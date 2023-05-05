العراق يرصد خسوفاً جزئياً للقمر

بغداد – فائز جواد

شهد العراق وعدد من الدول ،اول ظاهرة فلكية خلال العام الجاري ،برصد خسوف جزئي شبه ظلي للقمر الذي بلغت ذروته نصف ساعة. وكتب صادق عطية في صفحته على فيسبوك امس ان (العراق ودول المنطقة شهدت خسوف جزئي شبه ظلي للقمر ما نسبته 97 بالمئة من قرصه)، واضاف ان (هذا الخسوف من نوع شبه الظل، فهو غير ملاحظ بشكل عام إلا لمن يدقق النظر، حيث لاحظ الراصد اختلافا بسيطا على إضاءة القمر خلال المدة التي تمتد إلى نحو نصف ساعة قبل وبعد الذروة). فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،انخفاضا بدرجات الحرارة ضــمن معدلاتها الطبيعية.

وقال مدير إعلام الهيئة عامر الجابري في تصريح امس (الحالة الجوية للبلاد منذ نهاية العام الماضي وحتى بداية شهر أيار الجاري ،شهدت اختلافا عن العامين الماضيين ،إذ كانت هناك في السابق شح في الأمطار وجفاف في الأنهر، مما أدى إلى هشاشة في التربة ساعدت على تصاعد الغبار)، وتابع ان (إن الأمطار في هذا الموسم كانت استباقية ،فكانت معدلاتها جيدة ساعدت على رفع مناسيب الأنهار والسدود وتماسك التربة)، وتوقع أن (حالة الطقس ستكون مقاربة للعام الماضي ،ونعتقد أن هذا الموسم سيكون قريباً من الموقف العام وقد يكون هناك اختلاف بسيط عن الموسم السابق)، مؤكدا ان (جميع بلدان العالم تتأثر بالاحتباس الحراري والتصحر وليس من المتوقع حدوث انخفاض واضح في درجات الحرارة وبنسبة كبيرة وأن تكون ضمن المعدل الطبيعي).