكن ذلك فات على الجميع.وكان المكتب الاعلامي للاتحاد العراقي لكرة القدم ذكر في موقعه الالكتروني، خبراً عن فوزه بجائزة أفضل اتحاد عربي خليجي وأيمن حسين وجلال حــسن يفوزان بجائزة الأفضل خليجياً في حفل جوائز قنوات سكاي نيوز الذي أقيم في العاصمة الإماراتيّة أبو ظبي.