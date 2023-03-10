العراق يرحّب بفتح صفحة جديدة من العلاقات السعودية الإيرانية

وفدا البلدين يتفقان على إعادة فتح السفارتين

بغداد – قصي منذر

رحب العراق امس ،بالاتفاق الذي توصلت اليه السعودية وإيران، لبدء بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين. وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته (الزمان) امس ان (المساعي التي بذلتها الحكومةُ في هذا الإطار عبر تضييف بغداد لجولات الحوار بين الجانبين وما رسَّخَتهُ من قاعدة رصينة للحوارات ستنعكس على تكامل العلاقات بين الجانبين وتعطي دفعة نوعيّة في تعاون دول المنطقة بهدف إطار يحقق تطلُّعات جميع الأطراف وتؤذِن بتدشين مرحلة جديدة). وأتفق البلدان، على عودة العلاقات الدبلوماسية وتبادل سفراء البلدين في غضون شهرين. وقال بيان تابعته (الزمان) امس ان (الاتفاق جاء استجابة لمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ في دعم توسيع العلاقات بين البلدين ، انطلاقا من مبدأ حسن الجوار)، واشار الى انه (تم الاتفاق مع رئيسي البلدين على تضييف ودعم الحوار ،لرغبتهما في حل الخلافات بالطرق الدبلوماسية القائمة على العلاقات الثنائية)، ولفت الى ان (لقاء امين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني ونظيره السعودي مسعد بن محمد العيبان ،في بكين جاء نتيجة تمسك البلدين بمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والمبادئ والإجراءات الدولية)، واعرب وفدا البلدين عن (امتنانهما وشكرهما للعراق وسلطنة عمان لتضييف المحادثات بين الجانبين خلال السنوات الماضية ،كما قدموا الشكر الى الصين على دعمها المحادثات التي جرت في هذا البلد والجهود المبذولة لإنجاحها)، واتفق الجانبان على (استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات والقنصليات في غضون شهرين مقبلين)، وتابع البيان ان ( وزيري خارجية البلدين سيجتمعان لتنفيذ هذا القرار واتخاذ الترتيبات اللازمة لتبادل السفراء)، واشار الى ان (الدول الثلاث تعلن عزمها الحاسم على استخدام كل الجهود لتعزيز السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي). وقال شمخاني بعد توقيعه مع الجانب السعودي على بيان الإعلان عن اسئناف العلاقات بين البلدين ان (زيارة الرئيس ابراهيم رئيسي إلى الصين أدت إلى إجراء مفاوضات جديدة وجادة وصريحة بين وفدي البلدين ،ولاشك ان إزالة سوء التفاهم والتطلع نحو المستقبل في العلاقات بين الرياض وطهران سيؤدي إلى تعزيز الأمن في منطقة الخليج والعالم الاسلامي بشكل عام)، واشار الى ان (الجولات 5 من المفاوضات التي جرت في العراق وعُمان كانت مؤثرة في الوصول إلى الاتفاق النهائي في بكين ونقدّر جهود البلدين). فيما كشف أمين عام غرفة التجارة العراقية الإيرانية المشتركة حميد حسيني، عن سماح الولايات المتحدة بدفع 500 مليون دولار من الأموال الإيرانية في البنوك العراقية. وقال حسيني إن (العراق يودع أموال الكهرباء والغاز الإيرانية في حساب مصرفي باسم الشركة الوطنية للغاز وتوزيع الكهرباء، لكن بمقدرة إيران الوصول إلى هذه الأموال،ولاسيما ان هذه الاموال موجودة في بنك خاضع لرقابة أمريكا، ولا يُسمح إلا باستيراد البضائع غير الخاضعة للعقوبات).