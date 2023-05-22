العراق يدعو الجالية العربية لتشجيع الشباب في المونديال

يغداد- الزمان

زار القائمُ بالأعمال العراقيّ في البرازيل فراس حسن الحمداني والقنصل علي ماجد وفدَ منتخب الشباب في مقرّ إقامته في فندقِ دايزلر في مدينةِ دي لابلاتا، حيثُ كان في استقبالهم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم عدنان درجال ورئيس وفد منتخبنا للشباب محمد ناصر.وأكد الحمداني وفق بيان لاتحاد الكرة تلقته إن زيارةَ وفد سفارة العراق في البرازيل تأتي لتقديمِ الدعم لمُنتخبِ الشباب في نهائياتِ كأس العالم دون 20 عاماً.

مؤازرة المنتخب

وقُبيل يومٍ واحدٍ من مواجهةِ منتخبنا الشبابيّ نظيره الاوروغواي، لمؤازرةِ منتخبنا والوقوف على جميع احتياجاته.وبيّن الحمداني إن زيارتهم هذه تأتي بتوجيهٍ من معالي وزير الخارجيّة فؤاد حسين ووكيل الوزارة للشؤون السياسيّة محمد بحر العلوم ووكيل الوزارة للشؤون الإداريّة والماليّة عبد الرحمن الحسيني، ورئيس دائرة أميركا السفير حيدر البراك، حيث أوفدت الوزارةُ الحمداني وماجد للسفر إلى الأرجنتين طيلة تواجد منتخبنا هناك، كون العراق لا يملك سفارةً له في الأرجنتين.

القائمُ بالأعمال العراقيّ أعربَ عن أمنياته بحُضورِ الجالية العراقيّة في أمريكا الجنوبيّة، خصوصاً في البرازيل والقدوم للأرجنتين لتقديم الدعم لمنتخبنا، حيث ستقوم السفارةُ العراقيّة يوم غدٍ بتوزيع أعلامٍ عراقيّةٍ ولافتاتٍ تشجيعيّةٍ في الملعبِ ومحيطه تشدّ من أزر منتخبنا في مباراةِ الغد.

تقديم مساندة

وأشار القائمُ بالأعمال العراقيّ إلى إن الدعوةَ وجهت إلى سفراءِ الدول العربيّة في الأرجنتين وأبناء الجالية العربيّة في البرازيل من قبلنا لتقديم المساندةِ لمنتخبنا، كونه لا يمثل العراقَ فقط، بل العرب أجمع في النهائياتِ، وتمّ إبلاغنا بحُضور السفير الفلسطيني وبعض أبناء الجالية الفلسطينيّة في البرازيل لتقديم الدعم للمُنتخبِ العراقيّ للشباب وحُضور مباراتهم الأولى أمام الاوروغواي غداً.

ويلعب منتخبنا الشبابي في مجموعة تضم منتخبات إنجلترا والأوروغواي وتونس.

ومن جهة أخرى حدد اللاعب الدولي السابق حبيب جعفر، حاجة العراق للتأهل إلى كأس العالم 2026.

وقال جعفر في تصريح صحفي إن المنتخب الوطني يحتاج إلى خوض مباريات كبيرة خارج قارة آسيا، لأن الاحتكاك بالمنتخبات الكبيرة يرفع من مستوى منتخبنا الوطني وسيكون قوياً حين يواجه فرق آسيا.وبين أن مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس بحاجة إلى اتخاذ القرارات بمفرده دون تدخل من اتحاد الكرة، كي يتحمل مسؤولية قراراته ويضع الخطط التي يراها ملائمة.

يذكر أن منتخبنا الوطني سيلعب كأس آسيا مطلع العام المقبل في مجموعة تضم منتخبات اليابان وفيتنام وإندونيسيا.